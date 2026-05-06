1 maí hlaup 2026 - úrslit og myndir

Mikið fjölmenni var í 1. maí hlaupi UFA. Ríflega 600 hlauparar á öllum aldri hlupu af stað og þá eru ótaldir þeir foreldrar sem tóku sprettinn sem fylgdarmenn barna sinna, á svæðinu hafa klárlega verið um þúsund manns. Veðrið var svalt og nokkur snjókorn féllu en hlauparar létu það ekki á sig fá og sprettu úr spori.
Um 260 leikskólabörn hlupu einn hring á vellinum. Kappið var mikið og kát voru þau að fá verðlaunapening um hálsinn, að hlaupinu loknu.
Sami fjöldi, þ.e. 260 grunnskólabörn hlupu svo af stað í 2 km hring, í þremur hópum eftir aldri. Þau komu þreytt en sæl í mark eftir afrekið. Máttu þeir foreldrar sem fylgdu sumum eftir hafa sig öll við að missa ekki af þeim.
Að lokum hófst 5 km hlaup og þar voru skráð til leiks um 50 krakkar og 40 fullorðnir. Leiðin er býsna löng og á fótinn lengi framan af en hlauparar stóðu sig vel og skiluðu sér kátir í mark. Úrslit hlaupsins eru aðgengileg hér.
Í þátttökukeppni grunnskóla sigraði Þelamerkurskóli í hópi fjölmennari skóli en þar tóku 28% nemenda þátt í hlaupinu, jafnir í öðru og þriðja sæti voru Síðuskóli og Glerárskóli með 14% þáttöku. Í flokki fámennari skóla sigraði Valsárskóli, þar tóku 9% nemenda þátt í hlaupinu. Við óskum skólunum til hamingju með þennan léttstíga nemendahóp.
Fulltrúar Þelamerkurskóla sem tóku við verðlaunum fyrir bestu þátttöku fjölmennari skóla.
Fulltrúar Valsárskóla sem tóku við verðlaunum skólans fyrir bestu þátttöku fámennari skóla.
Allir þátttakendur fengu þátttökupening að launum og frímiða í sund. Auk þess var pizzusneið frá Sprettinum og drykkur frá MS í boði upp við Hamar fyrir hlaupara.
Við hjá UFA erum alsæl með þátttökuna, kraftinn og gleðina sem var í hópnum, hlökkum strax til næsta 1. maí hlaups að ári.
Kunnum við styrktaraðilum hlaupsins bestu þakkir fyrir stuðninginn en þeir voru:
Akureyrarbær og Heilsueflandi samfélag, Þelamerkurskóli, Svalbarðsstrandarhreppur og Eyjafjarðarsveit. Sprettur-inn, MS og Stéttarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu.
Nokkrar myndir frá deginum.
Ljósm. Kristófer Máni
Ljósm. Jóna Finndís
