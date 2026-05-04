Jæja bara – er ekki kominn tími til að gefa íslensku séns?

04. maí, 2026 - 09:22 Eliza Reid
Jæja bara – er ekki kominn tími til að gefa íslensku séns?

Áður en ég fluttist til Íslands árið 2003 hafði ég verið að æfa mig í tungumálinu með geisladiski þar sem ég lærði gagnlega frasa eins og „hvar er lestarstöðin?“ og „einhver hefur stolið vegabréfinu mínu!“. Þegar ég fór að reyna að auka orðaforða minn og gera hann hagnýtari lærði ég einföld orð sem margir móðurmálshafar nota til að staðfesta skilning eða fylla upp í þagnir, svo sem er það?, nú í alvöru, hérna, já á innsoginu, og auðvitað jæja.

Þar eð fólk túlkaði bros mitt, galopin augu, og notkun þessara fylliorða sem svo að ég skildi hvað verið var að segja við mig (sem ég gerði ekki) varð ég djarfari. Íslendingar segja mjög oft jæja og nota iðulega bara svo að ég fór að skreyta samtöl mín með blöndu af þessu: jæjabara. „Jæjabara, tíminn til að fara!“ „Jæjabara, þetta er ótrúlegt!“

Eliza Reid 

Það var ekki fyrr en ég hafði búið hér í meira en ár sem samstarfsmaður minn sagði mér varlega að það segði í raun enginn „jæjabara“. „Jú, víst,“ mótmælti ég. “Ég er alltaf að heyra það.” Nei, var mér svarað kurteislega. Fólk notar vissulega þessi tvö orð, en aldrei saman.

Það var erfitt að venja sig af þessu (og ég viðurkenni að ég nota þetta stundum enn). En ég var þakklát fyrir það af hversu mikilli nærfærni var tekið á þessari villu minni. Íslenskan mín var bæði takmörkuð og langt frá því að vera fullkomin. En fjölskylda mín, vinir og samstarfsfólk gáfu mér séns til að byggja upp sjálfstraust áður en mér var mildilega beint í rétta átt.

Félag sem ætlar að ná til landsins alls

Þetta er forsendan fyrir verkefninu Gefum íslensku séns sem var sett af stað við Háskólasetur Vestfjarða. Nú hefur verið stofnað um verkefnið formlegt félag sem ætlað er að ná til landsins alls, og ég nýt þess heiðurs að vera í stjórn félagsins ásamt Peter Weiss , Eiríki Rögnvaldssyni prófessor emeritus, Martinu Jansson sem kennir íslensku tékkneskum og slóvakískum hópum og Ólafi Guðsteini Kristjánssyni aðjunkt.

Markmið verkefnisins er að hvetja íslenska móðurmálshafa til að vera þolinmóðir, umburðarlyndir og hvetjandi við okkur sem erum að læra málið. Íslenska er alls konar og ef öll mistök sem við gerum eru leiðrétt umsvifalaust eða engin tilraun gerð til að skilja hreiminn hjá okkur er sjálfstraust okkar brotið niður og það verður afturkippur í tilraunum okkar til að bæta kunnáttu okkar í tungumálinu. En því fleiri okkar sem tala góða íslensku, þeim mun betur ganga öll samskipti okkar á milli. Það er í þágu okkar allra að gefa íslensku séns.

Vertu með í liðinu!

Hvernig getur þú orðið að liði? Þú getur fylgt okkur á samfélagsmiðlum (á Instagram og á Facebook). Þú (eða félag þitt, fyrirtæki eða sveitarfélag) getur orðið félagi í Gefum íslensku séns og stutt þannig verkefni sem ýta undir notkun íslensku. Það er líka gagnlegt að hafa þessa grein í huga þegar þú talar við fólk sem hefur ekki íslensku að móðurmáli.

Íslenskan mín er enn fjarri því að vera fullkomin, en hún er jafngóð og hún er vegna þess að fólk eins og þið, fólk sem ég þekki ekki (eða, eins og ég kallaði það í nokkur ár áður en ég var leiðrétt, ókunningar) gaf mér séns og liðsinnti mér á þessari vegferð. Vinnum saman til að byggja upp nægilegt sjálfstraust hjá þeim sem eru að læra íslensku til að gefa íslensku séns.

Eliza Reid, meðstjórnandi Gefum íslensku séns

Til baka

Nýjast

  • Jæja bara – er ekki kominn tími til að gefa íslensku séns?

    • 04.05.2026
    Áður en ég fluttist til Íslands árið 2003 hafði ég verið að æfa mig í tungumálinu með geisladiski þar sem ég lærði gagnlega frasa eins og „hvar er lestarstöðin?“ og „einhver hefur stolið vegabréfinu mínu!“. Þegar ég fór að reyna að auka orðaforða minn og gera hann hagnýtari lærði ég einföld orð sem margir móðurmálshafar nota til að staðfesta skilning eða fylla upp í þagnir, svo sem er það?, nú í alvöru, hérna, já á innsoginu, og auðvitað jæja.

  • Sorgin þegar fólk fellur á milli kerfa

    • 04.05.2026
    Það er til fólk sem glímir við svo fjölþættan vanda að ekkert eitt úrræði getur náð utan um stöðu þess að fullu. Geðrænn vandi, fíkn, heilsubrestur, skert færni, áföll, heimilisleysi og félagsleg einangrun fléttast stundum saman. Og þá þarf samþætta, mannúðlega og langvarandi þjónustu.

  • Uppbygging íþróttamannvirkja á Akureyri - hugsum lengra

    • 04.05.2026
    Engum dylst mikilvægi íþrótta fyrir samfélagið. Öflugt íþróttastarf er lýðheilsu- og heilbrigðismál, mikilvæg forvörn fyrir börn og ungmenni, en íþróttastarfið er ekki síður drifkraftur fyrir efnhagslíf bæjarins. Nýliðin helgi hérna í bænum er til marks um þetta, en hér fóru fram þrjú stór íþróttamót - Öldungur í blakinu, Hængsmótið og IceCup, stórt alþjóðlegt mót í krullu. Þúsundir gesta heimsækja bæinn okkar allan ársins hring til að stunda hér íþróttir með tilheyrandi atvinnusköpun og tekjuöflun fyrir fyrirtæki bæjarins. Án þessa mótahalds getum við ekki verið.

  • Sjúkrahúsið á Akureyri - Opnun útboða

    • 03.05.2026
    Í s.l viku voru opnuð tilboð í vinnu við jarðvinnu vegna fyrsta áfanga framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri, en í þeim áfanga eru götur, veitur og bílastæði.

  • Akureyrarmódelið: Endurvakið og endurbætt

    • 03.05.2026
    Við feðgar, sem báðir erum læknar með áratuga reynslu af störfum í heilbrigðisþjónustu á Akureyri, höfum ákveðið að leggja okkar af mörkum fyrir Viðreisn í komandi bæjarstjórnarkosningum. Sýn okkar á málefni fólks með skerta sjálfsbjargargetu er skýr: Hver og einn á að fá aðstoð eftir sínum þörfum til að bæta eða viðhalda andlegri, félagslegri og líkamlegri færni. Fólk á að geta búið sem lengst við aðstæður sem því henta og það ræður sjálft yfir.

  • Lokaorðið - 96,7% telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla

    • 03.05.2026
    Í nýrri könnun sem Gallup gerði fyrir SFF, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, kemur fram að 96,7% þeirra sem töku afstöðu telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla en 3,3% telja það skipta litlu máli.

  • Leiðsögunámið Ísland alla leið hlýtur vottun samkvæmt evrópskum gæðastaðli

    • 03.05.2026
    Leiðsögunámið Ísland alla leið hjá Símenntun Háskólans á Akureyri fékk nýlega vottun frá samræmismatstofunni BSI á Íslandi. Vottunin er samkvæmt staðli ÍST EN 15565:2008 – Tourism services. Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes sem er evrópskur gæðastaðall um menntun, þjálfun og hæfni leiðsögumanna.

  • Allt gekk glimrandi vel og við í skýjunum

    • 03.05.2026
    „Við erum alveg í skýjunum, það gekk allt glimrandi vel og allir ánægðir,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar andarnefndar en um liðna helgi fóru afmælisleikar fram þegar 50 ára afmæli leikanna var fagnað. Af því tilefni var öllu tjaldað til og leikarnir veglegri en vanalega.

  • Verðbólgan – óvelkominn gestur sem étur kökuna okkar

    • 02.05.2026
    Verðbólga er eins og gestur sem mætir óboðinn í afmæli, borðar kökuna, drekkur gosið og skilur svo eftir sig reikninginn. Í einföldu máli er verðbólga hækkun á almennu verðlagi, sem þýðir að þú færð minna fyrir krónuna þína í dag en í gær. Launin standa í stað en mjólkin, bensínið og húsnæðið hækkar.
Sjá meira