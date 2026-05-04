Hagnaður KEA tæpur 1,4 milljarður á síðasta ári

04. maí, 2026 - 13:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á aðalfundi félagsins sl. fimmtudag kom fram að hagnaður af rekstri samstæðu KEA á síðasta ári nam 1.368 milljónum króna en var 1.430 milljónir króna árið áður. Hreinar fjárfestingatekjur námu 1.606 milljónum króna og lækkuðu um 122 milljónir króna milli ára. Eigið fé í árslok var rúmir 12,3 milljarðar króna og heildareignir tæpir 12,6 milljarðar króna á sama tíma. Félagið er nánast skuldlaust og eiginfjárhlutfall um 98%.

Afkoma félaga sem KEA á eignarhluti í batnaði að jafnaði frá fyrra ári og endurspeglast það í tæplega 1,2 milljarða króna jákvæðri gangvirðisbreytingu fjáreigna. Afkoma þess eignaflokks var því góð en þar vó þyngst afkoma fasteignatengdra verkefna félagsins.

Ólíkt fyrra ári voru ekki miklar hreyfingar á eignarhlutum á árinu enda er félagið að mestu fullfjárfest og heldur nú á eignum sem það hyggst eiga til lengri tíma. Unnið var að frekari þróun þeirra eigna sem félagið skilgreinir sem kjölfestueignir. Hlutafé var aukið í Norlandair til að styðja við innri vöxt þess. Jafnframt voru tveir samrunar samþykktir þar sem KEA á stóra eignarhluti en annar þeirra gekk ekki eftir í kjölfar synjunar Samkeppniseftirlitsins.

Á aðalfundi félagsins voru Hildur Ösp Gylfadóttir, Kristinn Rúnar Tryggvason og Ólafur Jónsson kosin í aðalstjórn félagsins. Jafnframt var samþykkt tillaga stjórnar um að ráðstafa 35 milljónum króna til Menningar- og viðurkenningarsjóðs KEA.

  • Raunverulegar lausnir við áskorunum nútímans

    • 04.05.2026
    Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.

  • Gjöf Hollvina styrkir bráðaþjónustu

    • 04.05.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur tekið í notkun nýtt Hemoscreen nærrannsóknartæki á bráðamóttöku. Tækið er gjöf frá Hollvinum SAk og markar mikilvægt skref í að efla hraða og gæði þjónustu við sjúklinga.

  • Jæja bara – er ekki kominn tími til að gefa íslensku séns?

    • 04.05.2026
    Áður en ég fluttist til Íslands árið 2003 hafði ég verið að æfa mig í tungumálinu með geisladiski þar sem ég lærði gagnlega frasa eins og „hvar er lestarstöðin?“ og „einhver hefur stolið vegabréfinu mínu!“. Þegar ég fór að reyna að auka orðaforða minn og gera hann hagnýtari lærði ég einföld orð sem margir móðurmálshafar nota til að staðfesta skilning eða fylla upp í þagnir, svo sem er það?, nú í alvöru, hérna, já á innsoginu, og auðvitað jæja.

  • Sorgin þegar fólk fellur á milli kerfa

    • 04.05.2026
    Það er til fólk sem glímir við svo fjölþættan vanda að ekkert eitt úrræði getur náð utan um stöðu þess að fullu. Geðrænn vandi, fíkn, heilsubrestur, skert færni, áföll, heimilisleysi og félagsleg einangrun fléttast stundum saman. Og þá þarf samþætta, mannúðlega og langvarandi þjónustu.

  • Uppbygging íþróttamannvirkja á Akureyri - hugsum lengra

    • 04.05.2026
    Engum dylst mikilvægi íþrótta fyrir samfélagið. Öflugt íþróttastarf er lýðheilsu- og heilbrigðismál, mikilvæg forvörn fyrir börn og ungmenni, en íþróttastarfið er ekki síður drifkraftur fyrir efnhagslíf bæjarins. Nýliðin helgi hérna í bænum er til marks um þetta, en hér fóru fram þrjú stór íþróttamót - Öldungur í blakinu, Hængsmótið og IceCup, stórt alþjóðlegt mót í krullu. Þúsundir gesta heimsækja bæinn okkar allan ársins hring til að stunda hér íþróttir með tilheyrandi atvinnusköpun og tekjuöflun fyrir fyrirtæki bæjarins. Án þessa mótahalds getum við ekki verið.

  • Sjúkrahúsið á Akureyri - Opnun útboða

    • 03.05.2026
    Í s.l viku voru opnuð tilboð í vinnu við jarðvinnu vegna fyrsta áfanga framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri, en í þeim áfanga eru götur, veitur og bílastæði.

  • Akureyrarmódelið: Endurvakið og endurbætt

    • 03.05.2026
    Við feðgar, sem báðir erum læknar með áratuga reynslu af störfum í heilbrigðisþjónustu á Akureyri, höfum ákveðið að leggja okkar af mörkum fyrir Viðreisn í komandi bæjarstjórnarkosningum. Sýn okkar á málefni fólks með skerta sjálfsbjargargetu er skýr: Hver og einn á að fá aðstoð eftir sínum þörfum til að bæta eða viðhalda andlegri, félagslegri og líkamlegri færni. Fólk á að geta búið sem lengst við aðstæður sem því henta og það ræður sjálft yfir.

  • Lokaorðið - 96,7% telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla

    • 03.05.2026
    Í nýrri könnun sem Gallup gerði fyrir SFF, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, kemur fram að 96,7% þeirra sem töku afstöðu telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla en 3,3% telja það skipta litlu máli.
