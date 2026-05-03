Allt gekk glimrandi vel og við í skýjunum

„Við erum alveg í skýjunum, það gekk allt glimrandi vel og allir ánægðir,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar andarnefndar en um liðna helgi fóru afmælisleikar fram þegar 50 ára afmæli leikanna var fagnað. Af því tilefni var öllu tjaldað til og leikarnir veglegri en vanalega.
Metfjöldi tók þátt, nær ellefu hundruð þátttakendur voru með, þeir komu frá 17 skíðafélögum víða að af landinu auk gesta frá Geilo í Noregi. Keppt var í alpagreinum, á snjóbrettum, skíðagöngu og skíðaskotfimi sem tekin var upp í fyrsta sinn nú.
Ómetanlegir sjálfboðaliðar
„Allt var eins og best verður á kosið, veðrið lék við okkur, aðstæður í Hlíðarfjalli voru óvenju góðar, keppendur og þeirra fylgifiskar stóðu sig einkar vel og eiga hrós skilið og þá höfðum við á að skipa gríðargóðum hópi sjálfboðaliða sem lagði sig alla fram við að gera leikana sem best úr garði,“ segir Fjalar. Alla daga voru um 150 sjálfboðaliðar að störfum sem allt gengi upp og mættu þeir fyrstu kl. 6 að morgni og þeir síðustu fóru heim kl. 22 að kvöldi. „Það var stór hópur sem vann með okkur nefndarmönnum í þessu, dagarnir voru langir og mikið að gera þannig að við erum þessum góða hópi afar þakklát fyrir sitt framlag. Án þeirra væri þetta ekki hægt.“
Þá segir Fjalar að öll umgjörð um leikana hafi verið hin glæsilegasta og við hæfi þegar haldið er upp á hálfrar aldar afmæli þeirra. Þar hafi m.a. komið við sögu Akureyrarbær, Hlíðarfjall og traustir bakhjarlar. „Það er alltaf ómetanlegt að finna þennan góða stuðning sem við njótum,“ segir hann.
Gleðin við völd
Margir hafa, nú að leikum loknum hrósað aðstandendum leikanna fyrir flotta leika og fallega umgjörð og segir Fjalar það auðvitað dásamlegt. „Við leggjum gríðarlega vinnu og metnað í þetta en hún er vel þess virði þegar við sjáum hversu glöð börnin eru, bros frá þeim eru svo sannarlega það sem gefur mest og fær mann til að halda áfram,“ segir hann. „Það gefur mér mest að sjá öll þessi ánægðu andlit og það er sama þó krakkarnir hafi ekki unnið til verðlaun, það eru allir glaðir með að taka þátt.
Eitt fyrsta verk hans eftir leikana var að panta prentefni fyrir næsta ár með ártalinu 2027. „Þetta er nánast samfelld vinna, leikunum er vart lokið þegar byrjað er að undirbúa þá næstu,“ segir hann.
