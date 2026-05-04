Endurvekjum bílastæðaklukkuna og gerum bílastæði gjaldfrjáls fyrir eldri borgara

04. maí, 2026 - 22:09 Óðinn Svan Óðinsson
Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L-listans i komandi bæjarstjórnarkosningum
Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.

Með þessu leggjum við til einfalt og notendavænt kerfi sem tekur mið af þörfum þeirra sem vilja forðast flókin öpp og tæknilausnir.

Þessi leið nýtist eldri borgurum sem nota símaforrit sjaldan eða hafa ekki tileinkað sér öpp. Markmiðið er ekki að flækja kerfið heldur einfalda það og gera það aðgengilegra fyrir alla aldurshópa.

Pössum að miðbærinn sé fyrir alla hópa!

  • Byggjum bílastæðahús í miðbænum

    • 04.05.2026
    Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

  • Raunverulegar lausnir við áskorunum nútímans

    • 04.05.2026
    Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.

  • Hagnaður KEA tæpur 1,4 milljarður á síðasta ári

    • 04.05.2026
    Á aðalfundi félagsins sl. fimmtudag kom fram að hagnaður af rekstri samstæðu KEA á síðasta ári nam 1.368 milljónum króna en var 1.430 milljónir króna árið áður. Hreinar fjárfestingatekjur námu 1.606 milljónum króna og lækkuðu um 122 milljónir króna milli ára. Eigið fé í árslok var rúmir 12,3 milljarðar króna og heildareignir tæpir 12,6 milljarðar króna á sama tíma. Félagið er nánast skuldlaust og eiginfjárhlutfall um 98%.

  • Gjöf Hollvina styrkir bráðaþjónustu

    • 04.05.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur tekið í notkun nýtt Hemoscreen nærrannsóknartæki á bráðamóttöku. Tækið er gjöf frá Hollvinum SAk og markar mikilvægt skref í að efla hraða og gæði þjónustu við sjúklinga.

  • Jæja bara – er ekki kominn tími til að gefa íslensku séns?

    • 04.05.2026
    Áður en ég fluttist til Íslands árið 2003 hafði ég verið að æfa mig í tungumálinu með geisladiski þar sem ég lærði gagnlega frasa eins og „hvar er lestarstöðin?“ og „einhver hefur stolið vegabréfinu mínu!“. Þegar ég fór að reyna að auka orðaforða minn og gera hann hagnýtari lærði ég einföld orð sem margir móðurmálshafar nota til að staðfesta skilning eða fylla upp í þagnir, svo sem er það?, nú í alvöru, hérna, já á innsoginu, og auðvitað jæja.

  • Sorgin þegar fólk fellur á milli kerfa

    • 04.05.2026
    Það er til fólk sem glímir við svo fjölþættan vanda að ekkert eitt úrræði getur náð utan um stöðu þess að fullu. Geðrænn vandi, fíkn, heilsubrestur, skert færni, áföll, heimilisleysi og félagsleg einangrun fléttast stundum saman. Og þá þarf samþætta, mannúðlega og langvarandi þjónustu.

  • Uppbygging íþróttamannvirkja á Akureyri - hugsum lengra

    • 04.05.2026
    Engum dylst mikilvægi íþrótta fyrir samfélagið. Öflugt íþróttastarf er lýðheilsu- og heilbrigðismál, mikilvæg forvörn fyrir börn og ungmenni, en íþróttastarfið er ekki síður drifkraftur fyrir efnhagslíf bæjarins. Nýliðin helgi hérna í bænum er til marks um þetta, en hér fóru fram þrjú stór íþróttamót - Öldungur í blakinu, Hængsmótið og IceCup, stórt alþjóðlegt mót í krullu. Þúsundir gesta heimsækja bæinn okkar allan ársins hring til að stunda hér íþróttir með tilheyrandi atvinnusköpun og tekjuöflun fyrir fyrirtæki bæjarins. Án þessa mótahalds getum við ekki verið.

  • Sjúkrahúsið á Akureyri - Opnun útboða

    • 03.05.2026
    Í s.l viku voru opnuð tilboð í vinnu við jarðvinnu vegna fyrsta áfanga framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri, en í þeim áfanga eru götur, veitur og bílastæði.
