Finnum við ekki til ábyrgðar vegna ástandsins á Hlíð?

08. maí, 2026 - 09:00 Sunna Hlín Jóhannesdóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri í komandi bæjarstjórnarkosningum
Á dögunum neitaði skipulagsráð umsókn Heilsuverndar um lóð við Þingvallastræti, lóð sem var lengi frátekin fyrir heilsugæslu en er nú hluti af uppbyggingu á tjaldsvæðisreit. Lóðin, sem enn hefur ekki verið boðin út, er skilgreind sem verslunar- og þjónustulóð. Heilsuvernd hugðist koma þarna upp heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu. Rökin fyrir því að hafna umsókninni voru að ekki væri búið að auglýsa hana og skipulagsfulltrúa falið að ræða við umsækjanda um mögulega staðsetningu fyrir fyrirhugaða þjónustu. Við vitum að sú leit gæti tekið einhvern tíma og engin tilbúin lóð í sjónmáli. Á meðan bíða eldri borgarar eftir nauðsynlegri þjónustu.

Ófremdarástand hefur ríkt í þjónustu við eldri borgara frá því mygla kom upp á Hlíð fyrir nokkrum árum og nú er starfsemi á Kristnesi einnig í óvissu. Þetta hefur haft alvarlegar afleiðingar, meðal annars leitt til fráflæðisvanda á SAk og langra biðlista eftir hjúkrunarrýmum. Ekki verður séð fyrir endann á þessum vanda fyrr en endurbyggingu austurálma Hlíðar lýkur, ef af þeim verður, og nýtt hjúkrunarheimili rís í Þursaholti.
 
Tilvalin lóð undir starfsemi sem þessa
 
Ég velti því fyrir mér af hverju við finnum ekki til meiri ábyrgðar vegna ástandsins á Hlíð. Eru þetta ekki okkar íbúar, fólk sem á sannarlega skilið að við setjum það í forgang? Skiptir meira máli að selja þessa lóð í útboði en að bregðast við þeirri stöðu sem nú blasir við?
 
Að mínu mati hefði þessi lóð einmitt hentað mjög vel undir starfsemi af þessu tagi. Hún er nálægt Hlíð og þeim húsum á tjaldsvæðisreitnum sem ætluð eru eldri borgurum. Það hefði átt að vega þyngra í þessari ákvörðunartöku.
 
Það eru sannarlega fordæmi fyrir því að bærinn úthluti lóðum án auglýsingar. Þar að auki segir skýrt í reglum um úthlutun lóða að skipulagsráði sé, í sérstökum undantekningartilvikum, heimilt að veita vilyrði eða úthluta lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnu samþykki bæjarstjórnar.
 
Ef ástandið í þjónustu við eldri borgara telst ekki sérstakt undantekningartilvik, hvað gerir það þá?
 
Við getum gert betur!
    Ástæða þess að Alþingi hefur lokið störfum í bili er að sveitarstjórnarkosningar eru nú í maí. Þingmennirnir þurfa að fara heim í hérað og hjálpa við að leggja línurnar fyrir flokkinn sinn og koma "réttum" áherslum, til sinna manna.

    Stækkun bæjarins með tilheyrandi lengri vegalengdum innanbæjar hefur haft í för með sér mikla fjölgun bíla á Akureyri undanfarin ár. Nú eru fleiri einkabílar á mann á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu. Skipulagið og stopular ferðir strætisvagna gera það að verkum að flest heimili komast varla af án tveggja bíla. Þetta eykur umferð og nú er farið að bera á töfum í umferðinni á Akureyri. Einkum á þetta við um gatnamót Hörgárbrautar, Glerárgötu, Borgarbrautar og Tryggvabrautar, en einnig myndst langar raðir á Hlíðarbraut í lok vinnudags og víðar. Að sama skapi hefur nýting á bílastæðum miðsvæðis aukist. Fjölgun bíla og aukinni umferð fylgja ókostir eins og lengri ferðatími, færri laus bílastæði og aukið svifryk.

    Einhvern timan hefði þetta verið talið góð frétt  1 april en í dag er 7 mai og hér er ekki gabb á ferð.  heimasíðu  Akureyrarbæjar er i dag boðið heilt hús gefis!  

    Heilsuvernd hefur óskað eftir því að fá úthlutað lóð við Þingvallastræti 23 á Akureyri undir heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu auk þjónustu við slíka starfssemi. Heilsuvernd Hjúkrunarheimili á Akureyri rekur í tvær einingar í Austurbyggð og Vestursíðu samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.

    Lóðinni við Vestursíðu 13 á Akureyri fellur á ný til bæjarins, en henni hafði verið úthlutað fyrir þremur árum, í apríl árið 2023 til Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna (FSRE) til uppbyggingar 80 rýma hjúkrunarheimilis.

    Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.

    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti samhljóða á dögunum að auglýsa aðalskipulag vegna nýrrar Blöndulínu 3 sem Landsnet hyggst reisa og reka á 220 kV spennu. Eftir margra ára togstreitu við Landsnet náðist viðunandi samkomulag um útfærslu á línunni sem tryggir að hún verði lögð í jörð næst þéttbýlinu á Akureyri eins fljótt og tæknilegar forsendur leyfa. Línan mun tryggja flutning á raforku frá Blönduvirkjun til Eyjafjarðarsvæðisins. Úr hinni áttinni færir Hólasandslína 3 okkur raforku frá hinu öfluga Þeistareykjasvæði í Þingeyjarsýslum, en sú lína var tekin í notkun árið 2022.
