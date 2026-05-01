Grunnskólar Akureyrar: Sterkur grunnur – en aðgerða þörf

Grunnskólar á Akureyri standa á traustum grunni. En þróun síðustu ára sýnir að við getum ekki lengur treyst á að allt haldist í jafnvægi án markvissra aðgerða. Mælingar Skólapúlsins á líðan og upplifun nemenda sýna að margt er vel gert í grunnskólum Akureyrar; tengsl nemenda og kennara eru sterk, bekkjarandi er almennt góður og öryggi innan skólanna mælist viðunandi. Þetta eru burðarstoðir góðs skólastarfs og grunnur sem við eigum að vera stolt af.
En þegar horft er til þróunar síðustu fimm ára, birtist skýr áskorun. Hún er hvorki hávær né skyndileg, heldur hægfara. Hún snýr fyrst og fremst að andlegri líðan nemenda og minnkandi áhugahvöt þeirra til náms. Ef ekkert er að gert til að styðja við þau, mun þessi þróun halda áfram.
Því er spurningin ekki hvort við eigum að bregðast við, heldur hvernig.
Hægfara óheillaþróun sem kallar á skýra stefnu
Andleg líðan nemenda hefur versnað. Kvíði, streita og þreyta eru algengari en áður, sérstaklega á unglingastigi. Þessi þróun hefur ekki gengið til baka eftir heimsfaraldur heldur fest sig í sessi.
Samhliða þessu hefur áhugi nemenda á námi dalað. Nemendur eru síður virkir, síður tengdir náminu og finna síður tilgang í því sem þeir eru að gera. Þetta hefur áhrif á bæði árangur og líðan.
Stafrænt umhverfi hefur án efa áhrif á þessa þróun, en það er mikilvægt að nálgast það af yfirvegun. Tækni er ekki eingöngu truflun; hún er einnig hluti af námi, sköpun og framtíðarfærni nemenda. Áskorunin felst því ekki í því að útiloka tæknina, heldur að nýta hana á markvissan og ábyrgan hátt.
Nemendur með sérþarfir – prófsteinn á gæði kerfisins
Ein af stærstu áskorunum grunnskólanna í dag snýr að því að mæta þörfum nemenda með sérþarfir. Þar hefur álag aukist á síðustu árum, bæði vegna fjölbreyttari nemendahóps og aukinna krafna um inngildingu.
Í mörgum tilvikum vantar nægilega:
Afleiðingin er sú að kennarar þurfa að mæta mjög ólíkum þörfum innan sama bekkjar með takmörkuðum úrræðum. Þetta getur haft áhrif á:
Hér birtist ein mikilvægasta spurningin um gæði skólakerfisins:
Hvernig tryggjum við að allir nemendur fái raunhæfan stuðning – ekki bara aðgang að sama rými?
Sterkur grunnur sem við verðum að verja
Þrátt fyrir þessar áskoranir er ljóst að grunnskólar Akureyrar búa yfir sterkum félagslegum grunni. Nemendur upplifa stuðning frá kennurum og samnemendum og traust er til staðar. Þetta er lykilatriði, því góð tengsl eru ein sterkasta vörnin gegn vanlíðan.
Við megum ekki glata þessum styrk – heldur byggja ofan á hann.
Tillögur Akureyrarlistans að úrbótum
Til þess að snúa þróuninni við þarf að grípa til markvissra aðgerða sem vinna saman sem heild, fremur en einangraðar lausnir. Fyrst og fremst þarf að setja andlega líðan nemenda í skýran forgang, ekki aðeins með auknu aðgengi að sérfræðingum á borð við sálfræðinga og ráðgjafa, heldur með markvissum forvörnum innan skólastarfsins sjálfs. Með því að innleiða reglubundna félags- og tilfinningafærnitíma má efla félagsfærni nemenda. Jafnframt þarf að styrkja hæfni kennara til að greina tímanlega merki um vanlíðan, bregðast fyrr við og koma í veg fyrir að vandinn vaxi.
Samhliða þessu þarf að efla verulega stuðning við nemendur með sérþarfir. Inngilding verður aðeins raunveruleg ef hún er studd með úrræðum, þar sem tryggt er nægilegt fjármagn í sérkennslu, aðgengi að sérfræðingum og virk teymisvinna innan skólanna. Þá þarf einnig að huga að skipulagi, svo sem minni hópum þar sem þörf er á og sveigjanlegri námsleiðum sem mæta ólíkum þörfum nemenda.
Til að takast á við minnkandi áhugahvöt og þátttöku nemenda þarf að þróa kennsluhætti í átt að aukinni virkni og þátttöku. Verkefnamiðað nám, aukið val og ábyrgð nemenda og skýrari tenging við raunverulegt samhengi geta styrkt upplifun nemenda af tilgangi námsins og aukið innri hvata þeirra.
Í þessu samhengi er mikilvægt að nálgast tæknina af skynsemi. Símabann í skólatíma getur skapað nauðsynlegan vinnufrið, en það má ekki leiða til þess að tæknin sé útilokuð úr námi. Þvert á móti þarf að kenna nemendum að nýta hana á ábyrgan og uppbyggilegan hátt. Með því að efla stafræna færni, sjálfstjórn og gagnrýna hugsun, ásamt því að gera skýran greinarmun á truflandi og námsmiðaðri hagnýtingu tækninnar, er hægt að byggja upp heilbrigða tæknimenningu í skólum.
Á sama tíma þarf að styðja betur við kennara, enda eru þeir lykillinn að árangri allra umbóta. Með því að draga úr álagi, efla faglegt samstarf og tryggja stöðugleika í starfsmannahaldi skapast betri forsendur fyrir vandað skólastarf. Loks er mikilvægt að efla samstarf skóla og heimila, þar sem samræmd sýn á stuðning, hegðun og tækninotkun er forsenda þess að árangur náist til lengri tíma.
Þessar aðgerðir mynda saman heildstæða nálgun þar sem markmiðið er skýrt: að bæta líðan, styrkja þátttöku og tryggja að allir nemendur fái raunhæfan stuðning til að ná árangri.
Ábyrgð okkar allra
Staða grunnskóla á Akureyri er góð á margan hátt, en hún er ekki sjálfbær án aðgerða. Við stöndum frammi fyrir hægfara þróun sem krefst skýrrar stefnu, hugrekkis og samstöðu allra sem koma að menntun barnanna.
Við höfum tækifæri til að grípa inn í núna, áður en vandinn verður dýpri og erfiðari viðfangs.
Grunnskólinn er hjarta samfélagsins. Þar mótast framtíðin. Það er okkar ábyrgð að tryggja að hún verði sterk, heilbrigð og full af tækifærum.
