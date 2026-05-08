Formaður KA ræðir uppbyggingarmál félagsins - Hvað meina menn með að klára svo sómi sé af?

Eiríkur S Jóhannsson formaður KA er í viðtali við heimasíðu félagsins í dag, þar kallar Eiríkur eftir skýrari framtíðarsýn frá Akureyrarbæ um svæði KA og að jafnræðis sé gætt í uppbyggingu íþróttaaðstöðu á Akureyri.
Aðstaða Knattspyrnufélags Akureyrar, KA, er fyrir löngu orðin of lítil miðað við þann mikla vöxt sem orðið hefur í starfi félagsins á undanförnum árum. Jafnvel þegar núverandi uppbygging knattspyrnuvallar og húsnæðis fyrir nýja búningsklefa, júdósal og félagsaðstöðu er fullkláruð, verður enn þröngt um starfsemi félagsins. Þetta kom fram á aðalfundi KA þar sem farið var yfir stöðu félagsins og rekstur ársins 2025 gerður upp.
Á fundinum kom fram að rekstur KA væri traustur og íþróttastarf í miklum blóma, en jafnframt að aðstaða félagsins væri löngu orðin sprungin. Samkvæmt upplýsingum félagsins eru iðkendur nú tæplega 2.000 talsins.
Í viðtali við heimasíðu KA segir Eiríkur S. Jóhannsson, formaður félagsins, að þrátt fyrir framkvæmdir sem nú standi yfir á félagssvæðinu hafi uppbyggingin ekki náð að halda í við fjölgun iðkenda. Hann segir mikilvægt að horft verði til heildstæðrar framtíðarskipulagningar á KA-svæðinu, fremur en að ráðist sé í einstök verkefni án langtímasýnar. ,,Fjölgun iðkenda á vegum KA er gríðarleg og stendur í dag í tæpum 2.000 einstaklingum. Að baki þessum aðilum eru foreldrar, fjölskyldur og aðrir stuðningsmenn sem gerir KA fjölskylduna enn fjölmennari. Það er vissulega verið að byggja upp og bæta, sem er jákvætt, en vöxturinn í félaginu er svo mikill og miklar breytingar í umgjörð knattspyrnu og handknattleiks sérstaklega, að við erum í raun alltaf skrefi á eftir. Þess vegna er svo mikilvægt að horfa ekki bara á einstaka framkvæmdir heldur heildarmyndina – framtíðarskipulag svæðisins.“
Eiríkur bendir einnig á að hann telji skorta jafnræði í aðkomu Akureyrarbæjar að uppbyggingu íþróttaaðstöðu. Að hans mati hafi KA í sumum tilvikum þurft að bera kostnað sjálft sem hann segir að bæjarfélagið hafi staðið undir annars staðar. Hann nefnir meðal annars framkvæmdir við æfingavelli.
„Það sem stingur mig mest er að það virðist vera gert ráð fyrir því að KA geti að miklu leyti treyst á sjálfboðaliðavinnu við uppbyggingu og viðhald, á meðan önnur félög, fá frekar beina aðkomu og stuðning. Sjálfboðaliðar eru gríðarlega mikilvægir og KA byggir á öflugu starfi þeirra, en það má ekki verða afsökun fyrir því að opinberir aðilar mismuni félögum bæjarins.“
Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga hafi frambjóðendur fjallað um að ljúka uppbyggingu á KA-svæðinu ,,svo sómi sé að”.
„Það er auðvitað gott að heyra að fólk vilji leggja sitt af mörkum, en ég verð að viðurkenna að ég er orðinn þreyttur á litlum eða hægum efndum á gefnum loforðum. Það er talað um að ,,klára þetta með sóma“, en ef við horfum á stöðuna í dag þá er alls ekki mikill sómi af því hvernig málum hefur verið haldið.“ Fram kemur í viðtalinu að samkomulag um uppbyggingu keppnisvallar fyrir knattspyrnu var staðfest fyrir um 20 árum en vegna fjármálahruns var efndum þess frestað. Má því segja að framkvæmdir núna séu einungis til að standa við 20 ára gömul loforð. „Það þarf minna tal og meiri framkvæmd. Margir eru þessa dagana að gefa loforð sem þeir geta ekki staðið við og aðrir tala þvert um hug sinn“ segir Eiríkur
Að sögn Eiríks bíður KA nú svara frá Akureyrarbæ vegna viðauka við framkvæmdasamning sem bærinn óskaði eftir að gerður yrði en jafnframt hefur KA óskað eftir því að hafist verði handa við hönnun framtíðarskipulags félagsvæðisins. ,, Í þessum tveimur málum mun í raun reyna á þau orð sem við heyrum nú frá frambjóðendum um að klára eigi uppbygginguna af myndarskap. Nú þarf einfaldlega að sýna það í verki.“
