Hagnaður KEA tæpur 1,4 milljarður á síðasta ári

Á aðalfundi félagsins sl. fimmtudag kom fram að hagnaður af rekstri samstæðu KEA á síðasta ári nam 1.368 milljónum króna en var 1.430 milljónir króna árið áður. Hreinar fjárfestingatekjur námu 1.606 milljónum króna og lækkuðu um 122 milljónir króna milli ára. Eigið fé í árslok var rúmir 12,3 milljarðar króna og heildareignir tæpir 12,6 milljarðar króna á sama tíma. Félagið er nánast skuldlaust og eiginfjárhlutfall um 98%.
Afkoma félaga sem KEA á eignarhluti í batnaði að jafnaði frá fyrra ári og endurspeglast það í tæplega 1,2 milljarða króna jákvæðri gangvirðisbreytingu fjáreigna. Afkoma þess eignaflokks var því góð en þar vó þyngst afkoma fasteignatengdra verkefna félagsins.
Ólíkt fyrra ári voru ekki miklar hreyfingar á eignarhlutum á árinu enda er félagið að mestu fullfjárfest og heldur nú á eignum sem það hyggst eiga til lengri tíma. Unnið var að frekari þróun þeirra eigna sem félagið skilgreinir sem kjölfestueignir. Hlutafé var aukið í Norlandair til að styðja við innri vöxt þess. Jafnframt voru tveir samrunar samþykktir þar sem KEA á stóra eignarhluti en annar þeirra gekk ekki eftir í kjölfar synjunar Samkeppniseftirlitsins.
Á aðalfundi félagsins voru Hildur Ösp Gylfadóttir, Kristinn Rúnar Tryggvason og Ólafur Jónsson kosin í aðalstjórn félagsins. Jafnframt var samþykkt tillaga stjórnar um að ráðstafa 35 milljónum króna til Menningar- og viðurkenningarsjóðs KEA.