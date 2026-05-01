Hvar vilja aldraðir búa?

Málefni eldri borgara verða sífellt mikilvægari eftir því sem íbúum á efri árum fjölgar. Akureyrarbær stendur, líkt og önnur sveitarfélög frammi fyrir áskorunum þegar kemur að því að tryggja nægilegt og hentugt húsnæði ásamt öflugri félagsþjónustu fyrir þennan hóp.
Ein helsta áskorunin er skortur á viðeigandi íbúðum. Margir eldri borgarar búa í húsnæði sem hentar ekki breyttum þörfum þeirra, til dæmis vegna skorts á aðgengi eða stærðar. Á sama tíma er framboð af minni og hagkvæmum íbúðum takmarkað, sem veldur því að sumir festast í óhentugu húsnæði, á meðan aðrir eiga erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðinn.
En það er auðvitað ekki svo að þarfar allra séu þær sömu. Það er því mikilvægt að í boði séu fjölbreyttar lausnir og reynt sé eftir fremsta megni að koma til móts við óskir fólks.
Félagsþjónustan gegnir lykilhlutverki í að styðja við eldri borgara, sérstaklega þá sem búa einir eða hafa skerta færni. Þrátt fyrir að þjónusta sé til staðar er áskorun að ná til allra sem þurfa á henni að halda og tryggja nægan mannafla og fjármagn til að mæta vaxandi þörf.
Aðkoma bæjarins
Í umræðunni hefur mikið verið rætt um lífsgæðakjarna. En hvað felst í orðinu lífsgæðakjarni. Í ljós hefur komið að ekki eru allir á sömu blaðsíðu hvað það varðar. Í hugum sumra er nálægð við hjúkrunarheimili æskileg en hjá öðrum er nóg að gert sé ráð fyrir félagsþjónustu á svæðinu. Hvað sem því líður þá höfum við á kjörtímabilinu verið með til skoðunar nokkur svæði þar sem mætti hugsa sér uppbyggingu á slíkum kjörnum.
Fyrst ber að nefna lóðir við Þursaholt þar sem gert er ráð fyrir að nýtt hjúkrunarheimili rísi. Annað svæði er í Móahverfi áfanga tvö, þriðja svæðið er svo partur af Tjaldsvæðisreit og síðast en ekki síst óskipulagt hverfi vestan Kjarnagötu.
Við í L-listanum viljum að bærinn komi að slíkri uppbyggingu með afgerandi hætti svo sem með því að taka frá lóðir, kaupa félagslegar íbúðir og leigja rými fyrir félagsþjónustu. Hugsum vel um okkar besta fólk!
Preben Jón Pétursson skipar 3. sæti L-listans