Saumanámskeiðin slá í gegn

08. maí, 2026 - 11:38 Margrét Þóra Þórsdóttir
Kristín Þöll (til hægri) segist finna almennt fyrir miklum áhuga á saumaskap í samfélaginu Mynd Simey

Það er greinilega ekki dottið úr tísku að sauma flíkur. Síður en svo. Þetta hefur verið rækilega undirstrikað núna á vorönn því á skömmum tíma voru fullbókuð saumanámskeið í SÍMEY hjá Kristínu Þöll Þórsdóttur klæðskera og biðlisti var á þau bæði.

„Ég var með saumanámskeið fyrir COVID-faraldurinn en síðan hefur þetta ekki verið í boði. Við renndum því svolítið blint í sjóinn þegar ákveðið var núna á vorönn að láta reyna á skráningar á saumanámskeið. En það kom strax í ljós mikill áhugi og á stuttum tíma varð fullt á bæði námskeiðin,“ segir Kristín Þöll á vef Símeyjar.

Námskeiðið er 12 klukkustundir, Kristín Þöll hittir þátttakendur fjórum sinnum, þrjár klukkustundir í senn í SÍMEY. Á hvoru námskeiði eru átta þátttakendur. Námskeiðsgjöld hafa verið niðurgreidd af stéttarfélögunum, raunar hafa stéttarfélögin Eining-Iðja, Kjölur og Sameyki greitt námskeiðsgjöld að fullu.

Saumar síður en svo á útleið

Kristín Þöll segir að saumar séu síður en svo á útleið, það merki hún vel í daglegu starfi sínu hjá Vogue á Akureyri. Þvert á móti komi ungt fólk, bæði stelpur og strákar, mikið inn í búðina til þess að leita sér að efni í eigin flíkur. Og það sé líka mikill meðbyr hjá ungu fólki með endurnýtingu á flíkum, sumum þeirra þurfi að bregða í saumavélina til þess að breyta.

Á saumanámskeiðunum í SÍMEY, sem eru bæði ætluð byrjendum í saumaskap og þeim sem lengra eru komnir, hefur Kristín Þöll miðlað úr viskubrunni sínum um helstu atriði í saumaskapnum, bæði að sauma flíkur frá grunni og laga og breyta flíkum. Þátttakendur koma með saumavélar með sér og efni og flíkur og fá leiðbeiningar frá Kristínu Þöll um hvernig best sé að standa að saumaskapnum.

En verður framhald á þessum námskeiðum á haustönn 2026? Kristín Þöll segir að það muni tíminn leiða í ljós en ætla megi að miðað við þessi viðbrögð sé eftirspurnin til staðar.

  • Finnum við ekki til ábyrgðar vegna ástandsins á Hlíð?

    • 08.05.2026
    Á dögunum neitaði skipulagsráð umsókn Heilsuverndar um lóð við Þingvallastræti, lóð sem var lengi frátekin fyrir heilsugæslu en er nú hluti af uppbyggingu á tjaldsvæðisreit. Lóðin, sem enn hefur ekki verið boðin út, er skilgreind sem verslunar- og þjónustulóð. Heilsuvernd hugðist koma þarna upp heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu. Rökin fyrir því að hafna umsókninni voru að ekki væri búið að auglýsa hana og skipulagsfulltrúa falið að ræða við umsækjanda um mögulega staðsetningu fyrir fyrirhugaða þjónustu. Við vitum að sú leit gæti tekið einhvern tíma og engin tilbúin lóð í sjónmáli. Á meðan bíða eldri borgarar eftir nauðsynlegri þjónustu.

  • Akureyringar. Alþingi er komið í frí !

    • 07.05.2026
    Ástæða þess að Alþingi hefur lokið störfum í bili er að sveitarstjórnarkosningar eru nú í maí. Þingmennirnir þurfa að fara heim í hérað og hjálpa við að leggja línurnar fyrir flokkinn sinn og koma “réttum” áherslum, til sinna manna.

  • Strætó, bílar, rafhjól og gangandi fólk

    • 07.05.2026
    Stækkun bæjarins með tilheyrandi lengri vegalengdum innanbæjar hefur haft í för með sér mikla fjölgun bíla á Akureyri undanfarin ár. Nú eru fleiri einkabílar á mann á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu. Skipulagið og stopular ferðir strætisvagna gera það að verkum að flest heimili komast varla af án tveggja bíla. Þetta eykur umferð og nú er farið að bera á töfum í umferðinni á Akureyri. Einkum á þetta við um gatnamót Hörgárbrautar, Glerárgötu, Borgarbrautar og Tryggvabrautar, en einnig myndst langar raðir á Hlíðarbraut í lok vinnudags og víðar. Að sama skapi hefur nýting á bílastæðum miðsvæðis aukist. Fjölgun bíla og aukinni umferð fylgja ókostir eins og lengri ferðatími, færri laus bílastæði og aukið svifryk.

  • Viltu hirða BSO?

    • 07.05.2026
    Einhvern timan hefði þetta verið talið góð frétt  1 april en í dag er 7 mai og hér er ekki gabb á ferð.  heimasíðu  Akureyrarbæjar er i dag boðið heilt hús gefis!  

  • Blómlegt hjá Guðbjörgu í Bergi

    • 07.05.2026
    Guðbjörg Ringsted opnar málverkasýninguna Blómlegt í Bergi, Menningarhúsinu á Dalvík á laugardag, 9 maí.

  • Heilsuvernd óskar eftir lóð við Þingvallastræti

    • 07.05.2026
    Heilsuvernd hefur óskað eftir því að fá úthlutað lóð við Þingvallastræti 23 á Akureyri undir heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu auk þjónustu við slíka starfssemi. Heilsuvernd Hjúkrunarheimili á Akureyri rekur í tvær einingar í Austurbyggð og Vestursíðu samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.

  • Lóð við Vestursíðu aftur til bæjarins

    • 07.05.2026
    Lóðinni við Vestursíðu 13 á Akureyri fellur á ný til bæjarins, en henni hafði verið úthlutað fyrir þremur árum, í apríl árið 2023 til Framkvæmdasýslu - Ríkiseigna (FSRE) til uppbyggingar 80 rýma hjúkrunarheimilis.

  • Tækifæri vestan Hagahverfis

    • 07.05.2026
    Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.
