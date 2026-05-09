atNorth fær viðbótarlóðir á athafnasvæði sínu

09. maí, 2026 - 10:21 Margrét Þóra Þórsdóttir
Fyrirtækið atNorth heldur áfram uppbyggingu gagnavera við Hlíðarvelli.
Bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt samhljóða að fyrirtækinu atNorth verði veitt vilyrði fyrir svæði við Hlíðarvelli þar sem nú eru sjö minni athafnalóðir. Lóðirnar eru veittar án auglýsingar.

Er vilyrðið með fyrirvara um gildistöku breytingar á deiliskipulagi svæðisins sem unnið verður í samvinnu umsækjanda og Akureyrarbæjar. Endanleg úthlutun getur ekki farið fram fyrr en að loknum skipulagsbreytingum auk þess sem forsenda úthlutunar verður að áður samþykktur samningur um nýtingu glatvarma verði uppfærður til samræmis við stækkun gagnaversins.

Fram kemur í bókun bæjarstjórnar að fyrirtækið greiði 15% gatnagerðar- og byggingaréttargjald auk þess sem atNorth sér um að framkvæma og kosta nauðsynlegar kosta nauðsynlegar breytingar vegna færslu á reiðstíg og frágang á landi í næsta nágrenni.

Stefnt að frekari uppbyggingu

Fyrirtækið atNorth hefur reist nokkrar gagnaversbyggingar á lóðum við Hlíðarvelli 1 og 3 og stefnir á að halda uppbyggingu áfram á þeim lóðum sem það hefur óskað eftir. Áætlað er að framkvæmdir á nýrri ljóð hefjist í ár og á því næsta. Heildarfjárfesting er áætluð um 30 milljarðar króna. Um 40% kostnaðar eru greiðslur til innlendra verktaka.

