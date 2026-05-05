Sumarvistun yngstu barna yfir sumarið: áskorun sem við leysum í samvinnu

Á Akureyri standa margar fjölskyldur frammi fyrir verulegri áskorun á hverju sumri þegar sumarlokanir leikskóla standa yfir og fjölskyldur þurfa að reyna með einhverju móti að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Þetta fyrirkomulag reynir sérstaklega á þá sem starfa í framlínustörfum og hafa takmarkað um það að segja hvenær þeir taka sumarfrí.
Leikskólasamfélagið í lykilhlutverki
Leikskólastarf er krefjandi fagstarf og leikskólasamfélagið gegnir lykilhlutverki í lífi barna og fjölskyldna.
Því þurfa allar hugmyndir um breytingar eða þróun að byggja á nánu samstarfi við fagaðila þ.e. leikskólakennara, stjórnendur og annað starfsfólk leikskóla.
Eitt af stefnumálum Sjálfstæðisflokksins á Akureyri er að hrinda af stað þróunarverkefni í samvinnu við fagaðila til að tryggja að framlínustarfsmenn hafi sumarvistun fyrir börnin sín meðan þau standa vaktina.
Raunveruleiki framlínustarfa
Núverandi fyrirkomulag mætir illa þörfum margra. Álag á framlínustarfsmenn hefur verið mikið, sérstaklega innan heilbrigðiskerfisins, þar sem mönnun hefur verið mikil áskorun. Erfitt er að fá sérhæft fólk í sumarafleysingar og hefur mannekla verið áberandi. Starfsfólk vinnur á vöktum og hefur takmarkað svigrúm til að velja sér frítíma. Þá hefur Sjúkrahúsið á Akureyri óskað eftir því að sveitarfélagið taki með einhverju hætti þátt í verkefnum sem snúa að því að laða til sín sérfræðinga til svæðisins. Auk þess hefur SAk kallað eftir endurskoðun á lokunum leikskóla yfir sumartímann.
Núverandi fyrirkomulag hefur einnig áhrif á aðra lykilstarfsmenn í samfélaginu okkar, s.s. lögreglu, slökkvilið og starfsmenn hjúkrunarheimilanna. Fyrir marga foreldra skapar þetta óvissu þegar kemur að umönnun barna yfir sumartímann og veldur auka álagi.
Því leggur Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á að koma af stað þróunarverkefni í samvinnu við fyrrnefnda fagaðila til að svara ákalli þeirra sem standa vaktina fyrir okkur.
Réttur barna og starfsfólks til hvíldar
Samhliða þessum þáttum þurfum við að gæta þess að öll börn fái lögbundið sumarfrí og tryggja sumarfrí leikskólastarfsmanna. Þessi tvö sjónarmið þurfa að haldast í hendur við verkefnið. Lausnin felst því ekki í því að fórna öðru fyrir hitt, heldur að þróa skipulag sem tekur tillit til allra.
Í því samhengi er hægt að skoða, í nánu samstarfi við leikskólasamfélagið, hvort unnt sé að halda úti takmarkaðri starfsemi á sumrin sem mætir þörfum þeirra foreldra sem síst geta verið án úrræða, auk þess gæti þetta fyrirkomulag aukið val leikskólakennara um hvenær þeir taka sitt sumarfrí.
Slík nálgun þyrfti að byggja á faglegu mati, samráði og sveigjanlegum lausnum, til dæmis með samnýtingu mannafla milli leikskóla og þátttöku námsmanna í uppeldisgreinum.
Samfélagslegt mikilvægi
Þessi áskorun snýst um það hvernig við viljum byggja upp samfélagið okkar. Hún snertir bæði velferð barna, starfsumhverfi leikskóla og getu samfélagsins til að halda uppi mikilvægum innviðum.
Þegar þeir sem sinna lykilstörfum standa frammi fyrir því að geta ekki tryggt börnum sínum viðeigandi umhverfi yfir sumartímann hefur það áhrif á samfélagið okkar í heild.
Sameiginlegt verkefni
Verkefnið þarf að nálgast með festu, virðingu og samvinnu. Með því að hlusta á reynslu og þekkingu leikskólastarfsmanna, ásamt þörfum foreldra, er hægt að þróa raunhæfar og sanngjarnar lausnir og skoða hvernig auka megi sveigjanleika innan kerfisins.
Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill leggja sitt af mörkum til slíks samtals og þróunar, með það að markmiði að styðja bæði fjölskyldur og standa vörð um grunnþjónustu í sveitarfélaginu okkar.
Að tryggja börnum öruggt og gott umhverfi og foreldrum raunhæfa möguleika til að sinna störfum sínum er ekki hlunnindi, það er sameiginlegt verkefni okkar allra.
Slíkt þróunarverkefni gæti því bæði stutt fjölskyldur og skapað grundvöll fyrir betra skipulagi og auknu svigrúmi fyrir alla foreldra í framtíðinni.