Blómlegt hjá Guðbjörgu í Bergi

Guðbjörg Ringsted opnar málverkasýninguna Blómlegt í Bergi, Menningarhúsinu á Dalvík á laugardag, 9 maí.
Þar sýnir hún ný og nýleg verk og viðfangsefnið er sem fyrr, útsaumsblóm af íslenskum kven-þjóðbúningum. Guðbjörg hefur unnið með þetta þema í u.þ.b. 18 ár og vinnur frjálst með efnið. Það má e.t.v. segja að blómin öðlist sitt eigið líf á myndfletinum og fari sínar eigin leiðir. Oft er þar einhverskonar dans blómanna á myndfletinum eða frelsisþrá, eitt blómanna skýst af leið eða sker sig úr á annan hátt.
Guðbjörg útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1982, grafíkdeild, og hefur unnið að myndlist síðan þá. Fyrst við grafíkina, síðan teikningar en akrílmálverkið er nú allsráðandi. Þetta er 36. einkasýning Guðbjargar en samsýningarnar eru orðnar 50 (sjá www.gudbjorgringsted.is)
Sýningin stendur til 3.júní og er opin á opnunartíma Bergs.