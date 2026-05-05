Já, við eigum að innrita oftar

05. maí, 2026 - 12:05 Gunnar Már Gunnarsson, bæjarfulltrúi Framsóknar á Akureyri
Síðan 2021 þá höfum við tryggt 12 mánaða börnum pláss á leikskóla. Sumum. Við höfum byggt nýjan leikskóla og annar rís hratt um þessar mundir. Áfangasigrar sem skipta máli. Starfsfólkið okkar hefur staðið í ströngu og tekist á við þetta verkefni af þeirri alúð sem okkur finnst stundum sjálfsögð. En er það alls ekki. Það er jú í höndum fagfólksins okkar og starfsfólksins okkar að passa upp á velferð barnanna og það gefur auga leið að þarfir 12 mánaða barna eru ekki þær sömu og þarfir eldri barna. Þetta er umfangsmikið verkefni.

Umfangsmikið verkefni sem við verðum að klára. Við verðum að innrita oftar á ári – sem er vissulega hægara sagt en gert, en þó getum við litið til reynslu annarra sveitarfélaga í þeim efnum.

Hvernig komum við til móts við þarfir fjölskyldna?

Við heyrum reglulega í ungum foreldrum sem eru bæði sár og svekkt. Það er mjög skiljanlegt. Hver er sanngirnin í því að sumir foreldrar geti áhyggjulausir klárað sitt fæðingarorlof – vitandi það að leikskólaplássið bíður – meðan aðrir foreldrar þurfa að redda og brúa og púsla og hlaupa? Markmiðið okkar á að sjálfsögðu að vera að koma til móts við þarfir barna og fjölskyldna frekar en að fylgja stífu kerfi ársinnritunar.

Árið 2019 var skipaður hér starfshópur sem hafði það hlutverk að vinna að leiðum til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Ein megintillaga hópsins var sú að innrita börn í leikskóla tvisvar sinnum á ári, ekki bara á haustin eins og nú er gert. Tillaga hópsins var að dreifa álaginu milli þriggja ungbarnadeilda sem hver um sig gæti innritað börn tvisvar á ári, samtals sex sinnum.

Verum hreinskilin, þetta er ekki létt verk!

Það er að sjálfsögðu ekki hlaupið að því að hrinda þessari tillögu í framkvæmd. Staðreyndin er sú að leikskólamálin eru flókin og það eru ekki til neinar einfaldar og ódýrar lausnir. Við stöndum frammi fyrir ýmsum öðrum áskorunum, ekki síður mikilvægum. Við erum að upplifa mönnunarvanda á leikskólum og það er grafalvarlegt. Við erum með húsnæði í rekstri sem er orðið gamalt og óhentugt, og komin tími á að endurnýja það. Við eigum líka eftir að standsetja suma leikskóla þannig að þeir geti með góðu móti tekið á móti yngstu börnunum og svo mætti lengi telja.

Hvernig getum við ætlast til þess að leikskólastarfsfólk bæti meiru á sínar herðar? Það er allavega alveg ljóst að þegar við breytum kerfinu okkar, þá verðum við að vinna það með fagfólkinu okkar, í góðri sátt. En það er heldur ekki í boði að gera ekki neitt. Við þurfum að bretta upp ermarnar og útfæra þær leiðir sem geta skilað okkur árangri.

Við getum gert betur.

 

    Síðan 2021 þá höfum við tryggt 12 mánaða börnum pláss á leikskóla. Sumum. Við höfum byggt nýjan leikskóla og annar rís hratt um þessar mundir. Áfangasigrar sem skipta máli. Starfsfólkið okkar hefur staðið í ströngu og tekist á við þetta verkefni af þeirri alúð sem okkur finnst stundum sjálfsögð. En er það alls ekki. Það er jú í höndum fagfólksins okkar og starfsfólksins okkar að passa upp á velferð barnanna og það gefur auga leið að þarfir 12 mánaða barna eru ekki þær sömu og þarfir eldri barna. Þetta er umfangsmikið verkefni.

    Við sem vorum svo heppin að fæðast í Ránargötunni á Akureyri á síðustu öld með hjálp ljósmæðra héldum lengi að þær hefðu komið með okkur í töskunni sinni góðu. Loks rann upp fyrir okkur að þessi kenning var byggð á misskilningi og við frædd um það sem raunverulega gerðist þar sem mamma okkar kom verulega við sögu. Hún þurfti nefnilega að burðast með okkur í níu mánuði en sinna um leið öllum sínum verkum frá morgni til kvölds. Smátt og smátt týndumst við átta systkinin í heiminn og fjörið í númer 16 var alls ráðandi.

    Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

    Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.

    Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.

    Á aðalfundi félagsins sl. fimmtudag kom fram að hagnaður af rekstri samstæðu KEA á síðasta ári nam 1.368 milljónum króna en var 1.430 milljónir króna árið áður. Hreinar fjárfestingatekjur námu 1.606 milljónum króna og lækkuðu um 122 milljónir króna milli ára. Eigið fé í árslok var rúmir 12,3 milljarðar króna og heildareignir tæpir 12,6 milljarðar króna á sama tíma. Félagið er nánast skuldlaust og eiginfjárhlutfall um 98%.

    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur tekið í notkun nýtt Hemoscreen nærrannsóknartæki á bráðamóttöku. Tækið er gjöf frá Hollvinum SAk og markar mikilvægt skref í að efla hraða og gæði þjónustu við sjúklinga.

    Áður en ég fluttist til Íslands árið 2003 hafði ég verið að æfa mig í tungumálinu með geisladiski þar sem ég lærði gagnlega frasa eins og „hvar er lestarstöðin?“ og „einhver hefur stolið vegabréfinu mínu!“. Þegar ég fór að reyna að auka orðaforða minn og gera hann hagnýtari lærði ég einföld orð sem margir móðurmálshafar nota til að staðfesta skilning eða fylla upp í þagnir, svo sem er það?, nú í alvöru, hérna, já á innsoginu, og auðvitað jæja.

    Það er til fólk sem glímir við svo fjölþættan vanda að ekkert eitt úrræði getur náð utan um stöðu þess að fullu. Geðrænn vandi, fíkn, heilsubrestur, skert færni, áföll, heimilisleysi og félagsleg einangrun fléttast stundum saman. Og þá þarf samþætta, mannúðlega og langvarandi þjónustu.
