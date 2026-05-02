Sveitarstjórn óttast um framtíð Kristnesspítala.

Í bókun sveitarstjórnar kemur fram að hún óttast að þegar liggi fyrir sú stefna að færa starfsemina frá Kristnesi og finna henni nýjan stað.
Afstaða sveitarstjórnar er skýr, hún leggst gegn því að starfsemin verði lögð af á Kristnesi og telur að sú aðstaða og það umhverfi sem þar hafi verið byggt upp í gegnum árin sé einkar vel til endurhæfingar fallin. Þá telur sveitarstjórn að ekki verði í neinni fyrirsjáanlegri framtíð byggð upp álíka aðstaða annarstaðar sem hafi sömu kosti fram að færa.
Sveitarstjórn leggur þó áherslu á að ef slík ákvörðun verði tekin, að leggja starfsemina alfarið af á Kristnesi, þá sé brýnt að slík ákvörðun liggi fyrir fljótt og örugglega svo unnt verði að hefja vinnu við að finna húsinu og svæðinu nýtt og farsælt hlutverk.
Óskir sveitarstjórnar eru:
Að ákvarðanir um framtíð Kristnesspítala liggi fyrir hið fyrsta.
Að endurhæfingarstarfsemi Sjúkrahússins á Akureyri verði áfram rekin á Kristnesi.
Að ríkið skýri sem fyrst framtíðarstöðu eignarhalds á íbúðarhúsnæði á svæðinu.
Að ef starfsemi Kristnessspítala verður flutt eða lögð niður hefjist tafarlaust vinna við að finna húsnæðinu ný not, innan eða utan eignarhalds ríkisins.
Að Eyjafjarðarsveit verði virkur þátttakandi í ákvörðunum um framhaldið.