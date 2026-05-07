Akureyringar. Alþingi er komið í frí !

Ástæða þess að Alþingi hefur lokið störfum í bili er að sveitarstjórnarkosningar eru nú í maí. Þingmennirnir þurfa að fara heim í hérað og hjálpa við að leggja línurnar fyrir flokkinn sinn og koma “réttum” áherslum, til sinna manna.
Áherslum sem eru flokknum þóknanlegar.
Þarna skerum við í L-listanum okkur úr. Við erum ekki háð flokksvaldi að sunnan. Við erum eingöngu háð Akureyri og fólkinu sem þar býr. Allir okkar kraftar fara í það að gera það sem kemur okkur á Akureyri best. Í samskiptum við ríkisstjórn og ríkisvaldið, þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því hvort viðkomandi er pólitískur andstæðingur eða samherji. Hann veit það líka að Akureyri er okkar eina vígi.
Á mínum langa ferli í bæjarmálum, hef ég því miður allt of oft orðið vitni að því að “flokkarnir” séu að skipta sér af því hvað verið er að gera hér og nokkur dæmi gæti ég nefnt. Einnig get ég nefnt dæmi, þar sem reynt hefur verið að mynda nýja meirihluta annars staðar en hér. Síðast 2022.
Erfitt getur verið fyrir flokkinn á Akureyri að beita sér gegn eigin fólki, ef ekki fara saman hagsmunir flokksins og Akureyrar. Ég man ekki dæmi þess að þessi tengsl hafi hjálpað.
Akureyri, er fallegur bær, snyrtilegur og rekstur bæjarins er í góðu jafnvægi. Aðstaða fyrir íbúa er hér með því besta sem þekkist. L-listinn á stóran þátt í þessu. Við erum stolt af verkum okkar, sem við höfum unnið með ykkar hjálp og í ykkar umboði. Við þorum!
Munið það á kjördag að L-listinn er búinn að vera í meirihluta í 16 ár og þið sjáið árangurinn! Það er því mikilvægt að við fáum umboð ykkar til að halda áfram.
Allt fyrir Akureyri. X-L
Oddur Helgi Halldórsson
fyrrv. bæjarfulltrúi í 20 ár