Viðburðurinn Von og Vöxtur haldin að Hömrum við Akureyri -Minnisvarði um Hjalta Snæ afhjúpaður

08. maí, 2026 - 17:52 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hjalti Snær Árnason féll frá fyrir rúmu ári, en hann hafði lengi beðið eftir viðeigandi úrræði sem mætti hans þörfum.

„Við vildum fyrst og fremst búa til viðburð sem hefur merkingu og skilur eitthvað eftir sig,“ segir Guðrún Huld Gunnarsdóttir stjórnarformaður í félaginu Hjaltastaðir. Á þess vegum verður efnt til viðburðar á Hömrum, þar sem nýju flatirnar eru, á laugardag 9. maí kl. 13, en á þeim degi er afmælisdagur Hjalta Snæs Árnasonar sem lést fyrir rúmu ári síðan. Yfirskriftin er Von og Vöxtur og snýst hann um að skapa von, vöxt og raunverulegar breytingar til framtíðar. Allir geta lagt sitt af mörkum og tekið þátt en til stendur að gróðursetja tré, búa til Hjaltalund og eins verður minnismerki afhjúpað.

„Við stefnum að því að gróðursetja 660 tré á svæðinu núna á laugardaginn og miðað við viðtökur er ég bjartsýn á að það markmið náist,“ segir Guðrún Huld. Sólskógar hafa gefið trjáplöntur sem öllum býðst að kaupa og gróðursetja, það á við um einstaklinga, hópa, fyrirtæki eða hvern sem er. „Það geta allir lagt sitt af mörkum og tekið þátt í verkefninu. Við bjóðum upp á tvær stærðir af trjám, það minna kostar 5 þúsund krónur og það stærra 10 þúsund,“ segir hún en allar plöntur verða afhentar á staðnum. Á viðburðinum verður boðið upp á lifandi tónlist, samveru og afhendingu trjáplantna. Markmiðið er að skapa vettvang fyrir samstöðu og aðgerðir sem leiða til raunverulegra breytinga.

Guðrún Huld Gunnarsdóttir formaður stjórnar Hjaltastaða hvetur alla sem tökhafa á að koma við á Hömrum á
laugardag og eiga þar góða stund, enm.a. verður minnisvarði um Hjalta afhjúpaður. Þá verður hafist handa við
að gróðursetja Hjaltalund sem standamun um ókomin ár og vaxa og dafna.

Úrræði fyrir þá sem falla á milli kerfa

Ágóði af trjásölunni rennur í Hjaltastaðasjóð sem heldur áfram vinnu við að skapa úrræði fyrir það fólk sem fellur iðulega á milli kerfa og á hvergi skjól í sinni baráttu. „Þetta er þróunarverkefni og okkar markmið er að bæta úrræði og þjónustu fyrir þessa einstaklinga sem hvergi virðast fá þá þjónustu sem þeim ætti að bjóðast,“ segir hún.

Hjalti var einhverfur og átti við geðræn vandamál að stríða. Hann hafði barist við sín veikindi með stuðningi fjölskyldunnar um tveggja ára skeið, en eftir útskrift af geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri tók ekkert við. Eftir tveggja ára bið komst hann að á Laugarási og var þar þegar hann lést. „Það var ekki neitt í boði fyrir norðan þar sem fjölskyldan hefði áfram getað stutt við bak hans. Því viljum við hjá Hjaltastöðum breyta og viðburðurinn á laugardaginn er liður í því.“

Tengsl við náttúru og dýr mikilvæg

Guðrún Huld segir að rætt hafi verið við fjöldann allan af fólki, m.a. frambjóðendur til sveitastjórnarkosninga á Akureyri og í Eyjafjarðarsveit „Og við höfum alls staðar mætt skilningi sem eykur okkur bjartsýn og von um að við munum ná okkar markmiðum.“

Hún segir að horft sé til þess að setja á stofn heimili úti í sveit, í námunda við náttúruna og að þar væru dýr til að hugsa um, en margir sem svipað er ástatt fyrir og Hjalta tengjast náttúru sterkum böndum sem og dýrum. Endurhæfing í slíku umhverfi væri ákjósanleg og stæði vanalegu stofnanaumhverfi mun framar. Fyrirmyndir af slíku úrræði eru m.a. í Hollandi og Írlandi og hafa gefist vel.

Enn ekkert í boði fyrir norðan

„Hjalti varð að fara til Reykjavíkur því ekkert var í boði fyrir hann fyrir norðan. Því viljum við breyta og vonum að fleiri leggist á sveif með okkur og taki þátt í viðburðinum með okkur og leggi þannig sitt af mörkum,“ segir Guðrún Huld. „Það er mikið ákall um breytingu og við vonum að með þessu náum við að vekja athygli og sýna hversu brýnt úrlausnarefni þetta er.“

Guðrún Huld segir að mikilvægt sé að ríki og sveitarfélög taki höndum saman, en sumt sem viðkemur málaflokknum er á könnu ríkis, annað á sviði sveitarfélaga. „Það verður að eiga sér stað samtal um hvernig á að grípa það fólk sem ekki passar inn í kerfið eins og það sem allra fyrst. Þessu viljum við koma á framfæri og vera þannig rödd þess fólk sem ekki hefur hana.“

