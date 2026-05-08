Uppbygging Hlíðarfjalls krefst nýrrar nálgunar í rekstri

08. maí, 2026 - 21:28 Heimir Örn Árnason & Fannar Gíslason
Heimir Örn Árnason er í 2.sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri og situr í stjórn ÍSÍ. Fannar Gíslason, formaður Skíðafélags Akureyrar, og situr í 12. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri.

Hlíðarfjall hefur á undanförnum árum þróast í einn stærsta vetraráfangastað landsins. Aðsókn hefur aukist jafnt og þétt og um helgar sækja þúsundir gesta fjallið þegar best lætur. Samhliða þessu hefur starf Skíðafélags Akureyrar (SKA) vaxið hratt og iðkendafjöldi tvöfaldast á um þremur árum.

Ljóst er að mikill áhugi er fyrir íþróttunum í Hlíðarfjalli og mikilvægt að innviðir og starfsemi fjallsins geti tekið á móti öllum sem vilja koma, bæði almenningi og keppnisfólki.

Andrésar andar leikarnir eru stærsti einstaki viðburðurinn í starfi skíðafélagsins og einn stærsti íþróttaviðburður landsins yfir vetrartímann. Þegar 50 ára afmælisleikarnir voru haldnir dagana 22.–25. apríl, tóku tæplega 1.100 keppendur þátt og ríflega 3.500 gestir komu til Akureyrar vegna þeirra. Aldrei hafa fleiri iðkendur frá SKA tekið þátt eða 274 talsins.

Þessi mikla þátttaka endurspeglar vel þann vöxt sem orðið hefur í starfsemi félagsins og skýrir að hluta til það mikla álag sem nú er á fjallinu. Í vetur hafa flestir laugardagar verið þétt setnir enda fjölskyldur iðkenda einnig virkir notendur svæðisins á æfingartímum.

Mikilvægt fyrir atvinnulíf og ferðaþjónustu

Hlíðarfjall gegnir mjög stóru hlutverki í vetrarferðamennsku á Akureyri og styrkir atvinnulíf bæjarins á þeim tíma árs þegar annars hægir á. Á Akureyri er öflug þjónusta til staðar, svo sem hótel, veitingastaðir, fjölbreytt afþreying og öflugt íþróttastarf. Vegna þessa hefur Hlíðarfjall mikla möguleika til frekari vaxtar sem áfangastaður.

Vetraríþróttamiðstöð Íslands er staðsett á Akureyri og var stofnuð árið 1995 með það að markmiði að efla vetraríþróttir, fræðslu og útivist. Um aldamótin studdi miðstöðin uppbyggingu í Hlíðarfjalli með fjármagni sem skilaði góðum árangri.

Síðan þá hefur starfsemin að mestu legið niðri en á þessu kjörtímabili hafa verið stigin skref í átt að því að endurvekja hana. Aðkoma miðstöðvarinnar að nýju getur skipt verulegu máli fyrir frekari uppbyggingu Hlíðarfjalls, sérstaklega með því að styrkja fjárhagslegan grundvöll verkefna og gera umfangsmeiri framkvæmdir mögulegar.

Með slíkum stuðningi og vel ígrunduðu framtíðarskipulagi er möguleiki að byggja Hlíðarfjall upp sem þjóðarleikvang vetraríþrótta á Íslandi þar sem aðstaða fyrir almenning og afreksstarf stenst þær kröfur sem gerðar eru til slíkra svæða.

Markviss uppbygging skiptir máli

Undanfarin ár hafa verið stigin mikilvæg skref í uppbyggingu í Hlíðarfjalli. Sú reynsla sýnir hins vegar að án skýrrar framtíðarsýnar verða framkvæmdir síður markvissar og dýrari en þær þurfa að vera. Mikilvægt er að fyrir liggi skýr stefna og markmið með allri uppbyggingu. Heildarsýn þarf að vera til staðar svo innviðauppbygging verði bæði hagkvæm og skynsamleg til lengri tíma. .

Mikilvægt er að skoða alla snertifleti sem til staðar eru áður en lagt er af stað í framkvæmdir. Samhliða því þarf að horfa til rekstrar svæðisins í heild sinni og hvernig þróa megi starfsemina þannig að Hlíðarfjall verði til framtíðar sjálfbært og tekjuberandi.

Fagþekkingu skíðafélagsins þarf að nýta

Skíðafélag Akureyrar hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Tækifæri eru til frekari vaxtar en mikilvægt er að nýta þá sérþekkingu og reynslu sem félagar í Skíðafélagi Akureyrar búa að.

Skíðafélagið þarf að koma með formlegum hætti að ákvörðunum um stórar framkvæmdir í Hlíðarfjalli þannig að fagþekking nýtist við undirbúning og framkvæmd þessara verkefna. Jafnframt er nauðsynlegt að bæta samþættingu milli starfsemi Hlíðarfjalls og skíðafélagsins.

Með þátttöku skíðafélagsins í rekstri og þróun svæðisins má tryggja að uppbygging innviða nýtist sem bæði almenningi og íþróttastarfi sem best og leiði þannig til hagkvæmari framkvæmda. Jafnframt verður betri samþætting milli mismunandi þátta svæðisins sem stuðlar að skynsamlegri uppbyggingu og betri nýtingu fjármuna.

Tækifærin eru til staðar

Skíðafélag Akureyrar skilaði inn aðgerðaráætlun til umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar í janúar 2025 með það að markmiði að fjölga opnunardögum í Hlíðarfjalli að hausti til.

Sumarið 2025 var byrjað að vinna eftir áætluninni og með tiltölulega litlu inngripi tókst strax að fjölga opnunardögum án þess að ráðist væri í kostnaðarsamar eða yfirgripsmiklar framkvæmdir. Í framhaldi af þessari vinnu er jafnframt hafinn undirbúningur að landmótun Hjallabrautar, sem er eitt af lykilverkefnum í fyrsta áfanga aðgerðaráætlunarinnar.

Á nútíma skíðasvæðum sem taka á móti fjölskyldum er lögð áhersla á fjölbreytta afþreyingu, svo sem leikjabrautir, brettapark og aðra upplifun fyrir breiðan hóp notenda. Mikilvægt er að móta skýra stefnu um slíka uppbyggingu í Hlíðarfjalli til að bæta upplifun gesta og auka aðdráttarafl svæðisins. Þar getur Skíðafélag Akureyrar lagt til fagþekkingu og mannskap.

Næstu skref

Ljóst er að mikill áhugi er hjá ferðamönnum á Hlíðarfjalli sem áfangastað. Álagið mun halda áfram að aukast þangað til svæðið ræður ekki við eftirspurnina og kröfur notenda verða ekki uppfylltar. Því er mikilvægt er að huga rétt að allri uppbyggingu í Hlíðarfjalli og ráðast strax í heildstæða stefnumótun þar sem horft er til þess hvernig bæta megi rekstur svæðisins og þróa það í átt að sjálfbærri og tekjuberandi starfsemi.

Það krefst þess að:

  • Ráðist verði í heildstæða stefnumótun fyrir Hlíðarfjall
  • Uppbygging verði skipulögð í skýrum og hagkvæmum áföngum
  • Skíðafélag Akureyrar komi að ákvarðanatöku um framtíðarskipulag svæðisins
  • Rekstrarfyrirkomulag svæðisins verði endurskoðað með það að markmiði að auka tekjur og bæta nýtingu fjármuna

Ef vel er haldið á spilunum getur Hlíðarfjall orðið enn betra skíðasvæði og laðað að fleiri ferðamenn yfir tímabilið. Jafnframt eru tækifæri til að byggja upp svæðið sem öfluga miðstöð skíða- og brettaíþrótta á Íslandi til framtíðar sem þjóðarleikvangur Íslendinga.

Til að fylgja þessu eftir mun Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri setja það í sína stefnuskrá að stofnaður verði vinnuhópur um framtíðarfyrirkomulag Hlíðarfjalls. Markmið hópsins verði að skoða hvernig Skíðafélag Akureyrar komi með formlegum hætti að rekstri, stefnumótun og þróun svæðisins þannig að fagþekking félagsins nýtist betur við ákvarðanir og uppbyggingu.

    Hlíðarfjall hefur á undanförnum árum þróast í einn stærsta vetraráfangastað landsins. Aðsókn hefur aukist jafnt og þétt og um helgar sækja þúsundir gesta fjallið þegar best lætur. Samhliða þessu hefur starf Skíðafélags Akureyrar (SKA) vaxið hratt og iðkendafjöldi tvöfaldast á um þremur árum.

