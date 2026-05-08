Hvort ætlum við að spara eða fjárfesta í geðheilsu ungs fólks?

08. maí, 2026 - 17:09 Guðmar Gísli Þrastarson
Guðmar Gísli Þrastarson er Hríseyingur og nemi í VMA. Hann er í 13. sæti á lista Framsóknar á Akureyri.
Verkmenntaskólinn á Akureyri er tæplega þúsund manna skóli og er stærstur framhaldsskóla utan höfuðborgarsvæðisins. Frá haustinu 2012 var starfandi sálfræðingur við VMA og fyrsta skólaárið nýttu sér 10% nemenda þjónustu hans. Aðsókn í þjónustu skólasálfræðings við VMA jókst mikið skólaárið 2023-2024 sem ber þess merki hversu mikilvæg þjónusta sem þessi er.
 
Árið 2024 var staðan hins vegar lögð niður og hefur ekki enn verið endurvakin. Það er í raun með nokkrum ólíkindum, í ljósi þess að um haustið sama ár tók VMA við metfjölda nýnema.
 
Meiri stuðning við nemendur
Hvernig má það vera að tveimur árum seinna er ekki ennþá starfandi skólasálfræðingur við VMA?
Svarið er einfalt, það er fjárskortur og langtíma halli á rekstri skólans sem veldur þessu. Ég er með þessum pistli að benda á þessa stöðu sem er, svo ég leyfi mér að segja það, óásættanleg. Því eins og staðan er núna sé ég ekki fram á að starf skólasálfræðings verði endurvakið í bráð.
Í eins stórum skóla og VMA er, þá er gríðarlega mikilvægt að nemendur geti leitað í þjónustu sem þessa. Ekki bara fyrir stuðninginn sem er veittur innan veggja skólans, heldur er það einnig hlutverk skólasálfræðings að vísa nemendum í önnur úrræði sé þess þörf.
 
Miklar áskoranir framundan
Þetta er stórt hagsmunamál þeirra tæplega þúsund nemenda sem stunda nám í VMA. Það verður að vera hægt að grípa snemma inn í þegar ungt fólk finnur fyrir andlegri vanlíðan.
Þar fyrir utan eru framundan miklar og krefjandi áskoranir fyrir skólastarfið í heild sinni. Næsta haust er von á mjög stórum árgangi, sem bætist þá t.d. við þann stóra hóp 60 nemenda sem innrituðust á starfs- og sérnámsbraut. Núverandi aðstaða gerir engan veginn ráð fyrir þessum fjölda. Þess vegna þarf að þrýsta á yfirvöld til að gera betur og setja unga fólkið í forgang.
 
Guðmar Gísli Þrastarson er Hríseyingur og nemi í VMA. Hann er í 13. sæti á lista Framsóknar á Akureyri.

 

    „Við vildum fyrst og fremst búa til viðburð sem hefur merkingu og skilur eitthvað eftir sig,“ segir Guðrún Huld Gunnarsdóttir stjórnarformaður í félaginu Hjaltastaðir. Á þess vegum verður efnt til viðburðar á Hömrum, þar sem nýju flatirnar eru, á laugardag 9. maí kl. 13, en á þeim degi er afmælisdagur Hjalta Snæs Árnasonar sem lést fyrir rúmu ári síðan. Yfirskriftin er Von og Vöxtur og snýst hann um að skapa von, vöxt og raunverulegar breytingar til framtíðar. Allir geta lagt sitt af mörkum og tekið þátt en til stendur að gróðursetja tré, búa til Hjaltalund og eins verður minnismerki afhjúpað.

