Leiðsögunámið Ísland alla leið hlýtur vottun samkvæmt evrópskum gæðastaðli

Leiðsögunámið Ísland alla leið hjá Símenntun Háskólans á Akureyri fékk nýlega vottun frá samræmismatstofunni BSI á Íslandi. Vottunin er samkvæmt staðli ÍST EN 15565:2008 – Tourism services. Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes sem er evrópskur gæðastaðall um menntun, þjálfun og hæfni leiðsögumanna.
Staðallinn tilgreinir skýrar kröfur um faglega uppbyggingu náms, hæfniþætti, kennslufyrirkomulag og mat á árangri. Vottunin staðfestir að námið uppfyllir evrópsk viðmið um gæði og fagmennsku í menntun leiðsögumanna.
Verkefnastjórar námsins þær Ingibjörg Elín og Margrét segja vottunina mikilvægan áfanga:
„Það var löngu tímabært að þetta mat færi fram og að fá staðfest af hlutlausum sérfræðingum að námið við SMHA uppfylli kröfur Evrópustaðalsins um menntun leiðsögumanna. SMHA hefur síðustu ár byggt námið á staðlinum og því afskaplega ánægjulegt að úttektin skyldi staðfesta að svo er.“
Frá árinu 2023 hefur námið verið kennt í fjarnámi með staðlotum og er þannig sniðið að þörfum vinnandi fólks, óháð búsetu. Skyldumæting er í staðlotur þar sem lögð er áhersla á verklega þjálfun, faglega dýpt og tengslamyndun innan greinarinnar.
Ferðaþjónusta er ein af lykilatvinnugreinum landsins og hlutverk leiðsögumanna afar mikilvægt í að miðla þekkingu, menningu og sögu landsins. Fagleg leiðsögn stuðlar að jákvæðri upplifun ferðamanna og á að tryggja góða umgengni um náttúruna og að fyllsta öryggis sé gætt. Með námi sem uppfyllir viðurkenndan evrópskan gæðastaðal er lagður traustur grunnur að áframhaldandi fagþróun greinarinnar og aukinni samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu.
Næsti hópur hefur nám í janúar 2027 og opnað hefur verið fyrir umsóknir í námið. Inntökupróf í tungumálum (ensku og þýsku) verður í nóvember 2026. Nú verður einnig hægt að ljúka námi án þess að vera með erlend tungumál sem hentar þeim sem einungis vilja leiðsegja á íslensku. Námið spannar þrjár annir auk verkefnavinnu sumarið 2027 og munu nemendur því útskrifast í maí 2028.