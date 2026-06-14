Lokaorðið - Veiðifélagarnir

14. júní, 2026 - 14:28 Tryggvi Gunnarsson
Tryggvi Gunnarsson átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag
Tryggvi Gunnarsson átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag

Ég hef verið svo lánsamur að umgangast fólk sem hefur sömu áhugamál og ég. Það eru forréttindi að geta núllstillt sig með góðu fólki út í náttúrunni, heyra árniðinn og hvininn í línunni áður en hún leggst fallega yfir glæsilegan veiðistað. 

Að renna fyrir fisk er góð skemmtun og afslappandi. Meira að segja undirbúningurinn er afslappandi. Bara það eitt að versla sér vistir í veiðitúrinn er róandi. Aðalatriðið er bara að hafa nóg af vistum því ekki má maður missa úr máltíð, maður verður svo agalega svangur út í náttúrunni. Fyrir einhverjum árum komst ég inn í góðan hóp fólks sem stundaði veiðar í fallegri veiðiá eigi langt frá Akureyri. Einhverja þekkti ég í hópnum en aðra ekki neitt. Ég var því staðráðinn að sitja á strák mínum þegar ég hitti hópinn í veiðihúsinu. Ég ætlaði að gefa mér tíma að lesa hópinn, komast inn í kjarna hvers og eins.

Í hópnum voru yndisleg hjón sem voru búin að vera með þann sið að elda saltað hrossakjöt af heimaslátruðu eftir fyrstu vaktina. Ég var búinn að heyra margar sögur af þessu fræga hrossakjöti, þá aðallega að betur hefði mátt standa að verkun áður en kjötið færi í pottinn. Þegar hollin voru búin að draga sér veiðisvæði og menn voru að leggja af stað, þá kallaði konan yfir hópinn og minnti okkur á að hrossakjötið, nánar tiltekið Sleipnir, sem var víst gott hross með allar gangtegundir á hreinu, yrði klár kl. 21.30 og bætti svo við að það yrði nú gaman sjá hvernig þessi nýi í hópnum myndi höndla hrossakjötið.

Veiðivaktin var skemmtileg nokkrir fiskar á land og lífið yndislegt. Þegar við renndum að veiðihúsinu þá tók á móti okkur þessi yndislegi ilmur, ég spennist allur upp og fann að ég var til í hrossakjötið. Ég settist við matarborðið og beið spenntur eftir kjötinu. Konan kom með troðfullt fat á borðið og um leið minnti hún okkur á það hver ætti að vaska upp eftir sig. Kjötið rann ljúflega niður, þvílík veisla, ég fullyrði að betra hrossakjöt hef ég ekki fengið. Ég stóð upp frá matarborðinu og tók utan um konuna og þakkaði henni fyrir matinn og um leið sagði ég við hana að ég væri til að vera með hrossakjötið hennar í matinn á aðfangadag.

Ég var sá eini sem ekki þurfti að vaska upp allan veiðitúrinn.

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - Veiðifélagarnir

    • 14.06.2026
    Ég hef verið svo lánsamur að umgangast fólk sem hefur sömu áhugamál og ég. Það eru forréttindi að geta núllstillt sig með góðu fólki út í náttúrunni, heyra árniðinn og hvininn í línunni áður en hún leggst fallega yfir glæsilegan veiðistað. 

  • Hinsegin hátíð á Norðurlandi eystra dagana 18.–21. júní

    • 14.06.2026
    Hinsegin hátíð á Norðurlandi eystra verður haldin í annað sinn dagana 18.–21. júní 2026.

  • Stór stund, uppfull af þakklæti og virðingu

    • 14.06.2026
    „Þetta var stór stund, uppfull af þakklæti og virðingu. Það var hátíðarblær yfir Höpnerssvæðinu og mikill mannfjöldi saman komin á góðri stundu,“ segir Sigfús Ólafur Helgason sem var í forsvari vinnuhóps sem sá um framkvæmd minnisvarða um síðutogarasjómenn. Hann var afhjúpaður á Sjómannadaginn að viðstöddu fjölmenni.

  • ÁLFkonur á stefnumóti við fortíðina -Ný sýning í Lystigarðinum vekur mikla athygli

    • 13.06.2026
    „Viðbrögð við sýningunni hafa verið mjög góð og ég held að við höfum ekki fengið svona sterk viðbrögð við sýningu áður,“ segir Agnes Heiða Skúladóttir sem er í ÁLFkonum, hóp áhugakvenna um ljósmyndum. Um liðna helgi var sett sett upp sýning í Lystigarðinum. Þetta er í fimmtánda sinn sem ÁFLkonur setja upp sýningu í Lystigarðinum, en alls hefur hópurinn í heild haldið 38 sýningar.

  • Sjúkrasjóður Framsýnar Tæpar 135 milljónir í styrki

    • 13.06.2026
    Á árinu 2025 voru 1.414 styrkir greiddir úr sjúkrasjóði Framsýnar til félagsmanna. Samtals námu greiðslur vegna sjúkradagpeninga, annarra bóta og styrkja kr. 134.265.030,-. Sama upphæð fyrir árið á undan var kr. 133.651.922,-.

  • Ný Heimaslóð komin út

    • 13.06.2026
    Heimaslóð, árbók Sögufélags Hörgársveitar er nýlega komið út. Er þetta hefti númer 23 en ritið hóf göngu sína árið 1983. Markmið ritsins, sem hefur komið út árlega frá 2014, er að miðla sögulegu efni úr sveitinni.Í þessu hefti er að finna efni bæði gamalt og nýtt.

  • Allir með

    • 12.06.2026
    Í byrjun júní hófust á ný Allir með fótboltaæfingar á vegum Þórs og KA en þetta er annað sumarið í röð sem slíkar æfingar eru í boði á Akureyri. Æfingarnar verða í sumar á miðvikudögum kl. 16:15–17:00 í Boganum. Æfingarnar eru ætlaðar börnum með stuðningsþarfir á grunnskólaaldri. Reynslan frá síðasta sumri var afar góð og þátttakendur, foreldrar og þjálfarar hafa lýst mikilli ánægju með framtakið.

  • Rætur - sýning á afrakstri listsmiðju barna í Sigurhæðum

    • 12.06.2026
    Í dag föstudag 12. júní kl 16-17 er opnun á sýningu barna í Sigurhæðum á afrakstri listsmiðjunnar Róta.

  • Grös: Nýtt kaffihús og bistró í Skúlagarði

    • 12.06.2026
    Í þessari viku opnar bistró-staðurinn Grös dyr sínar í veitingasal Skúlagarðs í Kelduhverfi.
Sjá meira