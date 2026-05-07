Orka til Akureyrar

07. maí, 2026 - 10:52 Andri Teitsson
Andri Teitsson er bæjarfulltrúi fyrir L-Listann á Akureyri og skipar 5. sæti listans í komandi kosni…
Andri Teitsson er bæjarfulltrúi fyrir L-Listann á Akureyri og skipar 5. sæti listans í komandi kosningum

Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti samhljóða á dögunum að auglýsa aðalskipulag vegna nýrrar Blöndulínu 3 sem Landsnet hyggst reisa og reka á 220 kV spennu. Eftir margra ára togstreitu við Landsnet náðist viðunandi samkomulag um útfærslu á línunni sem tryggir að hún verði lögð í jörð næst þéttbýlinu á Akureyri eins fljótt og tæknilegar forsendur leyfa. Línan mun tryggja flutning á raforku frá Blönduvirkjun til Eyjafjarðarsvæðisins. Úr hinni áttinni færir Hólasandslína 3 okkur raforku frá hinu öfluga Þeistareykjasvæði í Þingeyjarsýslum, en sú lína var tekin í notkun árið 2022.

 

Þessi bætta tenging Akureyrar við raforkukerfi landsins færir okkur margvísleg tækifæri. Skýrasta dæmið er líklega kröftug uppbygging á gagnaveri AT North við Hlíðarfjallsveg. Fyrsti áfangi gagnaversins var tekinn í notkun fyrir tæplega þremur árum í júní 2023. Síðan hefur fyrirtækið þrívegis óskað eftir stækkun á lóð og hefur Akureyrarbær tekið jákvætt í það í öll skiptin. Nú þegar hefur það sýnt sig að mörg bein og óbein störf skapast, ekki aðeins við uppbygginguna, heldur einnig við reksturinn. Þetta eru margvísleg og vel launuð störf sérfræðinga, iðnaðarmanna, stjórnenda ofl. og góð viðbót við okkar samfélag. Þá er tryggt í samningum að Akureyrarbær hefur möguleika á að nýta afgangsvarma frá gagnaverinu, annað hvort til beinnar atvinnusköpunar svo sem ylræktar, eða sem viðbót við orkuöflun hitaveitu Norðurorku til að mæta þörfum stækkandi samfélags.

 

Nú er það okkar að koma auga á fleiri tækifæri til uppbyggingar á Eyjafjarðarsvæðinu sem byggja á aðgangi að raforku og að hrinda þeim í framkvæmd. Þarna má nefna uppbyggingu á Akureyri til að geta boðið raforku til skemmtiferðaskipa og annarra skipa, uppbyggingu á Dysnesi til að styrkja öryggisinnviði landins og þjónusta vaxandi umsvif á Grænlandi og í Norður-Atlantshafi, landeldi á laxi, ylrækt, ferðaþjónustu, og fleira.

Og auðvitað þarf heilmikla raforku til orkuskipta almennt í samgöngum á landi, sjó og jafnvel lofti.

 

Höfundur er bæjarfulltrúi fyrir L-Listann á Akureyri og skipar 5. sæti listans í komandi kosningum.

Til baka

Nýjast

  • Orka til Akureyrar

    • 07.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti samhljóða á dögunum að auglýsa aðalskipulag vegna nýrrar Blöndulínu 3 sem Landsnet hyggst reisa og reka á 220 kV spennu. Eftir margra ára togstreitu við Landsnet náðist viðunandi samkomulag um útfærslu á línunni sem tryggir að hún verði lögð í jörð næst þéttbýlinu á Akureyri eins fljótt og tæknilegar forsendur leyfa. Línan mun tryggja flutning á raforku frá Blönduvirkjun til Eyjafjarðarsvæðisins. Úr hinni áttinni færir Hólasandslína 3 okkur raforku frá hinu öfluga Þeistareykjasvæði í Þingeyjarsýslum, en sú lína var tekin í notkun árið 2022.

  • Borgarhólsskóli sigurvegari í Fiðringi 2026

    • 07.05.2026
    Í gærkvöldi fór Fiðringur á Norðurlandi fram í fimmta sinn og er óhætt að segja að hann sé að festa sig í sessi betur og betur. Það er reyndar umhugsunarefni af hverju bara fjórir af sjö Akureyrarskólunum taki þátt í ár þar sem þeir eru flestir mjög fjölmennir en það er einlæg von okkar sem stöndum að verkefninu að þeir taki allir þátt að ári!

  • Félagslegt húsnæði og ójöfnuður á Akureyri

    • 07.05.2026
    Frá lokum 20. aldar hefur framboð á félagslegu húsnæði á Íslandi dregist saman samhliða aukinni áherslu á markaðslausnir. Með afnámi verkamannabústaðakerfisins á árunum 1998–1999 dró úr beinni ábyrgð hins opinbera á uppbyggingu húsnæðis og aðgengi að húsnæði fór í auknum mæli að ráðast af greiðslugetu. Þrátt fyrir tilkomu almenna íbúðakerfisins árið 2016 hefur framboð félagslegs og óhagnaðardrifins húsnæðis ekki haldið í við eftirspurn. Hlutfall óhagnaðardrifinna íbúða er um 5% á Íslandi og eru þá talin með félög eins og Bjarg íbúðafélag.

  • Framkvæmdastjóraskipti hjá Höldi – Bílaleigu Akureyrar

    • 06.05.2026
    Pálmi Viðar Snorrason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Hölds-Bílaleigu Akureyrar frá og með 1. maí síðastliðnum. Pálmi tekur við starfinu af Bergþóri Karlssyni.

  • 1 maí hlaup 2026 - úrslit og myndir

    • 06.05.2026
    Mikið fjölmenni var í 1. maí hlaupi UFA. Ríflega 600 hlauparar á öllum aldri hlupu af stað og þá eru ótaldir þeir foreldrar sem tóku sprettinn sem fylgdarmenn barna sinna, á svæðinu hafa klárlega verið um þúsund manns. Veðrið var svalt og nokkur snjókorn féllu en hlauparar létu það ekki á sig fá og sprettu úr spori.

  • Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis færir heimahlynningu SAk lyfjadælur

    • 06.05.2026
    Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hefur afhent heimahlynningu Sjúkrahússins á Akureyri þrjár nýjar CADD-lyfjadælur.

  • Hagnaður af rekstri Sparisjóðs Þingeyinga 223,7 milljónir króna

    • 06.05.2026
    Aðalfundur Sparisjóðs Þingeyinga var haldinn 22. apríl s.l. í Breiðumýri í Reykjadal. Rekstur sparisjóðsins gekk vel á síðasta ári, hagnaður af starfseminni var 223,7 milljónir króna eftir skatta.

  • Nýtt líf á Húsavík

    • 06.05.2026
    Þessi grein, sem er skrifuð af frambjóðanda X-M Lista Samfélagsins, er á þrem tungumálum, íslensku, ensku og pólsku.This article, written by candidate from X-M Listi Samfélagsins, is in three languages, Icelandic, English and Polish.Artykuł ten, napisany przez kandydata X-M Listi Samfélagsins, ukazał się w trzech językach: islandzkim, angielskim i polskim.

  • Saman erum við sterkari

    • 06.05.2026
    Það hefur lengi verið meinlegur vani í íslensku samfélagi að ýta verkefnum á milli ríkis og sveitar, þrefa um það hvort stjórnsýslustigið beri ábyrgð á viðkomandi málaflokki, þæfa mál og gá hvor aðilinn heldur lengur út.
Sjá meira