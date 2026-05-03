Lokaorðið - 96,7% telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla

03. maí, 2026 - 12:32
Heiðrún E. Jónsdóttir
Heiðrún E Jónsdóttir átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag
Í nýrri könnun sem Gallup gerði fyrir SFF, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, kemur fram að 96,7% þeirra sem töku afstöðu telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla en 3,3% telja það skipta litlu máli.
En hvernig er staðan í dag?
Fjármálalæsi er enn ekki skyldufag í grunnskólum á Íslandi. OECD hefur lagt áherslu á að þetta þurfi að breytast og að öll börn eigi að fá kennslu í fjármálum, óháð félagslegri stöðu eða uppruna. Í sumum skólum er fjármálalæsi skyldufag og kennd með samræmdum og heildrænum hætti. Aðrir skólar hafa fjármálalæsi sem valfag og komast ekki allir að. En í of mörgum skólum er ekki boðið upp á kennslu í fjármálalæsi með heildrænum hætti.
Mikilvægi fjármálalæsis fyrir grunnskólanema
Fjármálalæsi felur í sér hæfni til að skilja peninga, tekjur, útgjöld, sparnað, lán og aðra þætti sem snúa að persónulegum fjármálum. Slík hæfni eykur líkurnar á að þau nái fjárhagslegu öryggi og byggi upp heilbrigðan fjárhag með því að taka upplýstar ákvarðanir. Þetta getur t.d. skipt öllu máli þegar ungt fólk fer út á húsnæðismarkaðinn í fyrsta sinn.
90% hefðu viljað læra meira um fjármál í grunnskóla
Kannanir sýna að 90% hefðu viljað fá meiri fræðslu í fjármálum á grunnskólastigi, en einungis 12% segjast hafa fengið slíka kennslu í grunnskóla. 81% segja að fólk ætti almennt að læra um fjármál í grunnskóla og 75% í framhaldsskóla.
78% læra af eigin mistökum
Það geta verið dýr mistök og erfitt að vinna sig í gegnum afleiðingarnar. Of margir læra um fjármál á netinu en þar er líklegra að verða fyrir svikum, læri frekar að stunda veðmál eða taka skyndilán. Í október sl. kom fram að um helmingur 15 ára barna á Íslandi stunda fjárhættuspil.
Um helmingur læra um fjármál hjá foreldrum
Að því gefnu að foreldrar hafi sjálfir góðan skilning á fjármálum þá er þetta af hinu góða. En eftir sitja þau börn sem hafa ekki þetta bakland eða eru ekki í þeim skólahverfum þar sem fjármálalæsi er kennd.
22.000 bækur og námskeið fyrir kennara
SFF hefur í gegnum Fjármálavit, sem er styrkt af Landsambandi lífeyrissjóða, keypt og gefið um 22.000 bækur til nemenda og kennara undanfarin ár. Þá stendur Fjármálavit einnig fyrir Fjármálaleikunum á hverju ári og býður upp á námskeið fyrir kennara.
Tækifæri til að jafna stöðu allra barna til að byggja upp heilbrigðan fjárhag
Samfélagið okkar breytist hratt og það er mikil neysla og samfélagsleg pressa á börnin okkar. Með því að tryggja öllum börnum grundvallarþekkingu í fjármálum getum við tekið skref í þá átt að jafna stöðu allra barna til að byggja upp heilbrigðan fjárhag, óháð bakgrunni og skólahverfi.