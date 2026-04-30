Setjum fjölskylduna í fyrsta sæti

30. apríl, 2026 - 13:33 Rebekka Ásgeirsdóttir
Aðaláhersla í málefnastarfi Samfylkingarinnar á landsvísu hefur snúist um hvernig við léttum ykkur daglega lífið. Það er einnig aðaláhersla Samfylkingarinnar í Norðurþingi.
Víða á landinu hafa verið boðaðir gjaldfrjálsir leikskólar, en þar er ekki öll sagan sögð.

Grunnhugmyndin snýst oftar en ekki um að frítt sé fyrir ákveðna grunn vistunartíma á viku meðan þeir sem þurfa að nýta sér lengri vistunartíma borga brúsann, með verulegum hækkunum á dvalargjöldum. Sérskráningardagar og fæðisgjöld eru tekin út fyrir sviga.

Við í Samfylkingunni erum ekki sammála þessari nálgun. Við gerum okkur grein fyrir að álag er mikið á leikskólastarfsfólk og mönnunarvandi fylgir oft á tíðum í ofanálag. Það er þó ekki hægt að leysa þann vanda með því að velta honum alfarið yfir á fjölskyldur. Eitt vandamál sem leysist en skapar annað er ekki lausn.

Tekjulægri greiði minna

Samfylkingin kynnti nýlega útspil sitt á landsvísu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Stefnan felur í sér að þar er sett greiðsluþak á leikskólagjöld. Hámark leikskólagjalda fyrir hverja fjölskyldu verði 50 þúsund krónur og tekjulægri greiði minna. Inní þeirri tölu eru öll gjöld sem tengjast leikskólavistun.

Til að geta verið samkeppnishæf við önnur sveitarfélög þurfum við öflugt, faglegt og metnaðarfullt tómstunda,- leik,- og grunnskólastarf. Í þeim málum erum við svo sannarlega rík hér í sveitarfélaginu. Við búum að dýrmætum mannauði þar sem einmitt fagmennska og metnaður er í fyrirrúmi.

Mikilvægt er að við höldum vel utan um starfsfólk og tryggjum þeim viðunandi vinnuaðstæður. Það er eitt af mörgum verkefnum næsta kjörtímabils.
Næstu ár verða krefjandi í rekstri sveitarfélagsins en það er ekki þar með sagt að ekkert sé hægt að gera.

Við í Samfylkingunni ætlum að forgangsraða verkefnum og framkvæmdum í þágu fjölskyldna. Áhersla verður lögð á skóla og frístundamál meðal annars. Við munum forgangsraða framkvæmdafé og klára skólalóðirnar við Grænuvelli, Borgarhólsskóla og Öxarfjarðarskóla. Þær framkvæmdir hafa augljóslega ekki verið í forgangi síðustu ár.

Höfundur skipar 2. sæti á lista Samfylkingar í Norðurþingi

Til baka

Nýjast

Sjá meira