Akureyri á að sækja fram – ekki bíða

05. maí, 2026 - 14:14 Hannes Karlsson
Hannes Karlsson skipar 5. sæti á lista Miðflokksins á Akureyri.
Akureyri hefur alla burði til að verða áfram öflugur valkostur fyrir fólk og fyrirtæki. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst skýrrar stefnu, forgangsröðunar og vilja til að berjast fyrir hagsmunum bæjarins.

Stefna núverandi ríkisstjórnarflokka hefur ekki verið landsbyggðinni hliðholl – þvert á mót.

Sækjum fólk og störf – bíðum ekki eftir þeim

Störf eru í sífellt minna mæli bundin við staðsetningu. Það þýðir að við getum sótt fólk – en það gerist ekki nema við gerum það af krafti.

Við eigum að fara markvisst í höfuðborgarsvæðið og segja söguna eins og hún er:
Á Akureyri fær fólk meiri lífsgæði. Minni tími í umferð, svo fremi að ekki sé farin Reykjavíkurleið Samfylkingar, betra aðgengi að daglegu lífi og raunhæfari húsnæðiskostnaður.

Ef við ætlum að vaxa þurfum við að hætta að bíða og byrja að sækja.

Tölum með einni rödd fyrir atvinnulífið

Atvinnustefna verður ekki til á skrifstofum einum saman. Hún verður til í samstarfi við þau sem skapa störfin.

Við þurfum að kalla atvinnulífið að borðinu, skilgreina sameiginlegar áherslur og standa saman í hagsmunabaráttu gagnvart Alþingi og framkvæmdavaldinu.
Akureyri á ekki að tala með mörgum röddum – heldur einni skýrri og kröftugri.

Flugvöllurinn er ekki aukaatriði

Það er einfalt: án öflugs flugvallar verður enginn raunverulegur vöxtur.

Við eigum að berjast af fullum þunga fyrir:

  • stækkun flugstöðvar
  • bættum aðflugsbúnaði
  • enn öflugri flugþróunarsjóði
  • þyrlu Landhelgisgæslunnar á Akureyri
  • Jöfnun flutningskostnaðar á flugvélaeldsneyti
  • Endurskoðun á samþykktum Isavia ohf.

Þetta er spurning um samkeppnishæfni, öryggi og framtíð bæjarins. Hér dugar ekkert hálfkák. Starfsfólk Markaðsstofu norðurlands hefur unnið þrekvirki í málefnum flugvallarins, það ber að þakka, en það er fullt af verkefnum eftir.

Rjúfum flöskuhálsinn í húsnæðismálum atvinnulífs

Við getum ekki talað um atvinnuuppbyggingu ef fyrirtæki hafa ekki húsnæði.

Skortur á frambærilegu skrifstofuhúsnæði er raunverulegur flöskuháls. Það þarf að brjóta hann upp með skýrum aðgerðum og samstarfi við einkaaðila.

Ef við búum ekki til aðstöðuna, þá koma störfin ekki.

Setjum kraft í atvinnumálin

Það þarf skýra ábyrgð og meiri kraft. Þess vegna þarf að setja á laggirnar öflugan hóp sem tekur þetta verkefni að sér.

  • sækir fjárfestingu
  • styður fyrirtæki
  • leiðir markaðssetningu
  • berst fyrir hagsmunum Akureyrar

Ekki til málamynda – heldur sem raunverulegan drifkraft.

Nú þarf að taka af skarið

Tækifærin eru til staðar, en þau nýtast ekki nema við nýtum þau. Það krefst ákvarðana, forgangsröðunar og vilja til að standa með bænum.

Akureyri á ekki að vera áhorfandi að eigin framtíð.
Við eigum að sækja fram – af krafti.

Það munum við í Miðflokknum á Akureyri halda áfram að gera.

Nýjast

  • Fiðringur á Norðurlandi fagnar 5 ára afmæli

    • 05.05.2026
    Í ár taka tíu grunnskólar af Norðurlandi þátt í sviðslistarviðburðinum Fiðringi á Norðurlandi sem haldinn verður í Hofi á morgun 6. maí og hefst  kl 20:00. Varmahlíðarskóli tekur nú þátt í fyrsta sinn, og stefnan er að virkja alla grunnskóla á svæðinu frá Borðeyri til Bakkafjarðar.

  • Sumarvistun yngstu barna yfir sumarið: áskorun sem við leysum í samvinnu

    • 05.05.2026
    Á Akureyri standa margar fjölskyldur frammi fyrir verulegri áskorun á hverju sumri þegar sumarlokanir leikskóla standa yfir og fjölskyldur þurfa að reyna með einhverju móti að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Þetta fyrirkomulag reynir sérstaklega á þá sem starfa í framlínustörfum og hafa takmarkað um það að segja hvenær þeir taka sumarfrí.

  • Slæleg hagsmunagæsla meirihluta bæjarstjórnar – það þarf að gera mun betur

    • 05.05.2026
    Þeir sem bjóða sig fram til bæjarstjórnar Akureyrar eru að bjóða sig fram til forystu. Þegar meirihluti er myndaður að afloknum kosningum er það gert á grundvelli meirihlutasamnings, sem meirihlutinn hyggst hafa forystu um að koma í verk fyrir almenning á Akureyri. Í tilfelli Akureyrar er það reyndar þannig að sem lang stærsta sveitarfélagið á Norð- Austurlandi gegnir bærinn jafnframt forystuhlutverki í landshlutanum öllum, sbr. nýlega samþykkt á Alþingi um borgarstefnu fyrir Akureyri.

  • Akureyri á að sækja fram – ekki bíða

    • 05.05.2026
    Akureyri hefur alla burði til að verða áfram öflugur valkostur fyrir fólk og fyrirtæki. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst skýrrar stefnu, forgangsröðunar og vilja til að berjast fyrir hagsmunum bæjarins.

  • Já, við eigum að innrita oftar

    • 05.05.2026
    Síðan 2021 þá höfum við tryggt 12 mánaða börnum pláss á leikskóla. Sumum. Við höfum byggt nýjan leikskóla og annar rís hratt um þessar mundir. Áfangasigrar sem skipta máli. Starfsfólkið okkar hefur staðið í ströngu og tekist á við þetta verkefni af þeirri alúð sem okkur finnst stundum sjálfsögð. En er það alls ekki. Það er jú í höndum fagfólksins okkar og starfsfólksins okkar að passa upp á velferð barnanna og það gefur auga leið að þarfir 12 mánaða barna eru ekki þær sömu og þarfir eldri barna. Þetta er umfangsmikið verkefni.

  • Að brjóta nýjar leiðir

    • 05.05.2026
    Við sem vorum svo heppin að fæðast í Ránargötunni á Akureyri á síðustu öld með hjálp ljósmæðra héldum lengi að þær hefðu komið með okkur í töskunni sinni góðu. Loks rann upp fyrir okkur að þessi kenning var byggð á misskilningi og við frædd um það sem raunverulega gerðist þar sem mamma okkar kom verulega við sögu. Hún þurfti nefnilega að burðast með okkur í níu mánuði en sinna um leið öllum sínum verkum frá morgni til kvölds. Smátt og smátt týndumst við átta systkinin í heiminn og fjörið í númer 16 var alls ráðandi.

  • Byggjum bílastæðahús í miðbænum

    • 04.05.2026
    Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

  • Endurvekjum bílastæðaklukkuna og gerum bílastæði gjaldfrjáls fyrir eldri borgara

    • 04.05.2026
    Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.

  • Raunverulegar lausnir við áskorunum nútímans

    • 04.05.2026
    Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.
