Akureyringar. Alþingi er komið í frí !

07. maí, 2026 - 22:51 Oddur Helgi Halldórsson
Oddur Helgi Halldórsson fyrrv. bæjarfulltrúi í 20 ár
Oddur Helgi Halldórsson fyrrv. bæjarfulltrúi í 20 ár

Ástæða þess að Alþingi hefur lokið störfum í bili er að sveitarstjórnarkosningar eru nú í maí. Þingmennirnir þurfa að fara heim í hérað og hjálpa við að leggja línurnar fyrir flokkinn sinn og koma “réttum” áherslum, til sinna manna.

Áherslum sem eru flokknum þóknanlegar.

Þarna skerum við í L-listanum okkur úr. Við erum ekki háð flokksvaldi að sunnan. Við erum eingöngu háð Akureyri og fólkinu sem þar býr. Allir okkar kraftar fara í það að gera það sem kemur okkur á Akureyri best. Í samskiptum við ríkisstjórn og ríkisvaldið, þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því hvort viðkomandi er pólitískur andstæðingur eða samherji. Hann veit það líka að Akureyri er okkar eina vígi.

Á mínum langa ferli í bæjarmálum, hef ég því miður allt of oft orðið vitni að því að “flokkarnir” séu að skipta sér af því hvað verið er að gera hér og nokkur dæmi gæti ég nefnt. Einnig get ég nefnt dæmi, þar sem reynt hefur verið að mynda nýja meirihluta annars staðar en hér. Síðast 2022.

Erfitt getur verið fyrir flokkinn á Akureyri að beita sér gegn eigin fólki, ef ekki fara saman hagsmunir flokksins og Akureyrar. Ég man ekki dæmi þess að þessi tengsl hafi hjálpað.

Akureyri, er fallegur bær, snyrtilegur og rekstur bæjarins er í góðu jafnvægi. Aðstaða fyrir íbúa er hér með því besta sem þekkist. L-listinn á stóran þátt í þessu. Við erum stolt af verkum okkar, sem við höfum unnið með ykkar hjálp og í ykkar umboði. Við þorum!

Munið það á kjördag að L-listinn er búinn að vera í meirihluta í 16 ár og þið sjáið árangurinn! Það er því mikilvægt að við fáum umboð ykkar til að halda áfram.

Allt fyrir Akureyri. X-L

Oddur Helgi Halldórsson

fyrrv. bæjarfulltrúi í 20 ár

Til baka

Nýjast

  • Akureyringar. Alþingi er komið í frí !

    • 07.05.2026
    Ástæða þess að Alþingi hefur lokið störfum í bili er að sveitarstjórnarkosningar eru nú í maí. Þingmennirnir þurfa að fara heim í hérað og hjálpa við að leggja línurnar fyrir flokkinn sinn og koma “réttum” áherslum, til sinna manna.

  • Strætó, bílar, rafhjól og gangandi fólk

    • 07.05.2026
    Stækkun bæjarins með tilheyrandi lengri vegalengdum innanbæjar hefur haft í för með sér mikla fjölgun bíla á Akureyri undanfarin ár. Nú eru fleiri einkabílar á mann á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu. Skipulagið og stopular ferðir strætisvagna gera það að verkum að flest heimili komast varla af án tveggja bíla. Þetta eykur umferð og nú er farið að bera á töfum í umferðinni á Akureyri. Einkum á þetta við um gatnamót Hörgárbrautar, Glerárgötu, Borgarbrautar og Tryggvabrautar, en einnig myndst langar raðir á Hlíðarbraut í lok vinnudags og víðar. Að sama skapi hefur nýting á bílastæðum miðsvæðis aukist. Fjölgun bíla og aukinni umferð fylgja ókostir eins og lengri ferðatími, færri laus bílastæði og aukið svifryk.

  • Viltu hirða BSO?

    • 07.05.2026
    Einhvern timan hefði þetta verið talið góð frétt  1 april en í dag er 7 mai og hér er ekki gabb á ferð.  heimasíðu  Akureyrarbæjar er i dag boðið heilt hús gefis!  

  • Blómlegt hjá Guðbjörgu í Bergi

    • 07.05.2026
    Guðbjörg Ringsted opnar málverkasýninguna Blómlegt í Bergi, Menningarhúsinu á Dalvík á laugardag, 9 maí.

  • Heilsuvernd óskar eftir lóð við Þingvallastræti

    • 07.05.2026
    Heilsuvernd hefur óskað eftir því að fá úthlutað lóð við Þingvallastræti 23 á Akureyri undir heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu auk þjónustu við slíka starfssemi. Heilsuvernd Hjúkrunarheimili á Akureyri rekur í tvær einingar í Austurbyggð og Vestursíðu samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.

  • Lóð við Vestursíðu aftur til bæjarins

    • 07.05.2026
    Lóðinni við Vestursíðu 13 á Akureyri fellur á ný til bæjarins, en henni hafði verið úthlutað fyrir þremur árum, í apríl árið 2023 til Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna (FSRE) til uppbyggingar 80 rýma hjúkrunarheimilis.

  • Tækifæri vestan Hagahverfis

    • 07.05.2026
    Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.

  • Orka til Akureyrar

    • 07.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti samhljóða á dögunum að auglýsa aðalskipulag vegna nýrrar Blöndulínu 3 sem Landsnet hyggst reisa og reka á 220 kV spennu. Eftir margra ára togstreitu við Landsnet náðist viðunandi samkomulag um útfærslu á línunni sem tryggir að hún verði lögð í jörð næst þéttbýlinu á Akureyri eins fljótt og tæknilegar forsendur leyfa. Línan mun tryggja flutning á raforku frá Blönduvirkjun til Eyjafjarðarsvæðisins. Úr hinni áttinni færir Hólasandslína 3 okkur raforku frá hinu öfluga Þeistareykjasvæði í Þingeyjarsýslum, en sú lína var tekin í notkun árið 2022.

  • Borgarhólsskóli sigurvegari í Fiðringi 2026

    • 07.05.2026
    Í gærkvöldi fór Fiðringur á Norðurlandi fram í fimmta sinn og er óhætt að segja að hann sé að festa sig í sessi betur og betur. Það er reyndar umhugsunarefni af hverju bara fjórir af sjö Akureyrarskólunum taki þátt í ár þar sem þeir eru flestir mjög fjölmennir en það er einlæg von okkar sem stöndum að verkefninu að þeir taki allir þátt að ári!
Sjá meira