Akureyri á að sækja fram – ekki bíða

Akureyri hefur alla burði til að verða áfram öflugur valkostur fyrir fólk og fyrirtæki. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst skýrrar stefnu, forgangsröðunar og vilja til að berjast fyrir hagsmunum bæjarins.
Stefna núverandi ríkisstjórnarflokka hefur ekki verið landsbyggðinni hliðholl – þvert á mót.
Sækjum fólk og störf – bíðum ekki eftir þeim
Störf eru í sífellt minna mæli bundin við staðsetningu. Það þýðir að við getum sótt fólk – en það gerist ekki nema við gerum það af krafti.
Við eigum að fara markvisst í höfuðborgarsvæðið og segja söguna eins og hún er:
Á Akureyri fær fólk meiri lífsgæði. Minni tími í umferð, svo fremi að ekki sé farin Reykjavíkurleið Samfylkingar, betra aðgengi að daglegu lífi og raunhæfari húsnæðiskostnaður.
Ef við ætlum að vaxa þurfum við að hætta að bíða og byrja að sækja.
Tölum með einni rödd fyrir atvinnulífið
Atvinnustefna verður ekki til á skrifstofum einum saman. Hún verður til í samstarfi við þau sem skapa störfin.
Við þurfum að kalla atvinnulífið að borðinu, skilgreina sameiginlegar áherslur og standa saman í hagsmunabaráttu gagnvart Alþingi og framkvæmdavaldinu.
Akureyri á ekki að tala með mörgum röddum – heldur einni skýrri og kröftugri.
Flugvöllurinn er ekki aukaatriði
Það er einfalt: án öflugs flugvallar verður enginn raunverulegur vöxtur.
Við eigum að berjast af fullum þunga fyrir:
Þetta er spurning um samkeppnishæfni, öryggi og framtíð bæjarins. Hér dugar ekkert hálfkák. Starfsfólk Markaðsstofu norðurlands hefur unnið þrekvirki í málefnum flugvallarins, það ber að þakka, en það er fullt af verkefnum eftir.
Rjúfum flöskuhálsinn í húsnæðismálum atvinnulífs
Við getum ekki talað um atvinnuuppbyggingu ef fyrirtæki hafa ekki húsnæði.
Skortur á frambærilegu skrifstofuhúsnæði er raunverulegur flöskuháls. Það þarf að brjóta hann upp með skýrum aðgerðum og samstarfi við einkaaðila.
Ef við búum ekki til aðstöðuna, þá koma störfin ekki.
Setjum kraft í atvinnumálin
Það þarf skýra ábyrgð og meiri kraft. Þess vegna þarf að setja á laggirnar öflugan hóp sem tekur þetta verkefni að sér.
Ekki til málamynda – heldur sem raunverulegan drifkraft.
Nú þarf að taka af skarið
Tækifærin eru til staðar, en þau nýtast ekki nema við nýtum þau. Það krefst ákvarðana, forgangsröðunar og vilja til að standa með bænum.
Akureyri á ekki að vera áhorfandi að eigin framtíð.
Við eigum að sækja fram – af krafti.
Það munum við í Miðflokknum á Akureyri halda áfram að gera.
Hannes Karlsson skipar 5. sæti á lista Miðflokksins á Akureyri.