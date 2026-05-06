Styðjum við tæknigreinar á Akureyri

06. maí, 2026 - 09:05
Steinar Óli Sigfússon
Steinar Óli Sigfússon er nemi í tæknifræði á Akureyri og situr í 5. sæti á lista Framsóknar.
Menntun og atvinnulíf verða að vinna saman.
Akureyri á að vera mótvægi við höfuðborgarsvæðið. Við erum öll sammála um það. En til þess þurfum við að taka byggðaþróun alvarlega. Við þurfum að styðja við atvinnulífið, tryggja fjölbreytt störf og mennta okkar eigin mannauð.
Við erum nú þegar nokkuð vel sett. Hér höfum við háskólann, verkmennta- og menntaskólann, rannsóknarsamfélag á Borgum, fjölbreytt fyrirtæki í iðnaði og vaxandi nýsköpunarumhverfi. Ekki þarf að bæta miklu við þessar stoðir en það þarf að tengja þær betur saman. Þar getur Akureyrarbær tekið af skarið og leitt samtalið.
Fjölbreytt störf eru forsenda vaxtar
Hátt þjónustustig á Akureyri er ekki tilviljun frekar en neitt annað. Það orsakast meðal annars af mikilli verðmætasköpun og sterku atvinnulífi á svæðinu. Bærinn þarf að gera sitt til að halda þeirri þróun áfram.
Til þess þurfum við fjölbreyttari störf. Atvinnutekjur af opinberum störfum eru tæp 40% á Akureyri en fara hæst í 32% á höfuðborgarsvæðinu. Til samanburðar eru atvinnutekjur af sérfræði-, vísinda- og tæknistörfum 3,5% hér en fer hæst í 9% á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er skekkja sem þarf að taka á ef við viljum sannarlega vera mótvægi við höfuðborgarsvæðið.
Stóru fyrirtækin horfa síður til svæða þar sem mannauður er ekki til staðar. Ef við viljum vera í þeirra stöðu að geta tekið við eða hafnað stórum fyrirtækjum sem veita innspýtingu í atvinnulífið verðum við að geta menntað nauðsynlegan mannauð hér, á Akureyri.
Skólasamfélagið á Akureyri
Styðjum vel við skólana, tryggjum að ráðuneytin skili auknu fjármagni í háskólann, og þá sérstaklega í þágu tæknigreina, s.s. með auknum styrkjum í samstarfsverkefni HA og HR. Tryggjum einnig Verkmenntaskólanum löngu tímabæra viðbyggingu, við getum ekki sætt okkur við að á hverju ári sé fjöldanum öllum af tilvonandi iðnaðarmönnum vísað frá.
Ef við eigum ekki að heltast úr lestinni verðum við að herða róðurinn. Við viljum að bærinn beiti sér af þunga í hagsmunagæslu skólanna. Bærinn rekur ekki þessa skóla, en þeir eru hér og skipta gríðarlegu máli. Þeir eru atvinnulífinu bráðnauðsynlegir, bæjarbúum öllum og grundvöllur fyrir jákvæðri byggðaþróun.
