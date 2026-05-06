Hagnaður af rekstri Sparisjóðs Þingeyinga 223,7 milljónir króna

Aðalfundur Sparisjóðs Þingeyinga var haldinn 22. apríl s.l. í Breiðumýri í Reykjadal. Rekstur sparisjóðsins gekk vel á síðasta ári, hagnaður af starfseminni var 223,7 milljónir króna eftir skatta.
Um síðustu áramót voru heildareignir sparisjóðsins 15,7 milljarðar króna og hafa aukist um einn milljarð króna á milli ára. Innlán voru á sama tíma 13,6 milljarðar. Eigið fé sparisjóðsins var ríflega 1,7 milljarður í árslok og lausafjárstaða sparisjóðsins er áfram sterk.
20 milljónir króna í samfélagsstyrki á síðasta ári
Á aðalfundinum voru afhentir styrkir að fjárhæð 9 milljónir króna. Ennfremur kom fram í skýrslu Margrétar Hólm Valsdóttur, fráfarandi stjórnarformanns, að á síðasta ári greiddi Sparisjóður Þingeyinga út samtals 20 milljónir króna í samfélagsstyrki á starfssvæði sínu.
Í Þingeyjarsýslum eru átta björgunar- hjálparsveitir, á myndinni eru fulltrúar þeirra flestra ásamt Erni Arnari Óskarssyni sparisjóðsstjóra, lengst til hægri á myndinni. Sparisjóðurinn veitti sveitunum samtals 4 milljóna króna styrk til að efla ungliðastarf björgunarsveitanna.
Auk þess tóku fulltrúar eftirtalinna félaga á móti 1 milljóna króna styrk hver, samtals 5 milljónir.
Fulltrúar styrkþega, frá vinstri Sæmundur Þór Sigurðsson, Stefán Pétur Sólveigarson, Ásgerður Arnardóttir, Sigrún Jónsdóttir og Örn Arnar Óskarsson.
Nýkjörin stjórn sparisjóðsins
Eftirtalin hlutu kjör í stjórn sparisjóðsins næsta starfsár: Berglind Pétursdóttir, Dagbjört Jónsdóttir, Eiríkur H. Hauksson, Pétur Jónsson og Sigríður Jóhannesdóttir.
Varamenn, Bergþór Bjarnason og Pétur B. Árnason.