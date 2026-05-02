Mótmæla fækkun ferða Sæfara til Grímseyjar

Bæjarráð tekur heilshugar undir mótmæli Grímseyinga gegn fyrirhuguðum breytingum á siglingaáætlun Sæfara. „Tryggar og reglulegar ferjusamgöngur eru ein af grunnstoðum byggðar í Grímsey og lykilatriði fyrir atvinnulífið,“ segir í bókun ráðsins.
Fækkun ferða eykur óvissu, skerðir aðgengi íbúa að nauðsynlegri þjónustu í landi og gerir samfélagið brothættara. Bæjarráð hvetur eindregið til þess að ákvörðunin verði endurskoðuð og felur bæjarstjóra að koma þessum sjónarmiðum á framfæri við Vegagerðina, umhverfis- og samgöngunefnd og fjárlaganefnd Alþingis.
Hverfisráð Grímseyjar fjallaði um ferjusiglingar á dögunum og mótmælti fundurinn fyrirhuguðum breytingum á siglingaáætlun Sæfara, en til stendur að fella niður fimmtudagsferðir milli Grímseyjar og Dalvíkur.
Minna verð fyrir aflann dagsgamlan
Fram kemur í fundargerð hverfisráðsins að Vegagerðin hafi ákveðið að fækka fimmtudagsferðum þannig að þær verði einungis í boði yfir sumartímann. „Þetta hefur veruleg áhrif á allt hér utan háannar, ferðamaðurinn er ekki að koma þegar hann þarf að eyða 3 sólarhringum í Grímseyjarferð,“ segja eyjaskeggjar. Þeir bæta við að þessi breyting hafi einnig verulega slæm áhrif á sjómenn í eyjunni sem fá lægra verði fyrir dagsgamlan fisk.