Raunverulegar lausnir við áskorunum nútímans

Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.
„Verkefnið gaf okkur góða innsýn í hvernig unnið er að sjálfbærum lausnum í alþjóðlegu samhengi og hvernig samstarf ólíkra hópa getur leitt til nýrra hugmynda. Sérstaklega var lærdómsríkt að vinna með raunveruleg fyrirtæki og nýta þau verkfæri sem við lærðum til að þróa lausnir á raunverulegum áskorunum,“ sögðu þær Elfa Dögg, Josefine Wikenholm, Kamilla Gunnarsdóttir, Ragnheiður Katrín Ingadóttir og Svanhildur Ylfa Dagbjartsdóttir sem allar nema við HA.
Lausnir sem hafa alvöru áhrif
Í verkefninu unnu nemendur í alþjóðlegum teymum í samstarfi við fyrirtæki, þar á meðal OsloKollega og OAC- Oslo Airport city, þar sem áhersla var lögð á að þróa lausnir sem styðja við félagslega sjálfbærni. Stúdentarnir voru allir í sitthvorum hópnum og unnu með nemendum frá fjölbreyttum löndum og fræðisviðum, sem gaf þeim einstaka innsýn í mismunandi nálganir og sjónarhorn. Nemendur lærðu að nýta verkfæri á borð við Circular Canvas og beittu þeim í vinnu sinni við raunveruleg verkefni fyrirtækjanna.
Á dagskrá vikunnar voru fyrirlestrar, hópavinna, fyrirtækjaheimsóknir og kynningar. Nemendur fengu tækifæri til að kynnast starfsemi fyrirtækjanna betur, greina áskoranir þeirra og vinna saman að því að móta lausnir sem geta haft raunveruleg áhrif. Í lok vikunnar kynntu teymin hugmyndir sínar fyrir fyrirtækjunum.
Þátttakendurnir frá HA segja að verkefnið hafi verið bæði krefjandi og skemmtilegt, sérstaklega þar sem unnið var með fyrirtækjum í rekstri og lausnir sem geta haft raunveruleg áhrif. Þátttakan veitti þeim dýrmæta alþjóðlega reynslu, styrkti færni í teymisvinnu og gaf innsýn í hvernig sjálfbærar lausnir eru þróaðar í alþjóðlegu samhengi.
Hljóta styrk á hverju ári Háskólinn á Akureyri hefur frá árinu 2011 verið partur af samstarfsnetinu EkoTekNord sem samanstendur af 11 háskólum. Á hverju ári er sótt um styrki svo hægt sé að halda námskeið þar sem nemendur háskólanna koma saman í eina viku og vinna að verkefnum. Fyrir þetta námskeið vinna nemendur hvers háskóla saman að verkefni sem kynnt er í námskeiðinu. Þegar heim er komið þá þarf að vinna einstaklingsverkefni um verkefnið, hópsamstarfið, reynsluna og menningarmun sem alltaf birtist þegar ólíkir einstaklingar koma saman.
Verkefnið í ár, IP CHARLO, hlaut styrk frá Nordplus Intensive Programme og í því voru yfir 50 þátttakendur, bæði nemendur og kennarar. IP CHARLO snýst um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð skipulagsheilda. Að þessu sinni var samstarf við tvö fyrirtæki, annars vegar OsloKollega og hótelkeðjuna Strawberry og áttu nemendur að skoða hvernig OsloKollega gæti styrkt tengsl sín við hótelgeirann.Hins vegar var samstarf við Oslo City Airport þar sem nemendur áttu að skoða hvernig fyrirtækið geti tryggt að áhersla á ESF og sjálfbærar lausnir verði raunverulegt samkeppnisforskot fremur en einungis krafa um reglufylgni eða byrði fyrir reksturinn.
Unnið er að hverju verkefni í 2 til 3 ár og þetta var þriðja árið í IP CHARLO verkefninu svo búast má við nýju námskeiði á næsta ári.