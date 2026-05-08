Finnum við ekki til ábyrgðar vegna ástandsins á Hlíð?

08. maí, 2026 - 09:00
Sunna Hlín Jóhannesdóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri í komandi bæjarstjórnarkosningum
Á dögunum neitaði skipulagsráð umsókn Heilsuverndar um lóð við Þingvallastræti, lóð sem var lengi frátekin fyrir heilsugæslu en er nú hluti af uppbyggingu á tjaldsvæðisreit. Lóðin, sem enn hefur ekki verið boðin út, er skilgreind sem verslunar- og þjónustulóð. Heilsuvernd hugðist koma þarna upp heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu. Rökin fyrir því að hafna umsókninni voru að ekki væri búið að auglýsa hana og skipulagsfulltrúa falið að ræða við umsækjanda um mögulega staðsetningu fyrir fyrirhugaða þjónustu. Við vitum að sú leit gæti tekið einhvern tíma og engin tilbúin lóð í sjónmáli. Á meðan bíða eldri borgarar eftir nauðsynlegri þjónustu.
Ófremdarástand hefur ríkt í þjónustu við eldri borgara frá því mygla kom upp á Hlíð fyrir nokkrum árum og nú er starfsemi á Kristnesi einnig í óvissu. Þetta hefur haft alvarlegar afleiðingar, meðal annars leitt til fráflæðisvanda á SAk og langra biðlista eftir hjúkrunarrýmum. Ekki verður séð fyrir endann á þessum vanda fyrr en endurbyggingu austurálma Hlíðar lýkur, ef af þeim verður, og nýtt hjúkrunarheimili rís í Þursaholti.
Tilvalin lóð undir starfsemi sem þessa
Ég velti því fyrir mér af hverju við finnum ekki til meiri ábyrgðar vegna ástandsins á Hlíð. Eru þetta ekki okkar íbúar, fólk sem á sannarlega skilið að við setjum það í forgang? Skiptir meira máli að selja þessa lóð í útboði en að bregðast við þeirri stöðu sem nú blasir við?
Að mínu mati hefði þessi lóð einmitt hentað mjög vel undir starfsemi af þessu tagi. Hún er nálægt Hlíð og þeim húsum á tjaldsvæðisreitnum sem ætluð eru eldri borgurum. Það hefði átt að vega þyngra í þessari ákvörðunartöku.
Það eru sannarlega fordæmi fyrir því að bærinn úthluti lóðum án auglýsingar. Þar að auki segir skýrt í reglum um úthlutun lóða að skipulagsráði sé, í sérstökum undantekningartilvikum, heimilt að veita vilyrði eða úthluta lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnu samþykki bæjarstjórnar.
Ef ástandið í þjónustu við eldri borgara telst ekki sérstakt undantekningartilvik, hvað gerir það þá?
Við getum gert betur!