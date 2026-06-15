Óskastund Kristínar Sigfúsdóttur skálds í Sigurhæðum

Fimmtudaginn 18. júní kl 17-18 er boðið til 150 ára fæðingarafmælis Kristínar Sigfúsdóttir skálds frá Helgastöðum í Eyjafirði. Viðburðurinn fer fram í dagstofum Sigurhæða á Akureyri.
Leikararnir Hjalti Jónsson, Jón Benónýsson, Kolbrún Lilja Guðnadóttir, Sunna Borg og Þuríður Jóna Schiöth leiklesa brot úr leikritinu Tengdamömmu sem Kristín skrifaði árið 1920 og var leikið víða um land við miklar vinsældir.
Sigrún Jóhannesdóttir barnabarn Kristínar segir einnig stutt frá eftirminnilegri ömmu sinni.
Umsjón með dagskránni hafa María Pálsdóttir leikari og Kristín Þóra staðarhaldari í Sigurhæðum og er unnið í samstarfi við Menningarsjóð Eyjafjarðarsveitar, Akureyrarbæ, Uppbyggingarsjóð Norðurlands Eystra sem og Ráðuneyti menningar, háskóla og nýsköpunar.
Óskastund Kristínar er öllum opin og enginn aðgangseyrir.