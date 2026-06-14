Hinsegin hátíð á Norðurlandi eystra dagana 18.–21. júní

Hinsegin hátíð á Norðurlandi eystra verður haldin í annað sinn dagana 18.–21. júní 2026.
Meðal þess sem boðið verður upp á eru námskeiðin Raddir gegn hatri og Hinnblástur auk tónleika, sögukvölds og hinsegin sögugöngu. Að venju verður glæsileg dagskrá í Hrísey með gleðigöngu, regnbogamessu, sundlaugardiskói, tónleikum og músíkbingói.
Hinsegin hátíðin fagnar fjölbreytileika og eflir sýnileika LGBTQ+ samfélagsins með því að stuðla að opnu og öruggu samfélagi fyrir alla íbúa og gesti.
Hátíðin er samstarfsverkefni sveitarfélaga á Norðurlandi eystra ásamt samtökunum Hinsegin Norðurland og Hinsegin dögum í Hrísey.
Hátíðin hlaut styrk úr Uppbyggingarsjóði Sóknaráætlunar Norðurlands eystra árið 2026.
Einstaklingar, félög og fyrirtæki eru hvött til að taka þátt með því að flagga regnbogafánum og jafnvel standa fyrir viðburðum. Nánari upplýsingar og yfirlit yfir viðburði má finna á vefsíðunni www.hinseginhatid.is.