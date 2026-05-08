Útskriftarsýning nemanda listnáms- og hönnunarbrauta VMA

Nemendur listnáms- og hönnunarbrautar VMA halda úrskriftarsýningu í Listasafninu á Akureyri, hún verður opnuð á laugardag, 9 maí og stendur til 17 maí.
Sýningar á lokaverkefnum nemenda hafa lengi verið fastur liður í náminu á listnáms- og hönnunarbraut Verkmenntaskólans á Akureyri og er þetta tíunda árið sem sýning er haldin í samstarfi við Listasafnið á Akureyri.
Samhliða öðru námi til stúdentsprófs fá nemendur eina önn til að vinna lokaverkefni á sínu sérsviði. Nemendur vinna sjálfstætt að því að útfæra eigin hugmyndir í þá miðla sem þau kjósa, allt frá fyrstu kveikju að lokaútfærslu. Þau þróa og móta verk sitt með rannsóknar- og tilraunavinnu og eiga í stöðugu samtali og samvinnu við leiðsagnarkennara og aðra nemendur í sköpunarferlinu.
Þau gera grein fyrir þeim ákvörðunum sem eru teknar við þróun verksins og í undirbúningi sýningarinnar með tilliti til faglegrar þekkingar. Þetta er síðasta verkefni nemenda á brautinni áður en þau feta sig út í hinn stóra heim sjónlista.