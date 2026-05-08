Saumanámskeiðin slá í gegn

Það er greinilega ekki dottið úr tísku að sauma flíkur. Síður en svo. Þetta hefur verið rækilega undirstrikað núna á vorönn því á skömmum tíma voru fullbókuð saumanámskeið í SÍMEY hjá Kristínu Þöll Þórsdóttur klæðskera og biðlisti var á þau bæði.
„Ég var með saumanámskeið fyrir COVID-faraldurinn en síðan hefur þetta ekki verið í boði. Við renndum því svolítið blint í sjóinn þegar ákveðið var núna á vorönn að láta reyna á skráningar á saumanámskeið. En það kom strax í ljós mikill áhugi og á stuttum tíma varð fullt á bæði námskeiðin,“ segir Kristín Þöll á vef Símeyjar.
Námskeiðið er 12 klukkustundir, Kristín Þöll hittir þátttakendur fjórum sinnum, þrjár klukkustundir í senn í SÍMEY. Á hvoru námskeiði eru átta þátttakendur. Námskeiðsgjöld hafa verið niðurgreidd af stéttarfélögunum, raunar hafa stéttarfélögin Eining-Iðja, Kjölur og Sameyki greitt námskeiðsgjöld að fullu.
Saumar síður en svo á útleið
Kristín Þöll segir að saumar séu síður en svo á útleið, það merki hún vel í daglegu starfi sínu hjá Vogue á Akureyri. Þvert á móti komi ungt fólk, bæði stelpur og strákar, mikið inn í búðina til þess að leita sér að efni í eigin flíkur. Og það sé líka mikill meðbyr hjá ungu fólki með endurnýtingu á flíkum, sumum þeirra þurfi að bregða í saumavélina til þess að breyta.
Á saumanámskeiðunum í SÍMEY, sem eru bæði ætluð byrjendum í saumaskap og þeim sem lengra eru komnir, hefur Kristín Þöll miðlað úr viskubrunni sínum um helstu atriði í saumaskapnum, bæði að sauma flíkur frá grunni og laga og breyta flíkum. Þátttakendur koma með saumavélar með sér og efni og flíkur og fá leiðbeiningar frá Kristínu Þöll um hvernig best sé að standa að saumaskapnum.
En verður framhald á þessum námskeiðum á haustönn 2026? Kristín Þöll segir að það muni tíminn leiða í ljós en ætla megi að miðað við þessi viðbrögð sé eftirspurnin til staðar.