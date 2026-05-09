Edelstein og Vogler með Klassíska krufningu

Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran halda saman aðeins öðruvísi ljóðatónleika dreift um Norðausturland nú í maí mánuði.
Alexander og Erla Dóra eru bæði þýsk-íslensk blanda og á tónleikunum munu þau flytja blöndu þýskra og íslenskra söngljóða. Tónleikarnir eru klassískir, en einnig óklassískir að því leyti að talað mál mun skipa óvenju veigamikinn sess á tónleikunum. Hvert söngljóðanna var valið inn á efnisskrána vegna þess að það er eitthvað við það sem heillar tónlistarmennina persónulega. Það getur verið formið, eða ákveðinn hljómur, orð eða setning, laglína, eitthvað sem tengist atburði í þeirra lífi... það getur verið algjörlega allskonar! Tónlistarmennirnir munu þannig kryfja lögin og deila með áheyrendum - auk þess að flytja þau.
Tónleikarnir verða haldnir í Þorgeirskirkju við Ljósavatn 9. maí kl. 16:00, Skólahúsinu á Kópaskeri í samstarfi við Flygilvini 10. maí kl. 13:00, Gamla skólanum á Bakkafirði í samstarfi við FarNorth Iceland 10. maí kl. 17:00 og Menningarhúsinu Bergi á Dalvík 28. maí kl. 20:00.
Aðgangseyrir er kr. 2.500 og eru tónleikarnir styrktir af Uppbyggingarsjóði SSNE og Menningar- og viðurkenningarsjóði KEA.