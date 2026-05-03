Lokaorðið - 96,7% telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla

03. maí, 2026 - 12:32 Heiðrún E. Jónsdóttir
Heiðrún E Jónsdóttir átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag
Í nýrri könnun sem Gallup gerði fyrir SFF, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, kemur fram að 96,7% þeirra sem töku afstöðu telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla en 3,3% telja það skipta litlu máli.
En hvernig er staðan í dag?
Fjármálalæsi er enn ekki skyldufag í grunnskólum á Íslandi. OECD hefur lagt áherslu á að þetta þurfi að breytast og að öll börn eigi að fá kennslu í fjármálum, óháð félagslegri stöðu eða uppruna. Í sumum skólum er fjármálalæsi skyldufag og kennd með samræmdum og heildrænum hætti. Aðrir skólar hafa fjármálalæsi sem valfag og komast ekki allir að. En í of mörgum skólum er ekki boðið upp á kennslu í fjármálalæsi með heildrænum hætti.
Mikilvægi fjármálalæsis fyrir grunnskólanema
Fjármálalæsi felur í sér hæfni til að skilja peninga, tekjur, útgjöld, sparnað, lán og aðra þætti sem snúa að persónulegum fjármálum. Slík hæfni eykur líkurnar á að þau nái fjárhagslegu öryggi og byggi upp heilbrigðan fjárhag með því að taka upplýstar ákvarðanir. Þetta getur t.d. skipt öllu máli þegar ungt fólk fer út á húsnæðismarkaðinn í fyrsta sinn.
90% hefðu viljað læra meira um fjármál í grunnskóla
Kannanir sýna að 90% hefðu viljað fá meiri fræðslu í fjármálum á grunnskólastigi, en einungis 12% segjast hafa fengið slíka kennslu í grunnskóla. 81% segja að fólk ætti almennt að læra um fjármál í grunnskóla og 75% í framhaldsskóla.
78% læra af eigin mistökum
Það geta verið dýr mistök og erfitt að vinna sig í gegnum afleiðingarnar. Of margir læra um fjármál á netinu en þar er líklegra að verða fyrir svikum, læri frekar að stunda veðmál eða taka skyndilán. Í október sl. kom fram að um helmingur 15 ára barna á Íslandi stunda fjárhættuspil.
Um helmingur læra um fjármál hjá foreldrum
Að því gefnu að foreldrar hafi sjálfir góðan skilning á fjármálum þá er þetta af hinu góða. En eftir sitja þau börn sem hafa ekki þetta bakland eða eru ekki í þeim skólahverfum þar sem fjármálalæsi er kennd.
22.000 bækur og námskeið fyrir kennara
SFF hefur í gegnum Fjármálavit, sem er styrkt af Landsambandi lífeyrissjóða, keypt og gefið um 22.000 bækur til nemenda og kennara undanfarin ár. Þá stendur Fjármálavit einnig fyrir Fjármálaleikunum á hverju ári og býður upp á námskeið fyrir kennara.
Tækifæri til að jafna stöðu allra barna til að byggja upp heilbrigðan fjárhag
Samfélagið okkar breytist hratt og það er mikil neysla og samfélagsleg pressa á börnin okkar. Með því að tryggja öllum börnum grundvallarþekkingu í fjármálum getum við tekið skref í þá átt að jafna stöðu allra barna til að byggja upp heilbrigðan fjárhag, óháð bakgrunni og skólahverfi.
 
    Leiðsögunámið Ísland alla leið hjá Símenntun Háskólans á Akureyri fékk nýlega vottun frá samræmismatstofunni BSI á Íslandi. Vottunin er samkvæmt staðli ÍST EN 15565:2008 – Tourism services. Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes sem er evrópskur gæðastaðall um menntun, þjálfun og hæfni leiðsögumanna.

    „Við erum alveg í skýjunum, það gekk allt glimrandi vel og allir ánægðir,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar andarnefndar en um liðna helgi fóru afmælisleikar fram þegar 50 ára afmæli leikanna var fagnað. Af því tilefni var öllu tjaldað til og leikarnir veglegri en vanalega.

    Verðbólga er eins og gestur sem mætir óboðinn í afmæli, borðar kökuna, drekkur gosið og skilur svo eftir sig reikninginn. Í einföldu máli er verðbólga hækkun á almennu verðlagi, sem þýðir að þú færð minna fyrir krónuna þína í dag en í gær. Launin standa í stað en mjólkin, bensínið og húsnæðið hækkar.

    Á fundi sveitarstjórnar  Eyjafjarðarsveitar 30 april s.l voru málefni Kristnessspítala m.a til umræðu.   Fram koma að undanfana mánuði hafi sveitarstjórn ásamt sveitarstjóra farið vel yfir stöðuna.  

    Á fundi sínum þann 30.apríl síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samhljóða að ganga að samningi við Arctic Hydro varðandi rannsóknar- og nýtingarleyfi vegna Þormóðsstaðavirkjunar, en frá þessu segir á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar.

    Þessir þrír sómamenn, Hermann Sigtryggsson, Ívar Sigmundsson og Gísli Kr. Lórenzson voru heiðraðir við setningu Andresar andar leikanna, en þeir ásamt Kristni Steinssyni og Leifi Tómassyni voru brautryðjendur, stofnuðu til leikanna og héldu þá í fyrsta sinn árið 1976.

    Bæjarráð tekur heilshugar undir mótmæli Grímseyinga gegn fyrirhuguðum breytingum á siglingaáætlun Sæfara. „Tryggar og reglulegar ferjusamgöngur eru ein af grunnstoðum byggðar í Grímsey og lykilatriði fyrir atvinnulífið,“ segir í bókun ráðsins.

    Dagurinn í dag, minnir okkur á að þau réttindi sem við teljum sjálfsögð, urðu ekki til án mikilla átaka. Þau urðu til vegna þess að venjulegt vinnandi fólk, konur, kvár og karlar, lögðu saman krafta sína, létu rödd sína heyrast og neituðu að sætta sig við óréttlæti og mismunun. 
