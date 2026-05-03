Akureyrarmódelið: Endurvakið og endurbætt

Við feðgar, sem báðir erum læknar með áratuga reynslu af störfum í heilbrigðisþjónustu á Akureyri, höfum ákveðið að leggja okkar af mörkum fyrir Viðreisn í komandi bæjarstjórnarkosningum. Sýn okkar á málefni fólks með skerta sjálfsbjargargetu er skýr: Hver og einn á að fá aðstoð eftir sínum þörfum til að bæta eða viðhalda andlegri, félagslegri og líkamlegri færni. Fólk á að geta búið sem lengst við aðstæður sem því henta og það ræður sjálft yfir.
Arfleifð sem má ekki glatast
Lög um reynslusveitarfélög voru samþykkt á Alþingi 1994 og var Akureyri eitt þeirra. Í kjölfarið tók bærinn við verkefnum frá ríkinu; málefnum fatlaðra, aldraðra og rekstri heilsugæslunnar og heimahjúkrunar. Helstu markmið voru að færa þjónustuna á eina hendi og gera hana skilvirkari. Svo vel tókst til í stórum dráttum að Akureyri var talið um tíma í fararbroddi í þjónustu við fatlaða og aldraða og til varð hugtakið Akureyrarmódel um þetta fyrirmyndar kerfi annarra sveitarfélaga. Það byggðist á þremur grunnstoðum: þverfaglegri teymisvinnu, þjónustu á einni hendi og þjónustu á forsendum notenda. Reynslan varð sú að þetta var ekki bara falleg hugmyndafræði heldur skynsamlegt og mannlegt skipulag. Með betri samþættingu þjónustunnar varð ábyrgðin skýrari, minni hætta varð á að fólk lenti á milli kerfa og enginn fjárhagslegur hvati var lengur til staðar í kerfinu til að ýta fólki á milli mismunandi úrræða eða þrýsta einstaklingum jafnvel í flóknari og dýrari úrræði sem ríkið greiddi fyrir. Til varð ný nálgun og upp úr þessu varð til dæmis til “Ráðgjöfin heim” þar sem fagfólk studdi fólk til sjálfstæðis í eigin umhverfi í stað þess að einblína á stofnanavæðingu.
Kerfi sem er að molna
Það kom skýrt fram í lögunum um reynslusveitarfélög að fjármögnun flutnings verkefna frá ríki til sveitarfélaga skyldi ekki hafa í för með sér kostnaðaraukningu eða skerðingu á réttindum íbúa viðkomandi sveitarfélags. Hins vegar urðu vanefndir þar um upphafið af niðurbroti Akureyrarmódelsins. Akureyrarbær gaf frá sér rekstur heilsugæslunnar í árslok 2013, starfsemi “Ráðgjöfin heim” fór minnkandi, rekstur hjúkrunarheimila færðist sömuleiðis frá bænum í kjölfar mikillar þrautargöngu varðandi kostnað og árið 2021 tók einkaaðili (Heilsuvernd) við þeim rekstri. Við þetta bætist að Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) hefur nú ákveðið að hætta heilsueflandi heimsóknum til aldraðra.
Allir helstu kostir Akureyrarmódelsins hafa glatast. Ábyrgðin er nú sundruð á milli þriggja aðila og samvinna þessara aðila takmörkuð við vikulega fjarfundi.
Viðsnúning til hins betra
Við í Viðreisn viljum finna leiðir til að endurreisa það besta úr Akureyrarmódelinu og aðlaga það nútímanum:
Gerum Akureyri aftur að fyrirmynd annarra sveitarfélaga í skipulagi á þjónustu fyrir fólk með skerta sjálfsbjargargetu.
Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir, skipar 3. sæti á lista Viðreisnar á Akureyri.
Ingvar Þóroddsson, heimilis- og endurhæfingalæknir og eldri borgari, skipar 22. sæti á lista Viðreisnar á Akureyri.