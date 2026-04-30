Akureyrarbær greiðir BSO 5,5 milljónir Slökkvilið nýtir húsið til æfinga

30. apríl, 2026 - 14:16 Margrét Þóra Þórsdóttir
Seinasti dagur BSO eins og fólk þekkir það er í dag. Mynd Vbl.
Bæjarráð Akureyri hefur falið bæjarstjóra að auglýsa BSO húsið fyrir áhugasama aðila til flutnings og enduruppbyggingar á öðrum stað. Leigubílstjórar hverfa á brott úr húsinu á morgun, 1. maí. Húsið verður samkvæmt samkomulagi afhent Slökkvilið Akureyrar sen mun nýta það til æfinga. Eftir að þeim lýkur á að skila húsinu og ekki í verra ástandi en það er nú.

Akureyrarbær og Bifreiðastöð Oddeyrar gerðu á dögunum með sér samkomulag um aðgengi að BSO húsinu. Það gerir ráð fyrir að bærinn greiði 5,5 milljónir króna fyrir afnot af húsinu fyrir slökkvilið og mun stöðin þá á móti fella niður dómsmál sem rekið hefur verið gegn bænum út af málinu. Þá lýsa aðilar máls yfir að þeir muni ekki gera frekari kröfur sem tengjast stöðuleyfi hússins, niðurrifi þess eða öðrum þáttum.

Bæjarráð ákvað í september 2021 að húsnæði BSO myndi hverfa af núverandi staðsetningu í miðbæ Akureyrar og hefur það legið fyrir síðan. SS-Byggir hefur keypt byggingarétt á lóðum á svæðinu og má gera ráð fyrir að hafist verði handa við framkvæmdir í náinni framtíð.

Þjónustan þarf að vera aðgengileg og sýnileg

Bílstjórar á BSO ganga nú til liðs við Hreyfil en enn er hægt að panta bíl í gegnum gamla símanúmerið. Leit stendur yfir að samastað fyrir bílstjóra á milli túra og segir Ásta Magnea Einarsdóttir framkvæmdastjóri að unnið sé að þeim málum, „og vonandi náum við góðu samkomulagi við Akureyrarbæ. Við sinnum þjónustu sem þarf að vera aðgengileg og sýnileg.“ Hugmynd kom upp um að taka frá fjögur bílastæða við Skipagötu fyrir leigubíla en afgreiðslu var frestað á síðasta fundi skipulagsráðs þar sem upp kom andstaða við fyrirkomulagið hjá verslunar- og fasteignaeigendum.

  • Húsavíkurhöfn - 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar - Freyja býður í heimsókn

    • 30.04.2026
    Landhelgisgæslan fagnar 100 ára afmæli sínu nú í ár og hefur gæslan verið að ferðast víða um land og bjóða almenningi að kynna sér starfsemina og skipið.

  • Setjum fjölskylduna í fyrsta sæti

    • 30.04.2026
    Rebekka Ásgeirsdóttir skrifar

  • Takmarkað fjármagn og ekki svigrúm til að flýta framkvæmdum

    • 30.04.2026
    „Þessi framkvæmd er á lista yfir stærri öryggisaðgerðir utan höfuðborgarsvæðisins,“ segir í svari G. Péturs Matthíassonar forstöðumanns samskiptadeildar Vegagerðarinnar.

  • Kostnaður, ójöfnuður og þátttaka barna í íþróttum á Akureyri

    • 30.04.2026
    Þátttaka barna í íþróttum og tómstundum er almennt talinn lykilþáttur í velferð þeirra. Hún hefur jákvæð áhrif á líkamlega heilsu, andlega líðan, félagsfærni og getur virkað sem forvörn gegn ýmsum félagslegum vanda. Þrátt fyrir þetta sýna rannsóknir að brottfall úr íþróttum eykst verulega á unglingsárum. Á yfirborðinu gæti þetta virst tengjast áhugaleysi, sérhæfingu, meiðslum eða andlegri líðan. En það er ein ástæða sem sjaldan er rædd opinberlega: Kostnaður.

  • Hef mikla ástríðu fyrir starfi mínu

    • 29.04.2026
    „Það er einstaklega ánægjulegt að hljóta þessa nafnbót og sjá að mín störf vekja athygli. Maður er alla daga að stöggla við að lifa á listinni og helst sem mest hér norðan heiða,“ segir Vilhjálmur B. Bragason, bæjarlistamaður Akureyrar 2026. Vilhjálmur er leikari, tónlistarmaður og höfundur.

  • Akureyrarleiðin virkar: Velferð barna og fagmennska í leikskólum

    • 29.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 lögðum við í Sjálfstæðisflokknum áherslu á að viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið og stíga markviss skref í átt að gjaldfrjálsri menntun frá unga aldri. Í Akureyrarbæ var farin sú leið að innleiða sex tíma gjaldfrjálsa og með því stigum við raunhæft og ábyrgt skref. Samhliða því voru teknir upp svokallaðir skráningardagar þar sem foreldrum býðst að skrá börnin sín gegn hóflegu gjaldi.

  • Fisk Kompaní á Akureyri kaupir Betri vörur frá Ólafsfirði

    • 29.04.2026
    Hjónin Ragnar og Ólöf eigendur Fisk Kompaní á Akureyri, hafa gengið frá kaupum á fyrirtækinu Betri vörur ehf. á Ólafsfirði. Með kaupunum styrkir Fisk Kompaní stöðu sína á markaði fyrir gæða sjávarafurðir og eykur framboð á vörum úr laxi og silungi úr landeldi.

  • Öflug uppbyggingar- og þróunarvinna hjá barnasálfræðingum í sálfélagslegri þjónustu HSN

    • 29.04.2026
    Á fjölmennu Sálfræðiþingi sem haldið var á Hótel Reykjavík Nordica þann 27. mars sl. héldu tveir sálfræðingar frá HSN erindi, þær Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Aðalheiður Jónsdóttir.
