Sveitarstjórn óttast um framtíð Kristnesspítala.

02. maí, 2026 - 13:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kristnesspítali Mynd esveit.is
Á fundi sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 30 april s.l voru málefni Kristnessspítala m.a til umræðu. Fram koma að undanfana mánuði hafi sveitarstjórn ásamt sveitarstjóra farið vel yfir stöðuna. 

Í bókun sveitarstjórnar kemur fram að hún óttast að þegar liggi fyrir sú stefna að færa starfsemina frá Kristnesi og finna henni nýjan stað.

Afstaða sveitarstjórnar er skýr, hún leggst gegn því að starfsemin verði lögð af á Kristnesi og telur að sú aðstaða og það umhverfi sem þar hafi verið byggt upp í gegnum árin sé einkar vel til endurhæfingar fallin. Þá telur sveitarstjórn að ekki verði í neinni fyrirsjáanlegri framtíð byggð upp álíka aðstaða annarstaðar sem hafi sömu kosti fram að færa.

Sveitarstjórn leggur þó áherslu á að ef slík ákvörðun verði tekin, að leggja starfsemina alfarið af á Kristnesi, þá sé brýnt að slík ákvörðun liggi fyrir fljótt og örugglega svo unnt verði að hefja vinnu við að finna húsinu og svæðinu nýtt og farsælt hlutverk.

Óskir sveitarstjórnar eru:
Að ákvarðanir um framtíð Kristnesspítala liggi fyrir hið fyrsta.
Að endurhæfingarstarfsemi Sjúkrahússins á Akureyri verði áfram rekin á Kristnesi.
Að ríkið skýri sem fyrst framtíðarstöðu eignarhalds á íbúðarhúsnæði á svæðinu.
Að ef starfsemi Kristnessspítala verður flutt eða lögð niður hefjist tafarlaust vinna við að finna húsnæðinu ný not, innan eða utan eignarhalds ríkisins.
Að Eyjafjarðarsveit verði virkur þátttakandi í ákvörðunum um framhaldið.

 
Til baka

Nýjast

  • Verðbólgan – óvelkominn gestur sem étur kökuna okkar

    • 02.05.2026
    Verðbólga er eins og gestur sem mætir óboðinn í afmæli, borðar kökuna, drekkur gosið og skilur svo eftir sig reikninginn. Í einföldu máli er verðbólga hækkun á almennu verðlagi, sem þýðir að þú færð minna fyrir krónuna þína í dag en í gær. Launin standa í stað en mjólkin, bensínið og húsnæðið hækkar.

  • Sveitarstjórn óttast um framtíð Kristnesspítala.

    • 02.05.2026
    Á fundi sveitarstjórnar  Eyjafjarðarsveitar 30 april s.l voru málefni Kristnessspítala m.a til umræðu.   Fram koma að undanfana mánuði hafi sveitarstjórn ásamt sveitarstjóra farið vel yfir stöðuna.  

  • Þormóðsstaðavirkjun í Sölvadal í Eyjafjarðarsveit

    • 02.05.2026
    Á fundi sínum þann 30.apríl síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samhljóða að ganga að samningi við Arctic Hydro varðandi rannsóknar- og nýtingarleyfi vegna Þormóðsstaðavirkjunar, en frá þessu segir á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar.

  • Heiðraðir fyrir sitt framlag

    • 02.05.2026
    Þessir þrír sómamenn, Hermann Sigtryggsson, Ívar Sigmundsson og Gísli Kr. Lórenzson voru heiðraðir við setningu Andresar andar leikanna, en þeir ásamt Kristni Steinssyni og Leifi Tómassyni voru brautryðjendur, stofnuðu til leikanna og héldu þá í fyrsta sinn árið 1976.

  • Mótmæla fækkun ferða Sæfara til Grímseyjar

    • 02.05.2026
    Bæjarráð tekur heilshugar undir mótmæli Grímseyinga gegn fyrirhuguðum breytingum á siglingaáætlun Sæfara. „Tryggar og reglulegar ferjusamgöngur eru ein af grunnstoðum byggðar í Grímsey og lykilatriði fyrir atvinnulífið,“ segir í bókun ráðsins.

  • Hátíðarræða 1. maí 2026

    • 01.05.2026
    Dagurinn í dag, minnir okkur á að þau réttindi sem við teljum sjálfsögð, urðu ekki til án mikilla átaka. Þau urðu til vegna þess að venjulegt vinnandi fólk, konur, kvár og karlar, lögðu saman krafta sína, létu rödd sína heyrast og neituðu að sætta sig við óréttlæti og mismunun. 

  • Grunnskólar Akureyrar: Sterkur grunnur – en aðgerða þörf

    • 01.05.2026
    Grunnskólar á Akureyri standa á traustum grunni. En þróun síðustu ára sýnir að við getum ekki lengur treyst á að allt haldist í jafnvægi án markvissra aðgerða. Mælingar Skólapúlsins á líðan og upplifun nemenda sýna að margt er vel gert í grunnskólum Akureyrar; tengsl nemenda og kennara eru sterk, bekkjarandi er almennt góður og öryggi innan skólanna mælist viðunandi. Þetta eru burðarstoðir góðs skólastarfs og grunnur sem við eigum að vera stolt af.

  • Forsvarsmenn Auto óska eftir fundi um stöðu mála hjá Auto

    • 01.05.2026
    „Það er jákvætt skref að fyrirtækið hafi loks haft samband og óskað eftir samstarfi um aðgerðaráætlun til að bregðast við kröfum HNE um tiltekt á lóðinni,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands um ósk fyrirtækisins Auto ehf. sem hefur starfsemi að Setbergi á Svalbarðsströnd að ræða málefni þess við eftirlitið.

  • Getur verslun blómstrað á Akureyri?

    • 01.05.2026
    Fyrsta svar er nokkuð augljóst. Já, verslun er í miklum blóma á Akureyri. Hér færðu föt á dömur og herra, lífrænar sápur og lampaskerma. Hér fær bóndinn í Skagafirði vélaolíu (uss, ekki segja Þórólfi það), áburð og fóður. Reiðhjól og skíði. Tölvur og græjur. Bækur og potta. Parket, parket. Flísar og teppi. Hér kaupir fagurkerinn dýr blöndunartæki og sparnaðarforkurinn finnur góð tilboð.
Sjá meira