Sumarvistun yngstu barna yfir sumarið: áskorun sem við leysum í samvinnu

05. maí, 2026 - 14:51 Kristína Björk Arnórsdóttir
Kristína Björk Arnórsdóttir situr í 6. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir ko…
Kristína Björk Arnórsdóttir situr í 6. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar sem fara fram þann 16. maí

Á Akureyri standa margar fjölskyldur frammi fyrir verulegri áskorun á hverju sumri þegar sumarlokanir leikskóla standa yfir og fjölskyldur þurfa að reyna með einhverju móti að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Þetta fyrirkomulag reynir sérstaklega á þá sem starfa í framlínustörfum og hafa takmarkað um það að segja hvenær þeir taka sumarfrí.

Leikskólasamfélagið í lykilhlutverki

Leikskólastarf er krefjandi fagstarf og leikskólasamfélagið gegnir lykilhlutverki í lífi barna og fjölskyldna.

Því þurfa allar hugmyndir um breytingar eða þróun að byggja á nánu samstarfi við fagaðila þ.e. leikskólakennara, stjórnendur og annað starfsfólk leikskóla.

Eitt af stefnumálum Sjálfstæðisflokksins á Akureyri er að hrinda af stað þróunarverkefni í samvinnu við fagaðila til að tryggja að framlínustarfsmenn hafi sumarvistun fyrir börnin sín meðan þau standa vaktina.

Raunveruleiki framlínustarfa

Núverandi fyrirkomulag mætir illa þörfum margra. Álag á framlínustarfsmenn hefur verið mikið, sérstaklega innan heilbrigðiskerfisins, þar sem mönnun hefur verið mikil áskorun. Erfitt er að fá sérhæft fólk í sumarafleysingar og hefur mannekla verið áberandi. Starfsfólk vinnur á vöktum og hefur takmarkað svigrúm til að velja sér frítíma. Þá hefur Sjúkrahúsið á Akureyri óskað eftir því að sveitarfélagið taki með einhverju hætti þátt í verkefnum sem snúa að því að laða til sín sérfræðinga til svæðisins. Auk þess hefur SAk kallað eftir endurskoðun á lokunum leikskóla yfir sumartímann.

Núverandi fyrirkomulag hefur einnig áhrif á aðra lykilstarfsmenn í samfélaginu okkar, s.s. lögreglu, slökkvilið og starfsmenn hjúkrunarheimilanna. Fyrir marga foreldra skapar þetta óvissu þegar kemur að umönnun barna yfir sumartímann og veldur auka álagi.

Því leggur Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á að koma af stað þróunarverkefni í samvinnu við fyrrnefnda fagaðila til að svara ákalli þeirra sem standa vaktina fyrir okkur.

Réttur barna og starfsfólks til hvíldar

Samhliða þessum þáttum þurfum við að gæta þess að öll börn fái lögbundið sumarfrí og tryggja sumarfrí leikskólastarfsmanna. Þessi tvö sjónarmið þurfa að haldast í hendur við verkefnið. Lausnin felst því ekki í því að fórna öðru fyrir hitt, heldur að þróa skipulag sem tekur tillit til allra.

Í því samhengi er hægt að skoða, í nánu samstarfi við leikskólasamfélagið, hvort unnt sé að halda úti takmarkaðri starfsemi á sumrin sem mætir þörfum þeirra foreldra sem síst geta verið án úrræða, auk þess gæti þetta fyrirkomulag aukið val leikskólakennara um hvenær þeir taka sitt sumarfrí.

Slík nálgun þyrfti að byggja á faglegu mati, samráði og sveigjanlegum lausnum, til dæmis með samnýtingu mannafla milli leikskóla og þátttöku námsmanna í uppeldisgreinum.

Samfélagslegt mikilvægi

Þessi áskorun snýst um það hvernig við viljum byggja upp samfélagið okkar. Hún snertir bæði velferð barna, starfsumhverfi leikskóla og getu samfélagsins til að halda uppi mikilvægum innviðum.

Þegar þeir sem sinna lykilstörfum standa frammi fyrir því að geta ekki tryggt börnum sínum viðeigandi umhverfi yfir sumartímann hefur það áhrif á samfélagið okkar í heild.

Sameiginlegt verkefni

Verkefnið þarf að nálgast með festu, virðingu og samvinnu. Með því að hlusta á reynslu og þekkingu leikskólastarfsmanna, ásamt þörfum foreldra, er hægt að þróa raunhæfar og sanngjarnar lausnir og skoða hvernig auka megi sveigjanleika innan kerfisins.

Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill leggja sitt af mörkum til slíks samtals og þróunar, með það að markmiði að styðja bæði fjölskyldur og standa vörð um grunnþjónustu í sveitarfélaginu okkar.

Að tryggja börnum öruggt og gott umhverfi og foreldrum raunhæfa möguleika til að sinna störfum sínum er ekki hlunnindi, það er sameiginlegt verkefni okkar allra.

Slíkt þróunarverkefni gæti því bæði stutt fjölskyldur og skapað grundvöll fyrir betra skipulagi og auknu svigrúmi fyrir alla foreldra í framtíðinni.

 

 

Til baka

Nýjast

  • Fiðringur á Norðurlandi fagnar 5 ára afmæli

    • 05.05.2026
    Í ár taka tíu grunnskólar af Norðurlandi þátt í sviðslistarviðburðinum Fiðringi á Norðurlandi sem haldinn verður í Hofi á morgun 6. maí og hefst  kl 20:00. Varmahlíðarskóli tekur nú þátt í fyrsta sinn, og stefnan er að virkja alla grunnskóla á svæðinu frá Borðeyri til Bakkafjarðar.

  • Sumarvistun yngstu barna yfir sumarið: áskorun sem við leysum í samvinnu

    • 05.05.2026
    Á Akureyri standa margar fjölskyldur frammi fyrir verulegri áskorun á hverju sumri þegar sumarlokanir leikskóla standa yfir og fjölskyldur þurfa að reyna með einhverju móti að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Þetta fyrirkomulag reynir sérstaklega á þá sem starfa í framlínustörfum og hafa takmarkað um það að segja hvenær þeir taka sumarfrí.

  • Slæleg hagsmunagæsla meirihluta bæjarstjórnar – það þarf að gera mun betur

    • 05.05.2026
    Þeir sem bjóða sig fram til bæjarstjórnar Akureyrar eru að bjóða sig fram til forystu. Þegar meirihluti er myndaður að afloknum kosningum er það gert á grundvelli meirihlutasamnings, sem meirihlutinn hyggst hafa forystu um að koma í verk fyrir almenning á Akureyri. Í tilfelli Akureyrar er það reyndar þannig að sem lang stærsta sveitarfélagið á Norð- Austurlandi gegnir bærinn jafnframt forystuhlutverki í landshlutanum öllum, sbr. nýlega samþykkt á Alþingi um borgarstefnu fyrir Akureyri.

  • Akureyri á að sækja fram – ekki bíða

    • 05.05.2026
    Akureyri hefur alla burði til að verða áfram öflugur valkostur fyrir fólk og fyrirtæki. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst skýrrar stefnu, forgangsröðunar og vilja til að berjast fyrir hagsmunum bæjarins.

  • Já, við eigum að innrita oftar

    • 05.05.2026
    Síðan 2021 þá höfum við tryggt 12 mánaða börnum pláss á leikskóla. Sumum. Við höfum byggt nýjan leikskóla og annar rís hratt um þessar mundir. Áfangasigrar sem skipta máli. Starfsfólkið okkar hefur staðið í ströngu og tekist á við þetta verkefni af þeirri alúð sem okkur finnst stundum sjálfsögð. En er það alls ekki. Það er jú í höndum fagfólksins okkar og starfsfólksins okkar að passa upp á velferð barnanna og það gefur auga leið að þarfir 12 mánaða barna eru ekki þær sömu og þarfir eldri barna. Þetta er umfangsmikið verkefni.

  • Að brjóta nýjar leiðir

    • 05.05.2026
    Við sem vorum svo heppin að fæðast í Ránargötunni á Akureyri á síðustu öld með hjálp ljósmæðra héldum lengi að þær hefðu komið með okkur í töskunni sinni góðu. Loks rann upp fyrir okkur að þessi kenning var byggð á misskilningi og við frædd um það sem raunverulega gerðist þar sem mamma okkar kom verulega við sögu. Hún þurfti nefnilega að burðast með okkur í níu mánuði en sinna um leið öllum sínum verkum frá morgni til kvölds. Smátt og smátt týndumst við átta systkinin í heiminn og fjörið í númer 16 var alls ráðandi.

  • Byggjum bílastæðahús í miðbænum

    • 04.05.2026
    Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

  • Endurvekjum bílastæðaklukkuna og gerum bílastæði gjaldfrjáls fyrir eldri borgara

    • 04.05.2026
    Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.

  • Raunverulegar lausnir við áskorunum nútímans

    • 04.05.2026
    Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.
Sjá meira