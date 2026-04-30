Þrjú ár á Íslandi? Kosningaréttur!

30. apríl, 2026 - 15:24 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sveitarstjórnarkosningar verða haldnar á Íslandi 16. maí 2026. Fólk af erlendum uppruna hefur í gegnum árin tekið litla þátt í kosningum, þrátt fyrir að margir hafi kosningarétt. Íbúar landsins með erlent ríkisfang öðlast kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum eftir þriggja ára búsetu hér á landi, en ekki er vitað hvort fólk sé meðvitað um það.

Þess vegna erum við á Amtsbókasafninu með viðburð laugardaginn 2. maí kl. 14–16: 3 years in Iceland? Voting rights! (Þrjú ár á Íslandi? Kosningaréttur!). Markmiðið er að upplýsa fólk um kosningarétt og útskýra á einfaldan hátt hvernig kosningar fara fram og hvernig hægt er að taka þátt.

Upplýsingar á viðburðinum verða aðgengilegar á nokkrum tungumálum – íslensku, ensku, pólsku, úkraínsku, rúmensku, litháísku, spænsku og arabísku.

Verkefnið er styrkt af Félags- og húsnæðismálaráðuneytinu

 

 

Have you lived in Iceland for at least 3 years?
If, yes, you have the right to vote in the municipal elections on May 16th!
Meet us at the Municipal Library of Akureyri, Brekkugata 17 on
Saturday, May 2nd between 2pm and 4 pm to get information about how elections work and how to participate!
Come for a coffee and have an impact on our town with your vote!
The event is supported by the Ministry of Social Affairs and Housing.

Інформація на заході буде доступна українською мовою
La información del evento estará disponible en español
Informācija pasākumā būs pieejama latviešu valodā
Upplýsingar á viðburðinum verða aðgengilegar á íslensku
Informațiile despre eveniment vor fi disponibile în limba română
معلومات الفعالية ستتوفرباللغة العربية
Informacija apie renginį bus teikiama lietuvių kalba
Informacje na wydarzeniu będą dostępne w języku polskim

Ви прожили в Акурейрі 3 роки?
Ви маєте право голосувати на місцевих виборах 16 травня.
Приходьте до бібліотеки 2 травня з 14:00 до 16:00 щоб отримати більш детальнішу інформацію.
Ви отримаєте інформацію про те, як проводяться вибори та як прийняти участь.

¿Has vivido 3 años en Akureyri?
Tienes derecho a votar en las elecciones municipales el 16 de mayo.
Ven a la biblioteca el 2 de mayo entre las 14-16 hrs. para recibir más información.
Recibirás información sobre como se llevan acabo las votaciones y como puedes participar.

Czy mieszkasz w Akureyri od trzech lat?
Masz prawo głosować w wyborach samorządowych 16 maja.
Przyjdź do biblioteki 2 maja w godzinach 14:00–16:00, aby uzyskać więcej informacji.
Otrzymasz tam informacje o tym, jak przebiegają wybory i jak możesz wziąć w nich udział.

Ar gyveni Akureiryje jau trejus metus?
Tuomet turi teisę balsuoti savivaldybių rinkimuose gegužės 16 d.
Ateik į biblioteką gegužės 2 d. 14:00–16:00 val. ir gausi daugiau informacijos.
Sužinosi, kaip vyksta rinkimai ir kaip juose dalyvauti.

Locuiești în Akureyri de trei ani?
Atunci aveți dreptul de a vota la alegerile locale din 16 mai.
Vino la bibliotecă pe 2 mai, între orele 14:00 și 16:00, pentru mai multe informații.
Veți primi informații despre cum funcționează alegerile și cum puteți participa.

هل أقمت في أكوريري لمدة ثلاث سنوات؟
لديك الحق في التصويت في انتخابات المجالس البلدية يوم ١٦ مايو
تعال إلى المكتبة يوم ٢ مايو من الساعة ١٤ إلى ١٦ للحصول على مزيد من المعلومات
ستحصل على معلومات حول كيفية عمل الانتخابات وكيف يمكنك المشاركة

