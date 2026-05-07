Borgarhólsskóli sigurvegari í Fiðringi 2026

Í gærkvöldi fór Fiðringur á Norðurlandi fram í fimmta sinn og er óhætt að segja að hann sé að festa sig í sessi betur og betur. Það er reyndar umhugsunarefni af hverju bara fjórir af sjö Akureyrarskólunum taki þátt í ár þar sem þeir eru flestir mjög fjölmennir en það er einlæg von okkar sem stöndum að verkefninu að þeir taki allir þátt að ári!
Kátt var í Hamraborg í Hofi þegar skólarnir níu stigu á svið með atriðin sín. Kynnarnir Níels Thibaud Girerd og Hólmfríður Hafliðadóttir leikarar fóru á kostum milli atriðanna og fóru hamförum í búningskiptum. Maron Birnir tryllti lýðinn í dómarahléinu og flutti Fiðringslagið Hvar ertu nú? ásamt fleiri lögum.
Sigurvegari í ár er Borgarhólsskóli með atriðið sitt Ég er ekki lygari og fjallar um það hvernig þolendum kynferðisofbeldis er oft ekki trúað. Í öðru sæti var Brekkuskóli með atriðið Saknaðarsöngur sem fjallar um að ef við pössum okkur ekki gæti tæknin tekið yfir farið að stjórna okkur mannfólkinu. Í þriðja sæti lenti Síðuskóli með atriðið Opnum dyrnar sem varpar ljósi á erfiðleika og fordóma í garð innflytjenda og hversu sárt og erfitt það getur verið að þurfa að yfirgefa heimili sín. Sérstök verðlaun fyrir skemmtilega, vandaða eða skapandi notkun á íslensku hlaut Grunnskóli Húnaþings vestra.
Dómnefnd átti úr vöndu að ráða og auðvitað eru allir þáttakendur sigurvegarar eins og þau nefndu, margir að fara langt út fyrir þægindarammann sinn, mættir á stóra sviðið í Hofi að dansa leika og syngja fyrir hátt á fjórða hundrað manns. Unglingarnir skinu skært og það var frábært að sjá ástríðuna og gleðina á sviðinu og baksviðs. Framtíðin er svo sannarlega björt!
SSNE og SSNV styrkja verkefnið ásamt MAK og verkefnastjórar eru María Pálsdóttir og Hera Jónsdóttir
Meðfylgjandi myndir tók Hilmar Friðjónsson
Lið Brekkuskóla hafnaði í öðru sæti
Síðuskóli varð í þriðja sæti
Maron Birnir í miðri þvögu aðdáenda
Kynnar kvöldsins stóðu sig einkar vel.
Stemmning í ,,græna" herberginu