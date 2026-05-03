Allt gekk glimrandi vel og við í skýjunum

03. maí, 2026 - 12:17 Margrét Þóra Þórsdóttir
Allt gekk glimrandi vel og við í skýjunum

„Við erum alveg í skýjunum, það gekk allt glimrandi vel og allir ánægðir,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar andarnefndar en um liðna helgi fóru afmælisleikar fram þegar 50 ára afmæli leikanna var fagnað. Af því tilefni var öllu tjaldað til og leikarnir veglegri en vanalega.

Metfjöldi tók þátt, nær ellefu hundruð þátttakendur voru með, þeir komu frá 17 skíðafélögum víða að af landinu auk gesta frá Geilo í Noregi. Keppt var í alpagreinum, á snjóbrettum, skíðagöngu og skíðaskotfimi sem tekin var upp í fyrsta sinn nú.

Ómetanlegir sjálfboðaliðar

„Allt var eins og best verður á kosið, veðrið lék við okkur, aðstæður í Hlíðarfjalli voru óvenju góðar, keppendur og þeirra fylgifiskar stóðu sig einkar vel og eiga hrós skilið og þá höfðum við á að skipa gríðargóðum hópi sjálfboðaliða sem lagði sig alla fram við að gera leikana sem best úr garði,“ segir Fjalar. Alla daga voru um 150 sjálfboðaliðar að störfum sem allt gengi upp og mættu þeir fyrstu kl. 6 að morgni og þeir síðustu fóru heim kl. 22 að kvöldi. „Það var stór hópur sem vann með okkur nefndarmönnum í þessu, dagarnir voru langir og mikið að gera þannig að við erum þessum góða hópi afar þakklát fyrir sitt framlag. Án þeirra væri þetta ekki hægt.“

Þá segir Fjalar að öll umgjörð um leikana hafi verið hin glæsilegasta og við hæfi þegar haldið er upp á hálfrar aldar afmæli þeirra. Þar hafi m.a. komið við sögu Akureyrarbær, Hlíðarfjall og traustir bakhjarlar. „Það er alltaf ómetanlegt að finna þennan góða stuðning sem við njótum,“ segir hann.

Gleðin við völd

Margir hafa, nú að leikum loknum hrósað aðstandendum leikanna fyrir flotta leika og fallega umgjörð og segir Fjalar það auðvitað dásamlegt. „Við leggjum gríðarlega vinnu og metnað í þetta en hún er vel þess virði þegar við sjáum hversu glöð börnin eru, bros frá þeim eru svo sannarlega það sem gefur mest og fær mann til að halda áfram,“ segir hann. „Það gefur mér mest að sjá öll þessi ánægðu andlit og það er sama þó krakkarnir hafi ekki unnið til verðlaun, það eru allir glaðir með að taka þátt.

Eitt fyrsta verk hans eftir leikana var að panta prentefni fyrir næsta ár með ártalinu 2027. „Þetta er nánast samfelld vinna, leikunum er vart lokið þegar byrjað er að undirbúa þá næstu,“ segir hann.

Meðfylgjandi myndir  Pedrómyndir

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - 96,7% telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla

    • 03.05.2026
    Í nýrri könnun sem Gallup gerði fyrir SFF, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, kemur fram að 96,7% þeirra sem töku afstöðu telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla en 3,3% telja það skipta litlu máli.

  • Leiðsögunámið Ísland alla leið hlýtur vottun samkvæmt evrópskum gæðastaðli

    • 03.05.2026
    Leiðsögunámið Ísland alla leið hjá Símenntun Háskólans á Akureyri fékk nýlega vottun frá samræmismatstofunni BSI á Íslandi. Vottunin er samkvæmt staðli ÍST EN 15565:2008 – Tourism services. Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes sem er evrópskur gæðastaðall um menntun, þjálfun og hæfni leiðsögumanna.

  • Allt gekk glimrandi vel og við í skýjunum

    • 03.05.2026
    „Við erum alveg í skýjunum, það gekk allt glimrandi vel og allir ánægðir,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar andarnefndar en um liðna helgi fóru afmælisleikar fram þegar 50 ára afmæli leikanna var fagnað. Af því tilefni var öllu tjaldað til og leikarnir veglegri en vanalega.

  • Verðbólgan – óvelkominn gestur sem étur kökuna okkar

    • 02.05.2026
    Verðbólga er eins og gestur sem mætir óboðinn í afmæli, borðar kökuna, drekkur gosið og skilur svo eftir sig reikninginn. Í einföldu máli er verðbólga hækkun á almennu verðlagi, sem þýðir að þú færð minna fyrir krónuna þína í dag en í gær. Launin standa í stað en mjólkin, bensínið og húsnæðið hækkar.

  • Sveitarstjórn óttast um framtíð Kristnesspítala.

    • 02.05.2026
    Á fundi sveitarstjórnar  Eyjafjarðarsveitar 30 april s.l voru málefni Kristnessspítala m.a til umræðu.   Fram koma að undanfana mánuði hafi sveitarstjórn ásamt sveitarstjóra farið vel yfir stöðuna.  

  • Þormóðsstaðavirkjun í Sölvadal í Eyjafjarðarsveit

    • 02.05.2026
    Á fundi sínum þann 30.apríl síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samhljóða að ganga að samningi við Arctic Hydro varðandi rannsóknar- og nýtingarleyfi vegna Þormóðsstaðavirkjunar, en frá þessu segir á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar.

  • Heiðraðir fyrir sitt framlag

    • 02.05.2026
    Þessir þrír sómamenn, Hermann Sigtryggsson, Ívar Sigmundsson og Gísli Kr. Lórenzson voru heiðraðir við setningu Andresar andar leikanna, en þeir ásamt Kristni Steinssyni og Leifi Tómassyni voru brautryðjendur, stofnuðu til leikanna og héldu þá í fyrsta sinn árið 1976.

  • Mótmæla fækkun ferða Sæfara til Grímseyjar

    • 02.05.2026
    Bæjarráð tekur heilshugar undir mótmæli Grímseyinga gegn fyrirhuguðum breytingum á siglingaáætlun Sæfara. „Tryggar og reglulegar ferjusamgöngur eru ein af grunnstoðum byggðar í Grímsey og lykilatriði fyrir atvinnulífið,“ segir í bókun ráðsins.

  • Hátíðarræða 1. maí 2026

    • 01.05.2026
    Dagurinn í dag, minnir okkur á að þau réttindi sem við teljum sjálfsögð, urðu ekki til án mikilla átaka. Þau urðu til vegna þess að venjulegt vinnandi fólk, konur, kvár og karlar, lögðu saman krafta sína, létu rödd sína heyrast og neituðu að sætta sig við óréttlæti og mismunun. 
Sjá meira