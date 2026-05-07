Strætó, bílar, rafhjól og gangandi fólk

07. maí, 2026 - 22:24 Unnar Jónsson
Unnar Jónsson skipar skipar 16. sætið á lista Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir komandi bæjarstjór…
Unnar Jónsson skipar skipar 16. sætið á lista Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar

Stækkun bæjarins með tilheyrandi lengri vegalengdum innanbæjar hefur haft í för með sér mikla fjölgun bíla á Akureyri undanfarin ár. Nú eru fleiri einkabílar á mann á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu. Skipulagið og stopular ferðir strætisvagna gera það að verkum að flest heimili komast varla af án tveggja bíla. Þetta eykur umferð og nú er farið að bera á töfum í umferðinni á Akureyri. Einkum á þetta við um gatnamót Hörgárbrautar, Glerárgötu, Borgarbrautar og Tryggvabrautar, en einnig myndst langar raðir á Hlíðarbraut í lok vinnudags og víðar. Að sama skapi hefur nýting á bílastæðum miðsvæðis aukist. Fjölgun bíla og aukinni umferð fylgja ókostir eins og lengri ferðatími, færri laus bílastæði og aukið svifryk.

Viðbrögð við þessu voru að hefja gjaldtöku á bílastæðum í miðbænum, sem hefur losað um þau til bóta fyrir þjónustuaðila í miðbænum. Gjaldtakan er hófleg og hefur skilað tilætluðum árangri. Einhverjir tala fyrir byggingu bílastæðahúss í miðbænum, en það er mjög dýr framkvæmd og ekki tímabær.

En hvað er til ráða til að stuðla að greiðri umferð og góðu aðgengi að bílastæðum? Það er hægt að bregðast við með ýmsum hætti. Besta lausnin væri að bæta mjög strætókerfið á Akureyri, laga leiðaferfið og auka tíðni þannig að strætó nái yfir allan bæinn. Hann þarf að aka í Krossanes, út á flugvöll og inn í Kjarnaskóg. Og strætó þarf að verða raunhæfur valkostur við að eiga bíl, eða alla vega þannig að það mætti fækka um annan bílinn á heimilinu. Það mundi í senn minnka umferð og skutl, minnka svifryk og spara háar fjárhæðir í heimilisrekstrinum. Þar er eftir miklu að slægjast, því samkvæmt vef FÍB kostar um 155 þúsund krónur á mánuði að reka bíl sem er ekið 15.000 km á ári.

Stígakerfið á Akureyri hefur verið í þróun undanfarin ár og það þarf að halda áfram á þeirri leið til að hvetja íbúa til að ganga og hjóla meira. En með rafhjólunum er “Akureyri orðin flöt” eins og einhver benti á. Með því að Akureyrarbær taki upp samgöngustyrki fyrir sitt starfsfólk, eins og sum fyrirtæki eru að gera nú þegar , væri með betra strætókerfi og “flatneskjunni” á Akureyri kominn góður hvati fyrir fólk að skipta yfir í rafhjól og aðra umhverfisvænni ferðamáta. Samhliða þarf að gera átak í að byggja vönduð hjólaskýli fyrir stækkandi flota rafmagnshjóla við fyrirtæki og stofnanir í bænum.

Einhverjir kunna að óttast kostnað við að auka við rekstur strætó, veita samgöngustyrki og byggja fjöldann allan af hjólaskýlum. En það er miklu, miklu dýrara að bæta sífellt í innviði fyrir aukinn fjölda einkabíla, götur og bílastæði. Þó að einkabíllinn verði áfram aðal samgöngutækið er það bæði hagkvæmara og bætir lýðheilsu að stækka þann hóp sem notar aðra ferðamáta. Með fjárhagslegum hvötum til einstaklinga er því bæði verið að gera rekstur Akureyrarbæjar betri og gera bæjarbúim mögulegt að draga úr mikilvægi einkabílsins og spara verulega í heimilisrekstrinum.

Til baka

Nýjast

  • Akureyringar. Alþingi er komið í frí !

    • 07.05.2026
    Ástæða þess að Alþingi hefur lokið störfum í bili er að sveitarstjórnarkosningar eru nú í maí. Þingmennirnir þurfa að fara heim í hérað og hjálpa við að leggja línurnar fyrir flokkinn sinn og koma “réttum” áherslum, til sinna manna.

  • Strætó, bílar, rafhjól og gangandi fólk

    • 07.05.2026
    Stækkun bæjarins með tilheyrandi lengri vegalengdum innanbæjar hefur haft í för með sér mikla fjölgun bíla á Akureyri undanfarin ár. Nú eru fleiri einkabílar á mann á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu. Skipulagið og stopular ferðir strætisvagna gera það að verkum að flest heimili komast varla af án tveggja bíla. Þetta eykur umferð og nú er farið að bera á töfum í umferðinni á Akureyri. Einkum á þetta við um gatnamót Hörgárbrautar, Glerárgötu, Borgarbrautar og Tryggvabrautar, en einnig myndst langar raðir á Hlíðarbraut í lok vinnudags og víðar. Að sama skapi hefur nýting á bílastæðum miðsvæðis aukist. Fjölgun bíla og aukinni umferð fylgja ókostir eins og lengri ferðatími, færri laus bílastæði og aukið svifryk.

  • Viltu hirða BSO?

    • 07.05.2026
    Einhvern timan hefði þetta verið talið góð frétt  1 april en í dag er 7 mai og hér er ekki gabb á ferð.  heimasíðu  Akureyrarbæjar er i dag boðið heilt hús gefis!  

  • Blómlegt hjá Guðbjörgu í Bergi

    • 07.05.2026
    Guðbjörg Ringsted opnar málverkasýninguna Blómlegt í Bergi, Menningarhúsinu á Dalvík á laugardag, 9 maí.

  • Heilsuvernd óskar eftir lóð við Þingvallastræti

    • 07.05.2026
    Heilsuvernd hefur óskað eftir því að fá úthlutað lóð við Þingvallastræti 23 á Akureyri undir heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu auk þjónustu við slíka starfssemi. Heilsuvernd Hjúkrunarheimili á Akureyri rekur í tvær einingar í Austurbyggð og Vestursíðu samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.

  • Lóð við Vestursíðu aftur til bæjarins

    • 07.05.2026
    Lóðinni við Vestursíðu 13 á Akureyri fellur á ný til bæjarins, en henni hafði verið úthlutað fyrir þremur árum, í apríl árið 2023 til Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna (FSRE) til uppbyggingar 80 rýma hjúkrunarheimilis.

  • Tækifæri vestan Hagahverfis

    • 07.05.2026
    Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.

  • Orka til Akureyrar

    • 07.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti samhljóða á dögunum að auglýsa aðalskipulag vegna nýrrar Blöndulínu 3 sem Landsnet hyggst reisa og reka á 220 kV spennu. Eftir margra ára togstreitu við Landsnet náðist viðunandi samkomulag um útfærslu á línunni sem tryggir að hún verði lögð í jörð næst þéttbýlinu á Akureyri eins fljótt og tæknilegar forsendur leyfa. Línan mun tryggja flutning á raforku frá Blönduvirkjun til Eyjafjarðarsvæðisins. Úr hinni áttinni færir Hólasandslína 3 okkur raforku frá hinu öfluga Þeistareykjasvæði í Þingeyjarsýslum, en sú lína var tekin í notkun árið 2022.

  • Borgarhólsskóli sigurvegari í Fiðringi 2026

    • 07.05.2026
    Í gærkvöldi fór Fiðringur á Norðurlandi fram í fimmta sinn og er óhætt að segja að hann sé að festa sig í sessi betur og betur. Það er reyndar umhugsunarefni af hverju bara fjórir af sjö Akureyrarskólunum taki þátt í ár þar sem þeir eru flestir mjög fjölmennir en það er einlæg von okkar sem stöndum að verkefninu að þeir taki allir þátt að ári!
Sjá meira