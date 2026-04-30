Akureyrarbær greiðir BSO 5,5 milljónir Slökkvilið nýtir húsið til æfinga

Bæjarráð Akureyri hefur falið bæjarstjóra að auglýsa BSO húsið fyrir áhugasama aðila til flutnings og enduruppbyggingar á öðrum stað. Leigubílstjórar hverfa á brott úr húsinu á morgun, 1. maí. Húsið verður samkvæmt samkomulagi afhent Slökkvilið Akureyrar sen mun nýta það til æfinga. Eftir að þeim lýkur á að skila húsinu og ekki í verra ástandi en það er nú.
Akureyrarbær og Bifreiðastöð Oddeyrar gerðu á dögunum með sér samkomulag um aðgengi að BSO húsinu. Það gerir ráð fyrir að bærinn greiði 5,5 milljónir króna fyrir afnot af húsinu fyrir slökkvilið og mun stöðin þá á móti fella niður dómsmál sem rekið hefur verið gegn bænum út af málinu. Þá lýsa aðilar máls yfir að þeir muni ekki gera frekari kröfur sem tengjast stöðuleyfi hússins, niðurrifi þess eða öðrum þáttum.
Bæjarráð ákvað í september 2021 að húsnæði BSO myndi hverfa af núverandi staðsetningu í miðbæ Akureyrar og hefur það legið fyrir síðan. SS-Byggir hefur keypt byggingarétt á lóðum á svæðinu og má gera ráð fyrir að hafist verði handa við framkvæmdir í náinni framtíð.
Bílstjórar á BSO ganga nú til liðs við Hreyfil en enn er hægt að panta bíl í gegnum gamla símanúmerið. Leit stendur yfir að samastað fyrir bílstjóra á milli túra og segir Ásta Magnea Einarsdóttir framkvæmdastjóri að unnið sé að þeim málum, „og vonandi náum við góðu samkomulagi við Akureyrarbæ. Við sinnum þjónustu sem þarf að vera aðgengileg og sýnileg.“ Hugmynd kom upp um að taka frá fjögur bílastæða við Skipagötu fyrir leigubíla en afgreiðslu var frestað á síðasta fundi skipulagsráðs þar sem upp kom andstaða við fyrirkomulagið hjá verslunar- og fasteignaeigendum.