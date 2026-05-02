Heiðraðir fyrir sitt framlag

02. maí, 2026 - 12:36 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hermann, Ívar og Gísli heiðraðir fyrir framlag sitt til skíðaíþróttarinnar á Akureyri og þátttöku í …
Hermann, Ívar og Gísli heiðraðir fyrir framlag sitt til skíðaíþróttarinnar á Akureyri og þátttöku í Andrésar andarleikunum Mynd Pedromyndir

Þessir þrír sómamenn, Hermann Sigtryggsson, Ívar Sigmundsson og Gísli Kr. Lórenzson voru heiðraðir við setningu Andresar andar leikanna, en þeir ásamt Kristni Steinssyni og Leifi Tómassyni voru brautryðjendur, stofnuðu til leikanna og héldu þá í fyrsta sinn árið 1976.

Kristinn og Leifur eru látnir, en sá síðarnefndi átti hugmynd að nafni leikanna, að kenna þá við þáverandi þekktustu teiknimyndapersónu heims. Kristinn var fyrsti formaður nefndarinnar. Ívar og Gísli stóðu að undirbúningi leikanna og voru í nefndinni í 30 ár eða allt þar til árið 2005. Hermann Sigtryggsson skráði sögu leikana fyrstu 35 árin. Sagan var gefin út í Skíðablaði SKA árið 2010.

Félagarnir sáðu svo sannarlega fræi sem hefur vaxið og dafnað í tímans rás og gefið af sér skemmtun, gleði og ógleymanlegar minningar kynslóðanna í Hlíðarfjalli

Til baka

