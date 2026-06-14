Stór stund, uppfull af þakklæti og virðingu

14. júní, 2026 - 14:11 Margrét Þóra Þórsdóttir
Söguskilti afhjúpað við hátíðlega athöfn Myndir gn
Söguskilti afhjúpað við hátíðlega athöfn Myndir gn

„Þetta var stór stund, uppfull af þakklæti og virðingu. Það var hátíðarblær yfir Höpnerssvæðinu og mikill mannfjöldi saman komin á góðri stundu,“ segir Sigfús Ólafur Helgason sem var í forsvari vinnuhóps sem sá um framkvæmd minnisvarða um síðutogarasjómenn. Hann var afhjúpaður á Sjómannadaginn að viðstöddu fjölmenni.

Sigfús rifjar upp að 15 ár eru nú liðin frá því Jón heitinn Þórisson leikmunateiknari gaf síðutogarasjómönnum hönnun að minnismerki um síðutogara og sjómenn, „og nú þegar allur þessi tími er liðinn er verkið loksins komið upp, glæsilegur minnisvarði hefur verið afhjúpaður.“

Stoltir af vel unnu verki

„Það má segja að þetta verkefni hafi lent í brotsjóum á framkvæmdatímanum, líkt og síðutogarar gerðu einatt fyrrum tíð, en í heimahöfn komust þeir yfirleitt líkt og þessi fallegi minnisvarði. Það er einkar ánægjulegt að hann er kominn á sinn stað,“ segir Sigfús.

Auk hans skipuðu vinnuhópinn þeir Davíð Hauksson, Sævar Ingi Jónsson og Trausti Jörundarson. „Við erum ákaflega stoltir af vel unnu verki en ekki síður uppfullir af þakklæti yfir jákvæðum viðbrögðum. Frá því minnisvarðinn var afhjúpaður höfum við fundið mikla væntumþykju frá fólki, það er þakklátt fyrir að sagan hefur fengið sinn samastað.

Fálæti fyrirmanna

Sigfús nefnir að fálæti bæjarstjórnar Akureyrar yfir þessum viðburði hafi vakið athygli sína, einungis einn bæjarfulltrúi hefði séð sér fært að vera viðstaddur. Annar boðið forföll og kvaðst hann kunna vel að meta það. „Mér hefði þótt tilvalið fyrir nýjan bæjarstjóra að vera með okkur sjómönnum, annað hvort í Sandgerðisbótinni þar sem allt að 2.500 manns mættu eða við afhjúpun minnisvarðans,“ segir hann og bætir við að sú saga og minnisvarðinni skipti Akureyringa miklu máli. Þá er hann einnig undrandi á því að einungis einn þingmaður kjördæmisins hefði látið sjá sig. „Það kom mér verulega á óvart.“

Almennt segir Sigfús viðbrögð við nýjum minnisvarða á Akureyri sem geymi merka sögu vera góð. Hann á von á að talsverður umgangur verði á svæðinu og að fólk vilji skoða og kynna sér málin. „Þetta er fallegt minnismerki sem mun setja svip sinn á bæinn.“

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