Áskorun til frambjóðenda til bæjarstjórnar á Akureyri, þann 16. maí 2026

05. maí, 2026 - 16:47 Björn Snæbjörnsson
Björn Snæbjörnsson, höfundur er virkur eldri borgari á Akureyri
Björn Snæbjörnsson, höfundur er virkur eldri borgari á Akureyri

Er ekki tímabært að setja málefni eldri borgara í forgang?

Sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí 2026 gefa Akureyringum mikilvægt tækifæri til að horfa fram á veginn og móta samfélag sem tekur mið af þörfum allra íbúa. Ein stærsta breytingin í samfélaginu á næstu árum er ört vaxandi hópur eldri borgara. Þess vegna þarf næsta kjörtímabil að verða tímabil eldri íbúa, tímabil þar sem sveitarfélagið horfir raunsætt á þróunina og bregst við með markvissum aðgerðum.

Á Akureyri starfar mjög öflugt félag eldri borgara, EBAK, sem nú telur um 3.100 félagsmenn og fer þeim stöðugt fjölgandi. Innan félagsins starfa um 80 manns í ráðum og nefndum sem vinna ómetanlegt starf í þágu félagsmanna og samfélagsins alls. Þessi mikla starfsemi sýnir skýrt að eldri borgarar eru virkur og mikilvægur hluti samfélagsins. Því þarf að tryggja að aðstaða og þjónusta þróist í takti við vaxandi þörf.

Til að tryggja áframhaldandi gott félagsstarf þarf að stækka félagsaðstöðu fyrir eldri borgara og hefja strax uppbyggingu sérstaks félagsheimilis fyrir EBAK. Slík aðstaða myndi styrkja félagslíf, efla heilsu og bæta lífsgæði fjölda fólks. Félagsstarf er ekki aðeins tómstund, það er mikilvæg forvörn sem stuðlar að virkni, félagslegum tengslum og betri líðan.

Þá þarf einnig að horfa til fjárhagslegra aðstæðna eldri borgara. Akureyrarbær er í dag mjög neðarlega á lista sveitarfélaga þegar kemur að sérstökum afslætti á fasteignaskatti til eldri borgara sem hafa lágar tekjur. Þetta er mál sem þarf að endurskoða. Margir eldri borgarar búa við lakari kjör en flestir og því er mikilvægt að gjaldtöku sveitarfélagsins sé stillt í hóf og taki m.a. mið af stöðu þessa hóps.

Frístundastyrkur fyrir eldri borgara er annað mikilvægt mál. Slíkur styrkur er orðin að veruleika hér á Akureyri en hann er tekjutengdur. Ég tel að svona styrkur eigi ekki að vera tekjutengdur. Tekjutenging getur skapað óþarfa flækjur og jafnvel hindrað fólk í að taka þátt í félags- og heilsueflandi starfi. Markmiðið ætti að vera að hvetja sem flesta til virkni, hreyfingar og þátttöku í samfélaginu.

Húsnæðismál eru einnig stórt og brýnt viðfangsefni. Leigumarkaðurinn er orðinn of dýr fyrir marga eldri borgara. Þess vegna þarf Akureyrarbær að styðja markvisst við uppbyggingu hagkvæms húsnæðis fyrir eldri borgara. Ein leið er að tryggja lóðir fyrir óhagnaðardrifin húsnæðisfélög sem byggja og reka íbúðir á viðráðanlegu verði. Með slíkri stefnu má skapa öruggari og stöðugri húsnæðiskost fyrir eldri íbúa og draga úr óvissu sem margir upplifa á dýrum leigumarkaði.

Nauðsynlegt er að horfa til stefnumótunar Akureyrarbæjar varðandi uppbyggingu svokallaðra lífsgæðakjarna. Slík uppbygging gæti haft verulega jákvæð áhrif á búsetugæði, þjónustu og samfélagslega þátttöku eldri borgara og annarra íbúa sem vilja búa í umhverfi þar sem þjónusta, félagslíf og aðgengi eru í fyrirrúmi. Akureyrarbær þarf að styðja við slíka þróun bæði með beinum og óbeinum hætti t.d. með hagstæðari úthlutun lóða

Þjónusta við eldri borgara þarf einnig að þróast samhliða tæknibreytingum. Í dag er sífellt meiri þjónusta opinberra aðila orðin rafræn. Það skapar ný tækifæri en getur einnig valdið áskorunum fyrir þá sem ekki hafa fengið tækifæri til að tileinka sér nýja tækni. Akureyrarbær þarf því að hafa frumkvæði að því að efla þekkingu eldri borgara á tæknimálum, til dæmis með námskeiðum, ráðgjöf og aðgengi að stuðningi. Með því má tryggja að enginn sitji eftir þegar samfélagið færist sífellt meira yfir á stafrænt form.

Staðreyndin er sú að eldri íbúum mun fjölga hratt á næstu árum. Það er þróun sem ekki er hægt, og á ekki, að loka augunum fyrir. Þvert á móti þarf að taka henni fagnandi og undirbúa samfélagið þannig að allir geti notið virðingar, öryggis og góðra lífsgæða á efri árum.

Næsta kjörtímabil á Akureyri þarf því að einkennast af skýrum áherslum í málefnum eldri borgara; sterkari félagsþjónustu, betri aðstöðu, hagkvæmari húsnæðiskosti, sanngjarnari gjöldum og aukinni tæknimenntun. Með slíkri sýn getur Akureyri orðið fyrirmyndar sveitarfélag þar sem eldri íbúar njóta virkrar þátttöku og góðs stuðnings í samfélaginu.

Höfundur er virkur eldri borgari á Akureyri

Til baka

Nýjast

  • Áskorun til frambjóðenda til bæjarstjórnar á Akureyri, þann 16. maí 2026

    • 05.05.2026
    Er ekki tímabært að setja málefni eldri borgara í forgang?

  • Fiðringur á Norðurlandi fagnar 5 ára afmæli

    • 05.05.2026
    Í ár taka tíu grunnskólar af Norðurlandi þátt í sviðslistarviðburðinum Fiðringi á Norðurlandi sem haldinn verður í Hofi á morgun 6. maí og hefst  kl 20:00. Varmahlíðarskóli tekur nú þátt í fyrsta sinn, og stefnan er að virkja alla grunnskóla á svæðinu frá Borðeyri til Bakkafjarðar.

  • Sumarvistun yngstu barna yfir sumarið: áskorun sem við leysum í samvinnu

    • 05.05.2026
    Á Akureyri standa margar fjölskyldur frammi fyrir verulegri áskorun á hverju sumri þegar sumarlokanir leikskóla standa yfir og fjölskyldur þurfa að reyna með einhverju móti að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Þetta fyrirkomulag reynir sérstaklega á þá sem starfa í framlínustörfum og hafa takmarkað um það að segja hvenær þeir taka sumarfrí.

  • Slæleg hagsmunagæsla meirihluta bæjarstjórnar – það þarf að gera mun betur

    • 05.05.2026
    Þeir sem bjóða sig fram til bæjarstjórnar Akureyrar eru að bjóða sig fram til forystu. Þegar meirihluti er myndaður að afloknum kosningum er það gert á grundvelli meirihlutasamnings, sem meirihlutinn hyggst hafa forystu um að koma í verk fyrir almenning á Akureyri. Í tilfelli Akureyrar er það reyndar þannig að sem lang stærsta sveitarfélagið á Norð- Austurlandi gegnir bærinn jafnframt forystuhlutverki í landshlutanum öllum, sbr. nýlega samþykkt á Alþingi um borgarstefnu fyrir Akureyri.

  • Akureyri á að sækja fram – ekki bíða

    • 05.05.2026
    Akureyri hefur alla burði til að verða áfram öflugur valkostur fyrir fólk og fyrirtæki. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst skýrrar stefnu, forgangsröðunar og vilja til að berjast fyrir hagsmunum bæjarins.

  • Já, við eigum að innrita oftar

    • 05.05.2026
    Síðan 2021 þá höfum við tryggt 12 mánaða börnum pláss á leikskóla. Sumum. Við höfum byggt nýjan leikskóla og annar rís hratt um þessar mundir. Áfangasigrar sem skipta máli. Starfsfólkið okkar hefur staðið í ströngu og tekist á við þetta verkefni af þeirri alúð sem okkur finnst stundum sjálfsögð. En er það alls ekki. Það er jú í höndum fagfólksins okkar og starfsfólksins okkar að passa upp á velferð barnanna og það gefur auga leið að þarfir 12 mánaða barna eru ekki þær sömu og þarfir eldri barna. Þetta er umfangsmikið verkefni.

  • Að brjóta nýjar leiðir

    • 05.05.2026
    Við sem vorum svo heppin að fæðast í Ránargötunni á Akureyri á síðustu öld með hjálp ljósmæðra héldum lengi að þær hefðu komið með okkur í töskunni sinni góðu. Loks rann upp fyrir okkur að þessi kenning var byggð á misskilningi og við frædd um það sem raunverulega gerðist þar sem mamma okkar kom verulega við sögu. Hún þurfti nefnilega að burðast með okkur í níu mánuði en sinna um leið öllum sínum verkum frá morgni til kvölds. Smátt og smátt týndumst við átta systkinin í heiminn og fjörið í númer 16 var alls ráðandi.

  • Byggjum bílastæðahús í miðbænum

    • 04.05.2026
    Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

  • Endurvekjum bílastæðaklukkuna og gerum bílastæði gjaldfrjáls fyrir eldri borgara

    • 04.05.2026
    Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.
Sjá meira