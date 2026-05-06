Framkvæmdastjóraskipti hjá Höldi – Bílaleigu Akureyrar

06. maí, 2026 - 22:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri: Reynir Daði Hallgrímsson, Pálmi Viðar Snorrason, Bergþór Karlsson. Mynd Höldur Bílaleiga Akureyrar

Pálmi Viðar Snorrason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Hölds-Bílaleigu Akureyrar frá og með 1. maí síðastliðnum. Pálmi tekur við starfinu af Bergþóri Karlssyni.

Bergþór Karlsson lætur nú af störfum sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins eftir langt og afar farsælt starf. Bergþór fagnaði 49 ára starfsafmæli hjá Höldi í mars og hefur gegnt lykilhlutverki í uppbyggingu og þróun fyrirtækisins á þeim tíma. Í tengslum við framkvæmdastjóraskiptin mun Bergþór starfa áfram hjá fyrirtækinu fram á haust og vinna náið með nýjum framkvæmdastjóra til að tryggja hnökralausa yfirfærslu verkefna. Hann er jafnframt einn stærsti eigandi félagsins og situr áfram sem stjórnarformaður Hölds. Þá á hann einnig sæti í stjórn SAF – Samtaka ferþjónustunnar.

Nýr framkvæmdastjóri Hölds – Bílaleigu Akureyrar, Pálmi Viðar Snorrason, hefur starfað hjá fyrirtækinu í 26 ár og býr yfir víðtækri reynslu af starfsemi þess. Hann hefur gegnt fjölbreyttum og ábyrgðarmiklum hlutverkum innan fyrirtækisins, nú síðast sem aðstoðarframkvæmdastjóri.

Jafnframt tekur Reynir Daði Hallgrímsson við starfi rekstrarstjóra bílaleigunnar. Reynir Daði hefur starfað hjá Höldi í yfir 20 ár og gegnt m.a. starfi svæðisstjóra. Hann býr yfir mikilli reynslu af rekstri bílaleiga og mun gegna lykilhlutverki í daglegum rekstri og áframhaldandi uppbyggingu á starfsemi fyrirtækisins.

Framkvæmdastjóraskiptin eru afrakstur vandaðs undirbúnings og endurspegla áherslu Hölds á stöðugleika, fagmennsku og innri uppbyggingu. Með skipun Pálma Viðars og Reynis Daða í þessi mikilvægu störf er áfram byggt á reynslu og þekkingu starfsfólks innan fyrirtækisins.

Bílaleiga Akureyrar, rekin undir merkjum Hölds ehf, er stærsta og rótgrónasta bílaleiga landsins með 20 starfsstöðvar víða um land og um 360 starfsmenn á háönn. Fyrirtækið þjónustar bæði innlenda og erlenda viðskiptavini og leggur ríka áherslu á framúrskarandi þjónustu, fagmennsku og öryggi. Höldur er leyfishafi Europcar, Goldcar, Fox og Touringcars bílaleigukeðjanna á Íslandi. Forstjóri Hölds er Steingrímur Birgisson.

Frá þessu er sagt i tilkynningu frá fyrirtækinu

