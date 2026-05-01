Hvar vilja aldraðir búa?

01. maí, 2026 - 11:36 Preben Jón Pétursson
Preben Jón Pétursson skipar 3. sæti L-listans við bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri
Preben Jón Pétursson skipar 3. sæti L-listans við bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri

Málefni eldri borgara verða sífellt mikilvægari eftir því sem íbúum á efri árum fjölgar. Akureyrarbær stendur, líkt og önnur sveitarfélög frammi fyrir áskorunum þegar kemur að því að tryggja nægilegt og hentugt húsnæði ásamt öflugri félagsþjónustu fyrir þennan hóp.

Ein helsta áskorunin er skortur á viðeigandi íbúðum. Margir eldri borgarar búa í húsnæði sem hentar ekki breyttum þörfum þeirra, til dæmis vegna skorts á aðgengi eða stærðar. Á sama tíma er framboð af minni og hagkvæmum íbúðum takmarkað, sem veldur því að sumir festast í óhentugu húsnæði, á meðan aðrir eiga erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðinn.

En það er auðvitað ekki svo að þarfar allra séu þær sömu. Það er því mikilvægt að í boði séu fjölbreyttar lausnir og reynt sé eftir fremsta megni að koma til móts við óskir fólks.

Félagsþjónustan gegnir lykilhlutverki í að styðja við eldri borgara, sérstaklega þá sem búa einir eða hafa skerta færni. Þrátt fyrir að þjónusta sé til staðar er áskorun að ná til allra sem þurfa á henni að halda og tryggja nægan mannafla og fjármagn til að mæta vaxandi þörf.

Aðkoma bæjarins

Í umræðunni hefur mikið verið rætt um lífsgæðakjarna. En hvað felst í orðinu lífsgæðakjarni. Í ljós hefur komið að ekki eru allir á sömu blaðsíðu hvað það varðar. Í hugum sumra er nálægð við hjúkrunarheimili æskileg en hjá öðrum er nóg að gert sé ráð fyrir félagsþjónustu á svæðinu. Hvað sem því líður þá höfum við á kjörtímabilinu verið með til skoðunar nokkur svæði þar sem mætti hugsa sér uppbyggingu á slíkum kjörnum.

Fyrst ber að nefna lóðir við Þursaholt þar sem gert er ráð fyrir að nýtt hjúkrunarheimili rísi. Annað svæði er í Móahverfi áfanga tvö, þriðja svæðið er svo partur af Tjaldsvæðisreit og síðast en ekki síst óskipulagt hverfi vestan Kjarnagötu.

Við í L-listanum viljum að bærinn komi að slíkri uppbyggingu með afgerandi hætti svo sem með því að taka frá lóðir, kaupa félagslegar íbúðir og leigja rými fyrir félagsþjónustu. Hugsum vel um okkar besta fólk!

Preben Jón Pétursson skipar 3. sæti L-listans

Til baka

Nýjast

  Grunnskólar Akureyrar: Sterkur grunnur – en aðgerða þörf

    • 01.05.2026
    Grunnskólar á Akureyri standa á traustum grunni. En þróun síðustu ára sýnir að við getum ekki lengur treyst á að allt haldist í jafnvægi án markvissra aðgerða. Mælingar Skólapúlsins á líðan og upplifun nemenda sýna að margt er vel gert í grunnskólum Akureyrar; tengsl nemenda og kennara eru sterk, bekkjarandi er almennt góður og öryggi innan skólanna mælist viðunandi. Þetta eru burðarstoðir góðs skólastarfs og grunnur sem við eigum að vera stolt af.

  Forsvarsmenn Auto óska eftir fundi um stöðu mála hjá Auto

    • 01.05.2026
    „Það er jákvætt skref að fyrirtækið hafi loks haft samband og óskað eftir samstarfi um aðgerðaráætlun til að bregðast við kröfum HNE um tiltekt á lóðinni,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands um ósk fyrirtækisins Auto ehf. sem hefur starfsemi að Setbergi á Svalbarðsströnd að ræða málefni þess við eftirlitið.

  Getur verslun blómstrað á Akureyri?

    • 01.05.2026
    Fyrsta svar er nokkuð augljóst. Já, verslun er í miklum blóma á Akureyri. Hér færðu föt á dömur og herra, lífrænar sápur og lampaskerma. Hér fær bóndinn í Skagafirði vélaolíu (uss, ekki segja Þórólfi það), áburð og fóður. Reiðhjól og skíði. Tölvur og græjur. Bækur og potta. Parket, parket. Flísar og teppi. Hér kaupir fagurkerinn dýr blöndunartæki og sparnaðarforkurinn finnur góð tilboð.

  • Hvar vilja aldraðir búa?

    • 01.05.2026
    Málefni eldri borgara verða sífellt mikilvægari eftir því sem íbúum á efri árum fjölgar. Akureyrarbær stendur, líkt og önnur sveitarfélög frammi fyrir áskorunum þegar kemur að því að tryggja nægilegt og hentugt húsnæði ásamt öflugri félagsþjónustu fyrir þennan hóp.

  Ingvi Óðinsson kveður Samherja

    • 30.04.2026
    Á samfélagsmiðlum  Samherja er sagt því að Ingvi Óðinsson   umsjónarmaður fasteigna Samherja lét formlega af störfum í dag eftir farsælt og árangursríkt starf. Hann byrjaði að vinna fyrir Samherjafrændur við eftirlit með nýbyggingum, fyrst á Kanaríeyjum í um 6 mánuði og síðar við byggingu 10 þúsund fermetra frystigeymslu í Gdansk í Póllandi í um tvö og hálft ár. Frá apríl 2014 hefur hann verið umsjónarmaður fasteigna Samherja.

  Þrjú ár á Íslandi? Kosningaréttur!

    • 30.04.2026
    Sveitarstjórnarkosningar verða haldnar á Íslandi 16. maí 2026. Fólk af erlendum uppruna hefur í gegnum árin tekið litla þátt í kosningum, þrátt fyrir að margir hafi kosningarétt. Íbúar landsins með erlent ríkisfang öðlast kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum eftir þriggja ára búsetu hér á landi, en ekki er vitað hvort fólk sé meðvitað um það.

  Akureyrarbær greiðir BSO 5,5 milljónir Slökkvilið nýtir húsið til æfinga

    • 30.04.2026
    Bæjarráð Akureyri hefur falið bæjarstjóra að auglýsa BSO húsið fyrir áhugasama aðila til flutnings og enduruppbyggingar á öðrum stað. Leigubílstjórar hverfa á brott úr húsinu á morgun, 1. maí. Húsið verður samkvæmt samkomulagi afhent Slökkvilið Akureyrar sen mun nýta það til æfinga. Eftir að þeim lýkur á að skila húsinu og ekki í verra ástandi en það er nú.

  Húsavíkurhöfn - 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar - Freyja býður í heimsókn

    • 30.04.2026
    Landhelgisgæslan fagnar 100 ára afmæli sínu nú í ár og hefur gæslan verið að ferðast víða um land og bjóða almenningi að kynna sér starfsemina og skipið.

  Setjum fjölskylduna í fyrsta sæti

    • 30.04.2026
    Rebekka Ásgeirsdóttir skrifar
Sjá meira