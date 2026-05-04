Gjöf Hollvina styrkir bráðaþjónustu

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur tekið í notkun nýtt Hemoscreen nærrannsóknartæki á bráðamóttöku. Tækið er gjöf frá Hollvinum SAk og markar mikilvægt skref í að efla hraða og gæði þjónustu við sjúklinga.
Nærrannsóknir (e. Point of Care Testing, POCT) eru rannsóknir sem framkvæmdar eru nálægt sjúklingi, utan hefðbundinnar rannsóknarstofu. Með slíkum búnaði er hægt að styðja við hraðari greiningu og ákvarðanatöku í meðferð, sem getur skipt sköpum í bráðum aðstæðum.
„Markmið nærrannsókna er að styðja við hraðari og markvissari klínískar ákvarðanir, án þess að skerða gæði eða rekjanleika rannsóknaniðurstaðna,“ segir Inga Stella Pétursdóttir, deildarstjóri Rannsóknadeildar SAk.
Hemoscreen-tækið bætir aðgengi að nútímalegum rannsóknum beint á vettvangi og styður þannig við skilvirkara verklag á bráðamóttöku. Niðurstöður úr mælingum skrást rafrænt í rannsóknakerfi sjúkrahússins, líkt og aðrar rannsóknaniðurstöður, sem tryggir öryggi, rekjanleika og samfellu í meðferð sjúklinga.
„Tækið er mikilvæg viðbót við þá þróun sem hefur átt sér stað í innleiðingu nærrannsókna á SAk. Gjöf Hollvina skiptir hér miklu máli og gerir okkur kleift að efla þjónustuna enn frekar,“ segir Inga Stella.
Kristín Ósk Ragnarsdóttir, deildarstjóri bráðamóttöku SAk, segir tækið hafa jákvæð áhrif á daglegt starf deildarinnar: „Á bráðamóttöku skiptir tíminn miklu máli og það að geta fengið niðurstöður hratt, beint við rúm sjúklings, styður við betri og öruggari ákvarðanatöku. Þetta tæki er því mjög dýrmæt viðbót við okkar starfsemi.“
Að sögn Jóhannesar G. Bjarnasonar, formanns Hollvinasamtaka SAk, er það sérstakt ánægjuefni að geta lagt sitt af mörkum til þróunar þjónustunnar: „Það er okkur hjá Hollvinum mjög mikilvægt að styðja við starfsemi sjúkrahússins. Með þessari gjöf viljum við leggja okkar af mörkum til að efla aðstöðu og bæta þjónustu við sjúklinga.“
Á undanförnum árum hefur SAk byggt upp öflugt kerfi nærrannsókna með nokkrum tækjum sem tengjast rannsóknakerfi sjúkrahússins. Með tilkomu Hemoscreen er það kerfi styrkt enn frekar, sérstaklega í bráðaþjónustu þar sem tími skiptir miklu máli.
Notkun tækisins er háð sérhæfðri þjálfun starfsfólks og fer öll starfsemi samkvæmt ströngum gæðakröfum undir faglegri yfirstjórn Rannsóknadeildar SAk.
Gjöf Hollvina SAk er mikilvægt framlag til heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi og styður við áframhaldandi þróun sjúkrahússins í takt við nútímakröfur.
