Blómlegt hjá Guðbjörgu í Bergi

07. maí, 2026 - 14:51 Margrét Þóra Þórsdóttir
Guðbjörg Ringsted opnar málverkasýninguna Blómlegt í Bergi, Menningarhúsinu á Dalvík á laugardag, 9 maí.

Þar sýnir hún ný og nýleg verk og viðfangsefnið er sem fyrr, útsaumsblóm af íslenskum kven-þjóðbúningum. Guðbjörg hefur unnið með þetta þema í u.þ.b. 18 ár og vinnur frjálst með efnið. Það má e.t.v. segja að blómin öðlist sitt eigið líf á myndfletinum og fari sínar eigin leiðir. Oft er þar einhverskonar dans blómanna á myndfletinum eða frelsisþrá, eitt blómanna skýst af leið eða sker sig úr á annan hátt.

Guðbjörg útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1982, grafíkdeild, og hefur unnið að myndlist síðan þá. Fyrst við grafíkina, síðan teikningar en akrílmálverkið er nú allsráðandi. Þetta er 36. einkasýning Guðbjargar en samsýningarnar eru orðnar 50 (sjá www.gudbjorgringsted.is)

Sýningin stendur til 3.júní og er opin á opnunartíma Bergs.

  • Heilsuvernd óskar eftir lóð við Þingvallastræti

    • 07.05.2026
    Heilsuvernd hefur óskað eftir því að fá úthlutað lóð við Þingvallastræti 23 á Akureyri undir heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu auk þjónustu við slíka starfssemi. Heilsuvernd Hjúkrunarheimili á Akureyri rekur í tvær einingar í Austurbyggð og Vestursíðu samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.

  • Lóð við Vestursíðu aftur til bæjarins

    • 07.05.2026
    Lóðinni við Vestursíðu 13 á Akureyri fellur á ný til bæjarins, en henni hafði verið úthlutað fyrir þremur árum, í apríl árið 2023 til Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna (FSRE) til uppbyggingar 80 rýma hjúkrunarheimilis.

  • Tækifæri vestan Hagahverfis

    • 07.05.2026
    Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.

  • Orka til Akureyrar

    • 07.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti samhljóða á dögunum að auglýsa aðalskipulag vegna nýrrar Blöndulínu 3 sem Landsnet hyggst reisa og reka á 220 kV spennu. Eftir margra ára togstreitu við Landsnet náðist viðunandi samkomulag um útfærslu á línunni sem tryggir að hún verði lögð í jörð næst þéttbýlinu á Akureyri eins fljótt og tæknilegar forsendur leyfa. Línan mun tryggja flutning á raforku frá Blönduvirkjun til Eyjafjarðarsvæðisins. Úr hinni áttinni færir Hólasandslína 3 okkur raforku frá hinu öfluga Þeistareykjasvæði í Þingeyjarsýslum, en sú lína var tekin í notkun árið 2022.

  • Borgarhólsskóli sigurvegari í Fiðringi 2026

    • 07.05.2026
    Í gærkvöldi fór Fiðringur á Norðurlandi fram í fimmta sinn og er óhætt að segja að hann sé að festa sig í sessi betur og betur. Það er reyndar umhugsunarefni af hverju bara fjórir af sjö Akureyrarskólunum taki þátt í ár þar sem þeir eru flestir mjög fjölmennir en það er einlæg von okkar sem stöndum að verkefninu að þeir taki allir þátt að ári!

  • Félagslegt húsnæði og ójöfnuður á Akureyri

    • 07.05.2026
    Frá lokum 20. aldar hefur framboð á félagslegu húsnæði á Íslandi dregist saman samhliða aukinni áherslu á markaðslausnir. Með afnámi verkamannabústaðakerfisins á árunum 1998–1999 dró úr beinni ábyrgð hins opinbera á uppbyggingu húsnæðis og aðgengi að húsnæði fór í auknum mæli að ráðast af greiðslugetu. Þrátt fyrir tilkomu almenna íbúðakerfisins árið 2016 hefur framboð félagslegs og óhagnaðardrifins húsnæðis ekki haldið í við eftirspurn. Hlutfall óhagnaðardrifinna íbúða er um 5% á Íslandi og eru þá talin með félög eins og Bjarg íbúðafélag.

  • Framkvæmdastjóraskipti hjá Höldi – Bílaleigu Akureyrar

    • 06.05.2026
    Pálmi Viðar Snorrason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Hölds-Bílaleigu Akureyrar frá og með 1. maí síðastliðnum. Pálmi tekur við starfinu af Bergþóri Karlssyni.

  • 1 maí hlaup 2026 - úrslit og myndir

    • 06.05.2026
    Mikið fjölmenni var í 1. maí hlaupi UFA. Ríflega 600 hlauparar á öllum aldri hlupu af stað og þá eru ótaldir þeir foreldrar sem tóku sprettinn sem fylgdarmenn barna sinna, á svæðinu hafa klárlega verið um þúsund manns. Veðrið var svalt og nokkur snjókorn féllu en hlauparar létu það ekki á sig fá og sprettu úr spori.
