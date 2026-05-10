Lokaorðið-Helgin

Um helgina var ég fyrir austan, nánar tiltekið í Fjarðabyggð. Ástæðan fyrir veru minni þar voru samstarfsfélagarnir í leikskólanum. Við eigum gott samstarf og okkur líður vel í vinnunni. Við hittumst reglulega utan vinnu, skemmtum okkur og eflum andann með ýmsum nýungum. Þær nýungar tengjast stundum námi barna en líka lífinu almennt.
Ferðin austur var skemmtiferð. Með verslun, skoðunnarferðum, miklum hlátri, söng, góðum mat og drykk. Við gistum á Mjóeyri við Eskifjörð, beint fyrir neðan Oddsskarð. Gestgjafarnir, öndvegis hjón á miðjum aldri, eru með smáhýsi sem taka allt að 6 í gistingu hvert. Þar er líka heitur pottur og utan um hann er smíðaður bátur sem veitir gott skjól fyrir hafgolunni. Alveg hreint dásamlegur staður sem ég hvet alla til að heimsækja.
Pistill þessi á samt ekki að vera auglýsing fyrir Mjóeyri, heldur um gildi þess að vera í góðum samstarfshóp. Um það hve nauðsynlegt það er að hittast utan vinnutíma og gleðjast og forvitnast. Að takast á ferð saman út í óvissuna, því sannarlega koma óvæntir hlutir upp, eða einhver bregst óvænt við einhverju eða óvænt röskun verður á áætlununum er góður lærdómur. Þannig dýpkar þekking okkar á samstarfsfélögunum og gerir okkur betur í stakk búin til að bregðast við hinu óvænta í vinnunni.
Vináttan eflist og vinnan verður léttari.
Og ekki veitir af því um þessar mundir (kosningar nàlgast) þá vírðast ansi margir telja að við kennarar séum bara að hirða ofurlaun, eftir of mikla menntun sem engu skilar.
En við í skólanum mínum, höfum nestað okkur með gleði heila helgi og mætum til vinnu með bros á vör, bjóðum Góðan dag og tökum kátar á móti neikvæðninni, því við vitum……..