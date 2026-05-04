Endurvekjum bílastæðaklukkuna og gerum bílastæði gjaldfrjáls fyrir eldri borgara

Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.
Með þessu leggjum við til einfalt og notendavænt kerfi sem tekur mið af þörfum þeirra sem vilja forðast flókin öpp og tæknilausnir.
Þessi leið nýtist eldri borgurum sem nota símaforrit sjaldan eða hafa ekki tileinkað sér öpp. Markmiðið er ekki að flækja kerfið heldur einfalda það og gera það aðgengilegra fyrir alla aldurshópa.
Pössum að miðbærinn sé fyrir alla hópa!