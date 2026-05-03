Leiðsögunámið Ísland alla leið hlýtur vottun samkvæmt evrópskum gæðastaðli

03. maí, 2026 - 12:26 Margrét Þóra Þórsdóttir
Á myndinni eru þau Ingibjörg Elín Jónasdóttir, Margrét K. Jónsdóttir verkefnastjórar og Stefán Guðnason forstöðumaður SMHA

Leiðsögunámið Ísland alla leið hjá Símenntun Háskólans á Akureyri fékk nýlega vottun frá samræmismatstofunni BSI á Íslandi. Vottunin er samkvæmt staðli ÍST EN 15565:2008 – Tourism services. Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes sem er evrópskur gæðastaðall um menntun, þjálfun og hæfni leiðsögumanna.

Staðallinn tilgreinir skýrar kröfur um faglega uppbyggingu náms, hæfniþætti, kennslufyrirkomulag og mat á árangri. Vottunin staðfestir að námið uppfyllir evrópsk viðmið um gæði og fagmennsku í menntun leiðsögumanna.

Verkefnastjórar námsins þær Ingibjörg Elín og Margrét segja vottunina mikilvægan áfanga:

Það var löngu tímabært að þetta mat færi fram og að fá staðfest af hlutlausum sérfræðingum að námið við SMHA uppfylli kröfur Evrópustaðalsins um menntun leiðsögumanna. SMHA hefur síðustu ár byggt námið á staðlinum og því afskaplega ánægjulegt að úttektin skyldi staðfesta að svo er.“

Frá árinu 2023 hefur námið verið kennt í fjarnámi með staðlotum og er þannig sniðið að þörfum vinnandi fólks, óháð búsetu. Skyldumæting er í staðlotur þar sem lögð er áhersla á verklega þjálfun, faglega dýpt og tengslamyndun innan greinarinnar.

Ferðaþjónusta er ein af lykilatvinnugreinum landsins og hlutverk leiðsögumanna afar mikilvægt í að miðla þekkingu, menningu og sögu landsins. Fagleg leiðsögn stuðlar að jákvæðri upplifun ferðamanna og á að tryggja góða umgengni um náttúruna og að fyllsta öryggis sé gætt. Með námi sem uppfyllir viðurkenndan evrópskan gæðastaðal er lagður traustur grunnur að áframhaldandi fagþróun greinarinnar og aukinni samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu.

Næsti hópur hefur nám í janúar 2027 og opnað hefur verið fyrir umsóknir í námið. Inntökupróf í tungumálum (ensku og þýsku) verður í nóvember 2026. Nú verður einnig hægt að ljúka námi án þess að vera með erlend tungumál sem hentar þeim sem einungis vilja leiðsegja á íslensku. Námið spannar þrjár annir auk verkefnavinnu sumarið 2027 og munu nemendur því útskrifast í maí 2028.

Nánari upplýsingar um námið má finna hér á vef SMHA.

  Lokaorðið - 96,7% telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla

    Í nýrri könnun sem Gallup gerði fyrir SFF, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, kemur fram að 96,7% þeirra sem töku afstöðu telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla en 3,3% telja það skipta litlu máli.

  Allt gekk glimrandi vel og við í skýjunum

    „Við erum alveg í skýjunum, það gekk allt glimrandi vel og allir ánægðir,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar andarnefndar en um liðna helgi fóru afmælisleikar fram þegar 50 ára afmæli leikanna var fagnað. Af því tilefni var öllu tjaldað til og leikarnir veglegri en vanalega.

  Verðbólgan – óvelkominn gestur sem étur kökuna okkar

    Verðbólga er eins og gestur sem mætir óboðinn í afmæli, borðar kökuna, drekkur gosið og skilur svo eftir sig reikninginn. Í einföldu máli er verðbólga hækkun á almennu verðlagi, sem þýðir að þú færð minna fyrir krónuna þína í dag en í gær. Launin standa í stað en mjólkin, bensínið og húsnæðið hækkar.

  Sveitarstjórn óttast um framtíð Kristnesspítala.

    Á fundi sveitarstjórnar  Eyjafjarðarsveitar 30 april s.l voru málefni Kristnessspítala m.a til umræðu.   Fram koma að undanfana mánuði hafi sveitarstjórn ásamt sveitarstjóra farið vel yfir stöðuna.  

  Þormóðsstaðavirkjun í Sölvadal í Eyjafjarðarsveit

    Á fundi sínum þann 30.apríl síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samhljóða að ganga að samningi við Arctic Hydro varðandi rannsóknar- og nýtingarleyfi vegna Þormóðsstaðavirkjunar, en frá þessu segir á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar.

  Heiðraðir fyrir sitt framlag

    Þessir þrír sómamenn, Hermann Sigtryggsson, Ívar Sigmundsson og Gísli Kr. Lórenzson voru heiðraðir við setningu Andresar andar leikanna, en þeir ásamt Kristni Steinssyni og Leifi Tómassyni voru brautryðjendur, stofnuðu til leikanna og héldu þá í fyrsta sinn árið 1976.

  Mótmæla fækkun ferða Sæfara til Grímseyjar

    Bæjarráð tekur heilshugar undir mótmæli Grímseyinga gegn fyrirhuguðum breytingum á siglingaáætlun Sæfara. „Tryggar og reglulegar ferjusamgöngur eru ein af grunnstoðum byggðar í Grímsey og lykilatriði fyrir atvinnulífið,“ segir í bókun ráðsins.

  Hátíðarræða 1. maí 2026

    Dagurinn í dag, minnir okkur á að þau réttindi sem við teljum sjálfsögð, urðu ekki til án mikilla átaka. Þau urðu til vegna þess að venjulegt vinnandi fólk, konur, kvár og karlar, lögðu saman krafta sína, létu rödd sína heyrast og neituðu að sætta sig við óréttlæti og mismunun. 
