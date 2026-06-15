Kanna útfærslu gjaldfrjálsra bílastæða fyrir eldri borgara

Bæjarráð hefur samþykkt með þremur atkvæðum meirihlutans að fela bæjarlögmanni og sviðsstjóra fjársýslusviðs að kanna útfærslu fyrirkomulags um gjaldfrjáls bílastæði fyrir eldri borgara.
Fulltrúi M-lista, Hlynur Jóhannsson greiddi atkvæði gegn tillögunni. Fulltrúi S-lista, Sindri S. Kristjánsson sat hjá. Þeir ásamt Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur, V-lista og Þórhalli Jónssyni A-lista bókuðu á fundinum að þau væru ekki tilbúin til að styðja við þetta verkefni á fyrirliggjandi forsendum „sem virðast ekki vera aðrar en að efna kosningaloforð eins af þeim stjórnmálaflokkum sem stendur að nýjum meirihluta í bæjarstjórn.
Ef tillagan snýst raunverulega um að auka aðgengi eldri borgara að miðbæ Akureyrar teljum við að aðrar leiðir séu betur til þess fallnar.