Virkar samgöngur eða virka samgöngur?

08. maí, 2026 - 20:00 Ingimar Eydal
Ingimar Eydal skipar 9. sæti á lista Framsóknarflokksins á Akureyri í komandi bæjarstjórnarkosningum
Ingimar Eydal skipar 9. sæti á lista Framsóknarflokksins á Akureyri í komandi bæjarstjórnarkosningum

Á Akureyri er frábært að búa, hér er nánast alla þjónustu að fá, útivistarsvæði umlykja bæinn og stutt að fara eiginlega hvert sem er innanbæjar

Okkur er þó alltaf að fjölga og eins fjölgar íbúum í nágrannasveitarfélögum ört sem sækja þjónustu og atvinnu til Akureyrar. Flestir fara allra sinna ferða á einkabílnum sem er auðvitað þægilegt, sérstaklega fyrir ungt fólk með börn sem skutla þeim í leikskólann og koma svo við í búðinni á leiðinni heim. En auðvitað þarf þá að geyma bílinn meðan fólk er í vinnu, það þarf að kaupa nagladekk, sem reyndar rúlla yfirleitt á auðum götum, kaupa eldsneyti, smyrja og þrífa tjöruna af bílnum. Svo þarf eiginlega einn bíl á hvern heimilismann 17 ára og eldri svo allir hafi sitt frelsi til að fara hvert sem er, hvenær sem er. Umferðin í þessum litla smábæ minnir orðið óþægilega oft á umferð í höfuðborginni og vandamál sem fylgja henni eru orðin dagleg heilsufarsvandamál, svifryk og mengun, auk kostnaðar við gatnakerfið, viðhald, snjómokstur og gatnaþrif.

Nú ætla ég ekki að gera lítið úr því að fólk með ung börn og eldra fólk þurfi að nota bílinn. En svo kemur að því að börnin fara í skóla, ganga sjálf vonandi og við þá á miðjum aldri, fullhraust, erum vön að setjast upp í bílinn og aka til vinnu. Við erum jú bara hluti af „vandamálinu“ og það munar ekki um einn bíl í viðbót, eða hvað?

Jú, það nefnilega munar um hvern og einn! Við sjáum t.d. með tilkomu rafmagnsreiðhjóla þá hefur snar fjölgað í hópi þeirra sem nota þau sem virkan ferðamáta innanbæjar. Við búum einnig við frábært ókeypis strætókerfi en þótt sumir virðast hræddir við að nota strætó og finnst óþægilegt að þurfa að labba á næstu strætóstöð en erum svo kannski tilbúin til að fara í enn lengri göngu okkur til heilsubótar. En með því að taka strætó, fáum við smá hreyfingu, losnum við að finna bílastæði, spörum helling í eldsneyti og getum jafnvel leyft okkur að eiga einn bíl í stað tveggja.

En til þess að fá fólk á þennan „vagn“ þarf tvennt, það þarf hvatningu og það þarf innviði. Fyrir nokkrum árum var gefið út metnaðarfullt stígaskipulag fyrir Akureyri þar sem var gert ráð fyrir aðskilnaði göngu- og hjólafólks. Því miður verður að segjast að nánast engin áhersla hefur verið á framkvæmdir á liðnu kjörtímabili og þær fáar og ganga hægt. Á meðan eru flestar stofngötur á Akureyri með fjórar akreinar meðan gangstéttir við hlið þeirra eru oft örmjóar, ósléttar og viðhaldslausar. Ég nefni bara sem dæmi Glerárgötu og Hörgárbraut, Þórunnarstræti og Þingvallastræti.

Þarna þurfum við að gera svo miklu betur! Við þurfum líka að hugsa til framtíðar! Hvernig sjáum við samgöngumál þróast á Akureyri á næstu áratugum? Hvernig nýtum við innlenda orkugjafa og stuðlum þannig að mengunarlausum samgöngum? Þótt allir fara á rafmagnsbíla þá er enn svifryksvandamál og umferðin minnkar ekki. Ég hef í góðra vina hópi nefnt að ég sé fyrir mér sporvagn sem gengur á 15 mín fresti á leiðinni Flugvöllur-Miðbær-Glerártorg-Norðurtorg og svo í framtíðinni annan sem gengur efri leið, Norðurtorg-Hlíðarbraut, Lundahverfi-Naustahverfi-Hamrar-Kjarnaskógur með amk. tveimur þvertengingum framhjá KA og Þór. Það eru rekin sporvagnakerfi í borgum með meira frost og snjó en hér og gengur vel! Stofnkostnaður er á við einn fótboltavöll hvor leið en rekstrarkostnaður hverfandi þegar kerfið er komið í notkun. Framtíðin er nefnilega nær en við höldum!

Við höfum valið, hvert viljum við stefna?

Ingimar Eydal Framsókn nr. 9 (genatengt) en á vini í öllum flokkum!

Til baka

Nýjast

  • atNorth fær viðbótarlóðir á athafnasvæði sínu

    • 09.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt samhljóða að fyrirtækinu atNorth verði veitt vilyrði fyrir svæði við Hlíðarvelli þar sem nú eru sjö minni athafnalóðir. Lóðirnar eru veittar án auglýsingar.

  • Edelstein og Vogler með Klassíska krufningu

    • 09.05.2026
    Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran halda saman aðeins öðruvísi ljóðatónleika dreift um Norðausturland nú í maí mánuði.

  • Hvert stefnir menningin?

    • 09.05.2026
    Menningarstefna Akureyrarbæjar rann út árið 2018. Hún var unnin í nokkuð víðtæku samráði uppúr 2010. Stefnan var metnaðarfull og boðaði jákvæðar breytingar sem margar hafa gengið eftir. Í MA rannsókn minni frá 2021, „Hvernig á að fá þúsund blóm til að blómstra?“ kom m.a. fram að talsverð gjá var á milli þess sem stefnan boðaði og því sem raungerðist. Þetta má reyndar segja um margar stefnur, en einmitt þess vegna er mikilvægt að þær standi undir nafni og innifeli t.d. tímasettar raunhæfar aðgerðir.

  • Uppbygging Hlíðarfjalls krefst nýrrar nálgunar í rekstri

    • 08.05.2026
    Hlíðarfjall hefur á undanförnum árum þróast í einn stærsta vetraráfangastað landsins. Aðsókn hefur aukist jafnt og þétt og um helgar sækja þúsundir gesta fjallið þegar best lætur. Samhliða þessu hefur starf Skíðafélags Akureyrar (SKA) vaxið hratt og iðkendafjöldi tvöfaldast á um þremur árum.

  • Virkar samgöngur eða virka samgöngur?

    • 08.05.2026
    Á Akureyri er frábært að búa, hér er nánast alla þjónustu að fá, útivistarsvæði umlykja bæinn og stutt að fara eiginlega hvert sem er innanbæjar

  • Systur láta af störfum eftir 78 ár samtals

    • 08.05.2026
    Systurnar Lilja og Ragna Finnsdætur láta af störfum eftir að hafa starfað við fiskvinnslu á Fiskitanga á Akureyri í samtals 78 ár. Lilja í 26 ár og Ragna í 52 ár. 

  • Viðburðurinn Von og Vöxtur haldin að Hömrum við Akureyri -Minnisvarði um Hjalta Snæ afhjúpaður

    • 08.05.2026
    „Við vildum fyrst og fremst búa til viðburð sem hefur merkingu og skilur eitthvað eftir sig,“ segir Guðrún Huld Gunnarsdóttir stjórnarformaður í félaginu Hjaltastaðir. Á þess vegum verður efnt til viðburðar á Hömrum, þar sem nýju flatirnar eru, á laugardag 9. maí kl. 13, en á þeim degi er afmælisdagur Hjalta Snæs Árnasonar sem lést fyrir rúmu ári síðan. Yfirskriftin er Von og Vöxtur og snýst hann um að skapa von, vöxt og raunverulegar breytingar til framtíðar. Allir geta lagt sitt af mörkum og tekið þátt en til stendur að gróðursetja tré, búa til Hjaltalund og eins verður minnismerki afhjúpað.

  • Æskulýðsmál, forvarnir og jöfnuður: Skátastarf

    • 08.05.2026
    Aukin kyrrseta, skjánotkun og félagsleg einangrun barna og ungmenna eru áhyggjuefni. Við stöndum frammi fyrir heimatilbúinni ógn sem hefur slæm áhrif á geðheilsu barna og þroska þeirra. Þá er einnig baráttan gegn fíkni- og vímuefnanotkun barna langt frá því að vera unninn slagur, þar sem aðgengi og úrval virðast sífellt aukast. En hvaða tól og tækifæri höfum við sem samfélag til þess að sporna við þessari þróun?

  • Hvort ætlum við að spara eða fjárfesta í geðheilsu ungs fólks?

    • 08.05.2026
    Verkmenntaskólinn á Akureyri er tæplega þúsund manna skóli og er stærstur framhaldsskóla utan höfuðborgarsvæðisins. Frá haustinu 2012 var starfandi sálfræðingur við VMA og fyrsta skólaárið nýttu sér 10% nemenda þjónustu hans. Aðsókn í þjónustu skólasálfræðings við VMA jókst mikið skólaárið 2023-2024 sem ber þess merki hversu mikilvæg þjónusta sem þessi er.  
Sjá meira