Ný skemma mun bæta aðstöðuna

Til stendur að byggja 540 fermetra stóra skemmu við hlið höfuðstöðva Hafnasamlags Norðurlands við Fiskitanga. Bygging skemmunnar mun gjörbreyta aðstöðu til hins betra
fyrir starfsfólk og alla starfsemi Hafnasamlagsins.
„Möguleikar okkar til fjölbreyttar smíða- og viðhaldsvinnu munu aukast með tilkomu skemmunnar. Starfsemi HN hefur aukist mjög mikið undanfarin rúman áratug og það
er orðin brýn þörf á að auka við og bæta okkar aðstöðu,“ segir Pétur Ólafsson hafnarstjóri. „Það má segja að aðstaðan eins og hún er núna sé löngu sprungin.“
Stefnt er að því að bjóða verkið út í sumar eða haust og áætlanir gera ráð fyrir að verklok verði mögulega haustið 2027.