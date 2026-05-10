Mannréttindi á okkar dögum

10. maí, 2026 - 19:42 Sigrún Steinarsdóttir
Sigrún Steinarsdóttir skipar þriðja sæti á S-lista við bæjarstjónarkosningarnar 16 mai. n.k.
Sigrún Steinarsdóttir skipar þriðja sæti á S-lista við bæjarstjónarkosningarnar 16 mai. n.k.

Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið í mannréttindamálum á Íslandi á síðustu áratugum má enn sjá merki um að sú framtíðarsýn um jafnrétti og virðingu fyrir öllum hafi ekki að fullu ræst. Í opinberri umræðu, þar á meðal á Alþingi, birtast reglulega deilur sem snerta grunnþætti mannréttinda, svo sem jafnrétti, menntun og stöðu minnihlutahópa.

Í umræðum um jafnréttismál hefur til dæmis komið fram gagnrýni á aukna áherslu á jafnréttisfræðslu í skólum, þar sem hún er sögð fela í sér eins konar „innrætingu“. Slík sjónarmið endurspegla togstreitu milli þeirra sem líta á fræðslu sem nauðsynlegt tæki til að stuðla að jöfnum réttindum og annarra sem óttast of mikla stýringu eða einsleitni í hugsun. Á sama tíma hafa aðrir lagt áherslu á að einmitt slík fræðsla sé lykilatriði til að draga úr fordómum og skapa samfélag þar sem fjölbreytileiki er viðurkenndur.

Í þessu samhengi hefur Samfylkingin lagt áherslu á aukið félagslegt réttlæti og vernd mannréttinda. Stefnur á borð við eflingu velferðarkerfisins, aukna áherslu á jafnrétti í menntun og atvinnulífi, sem og stuðning við réttindi hinsegin fólks og innflytjenda, hafa verið settar fram sem leið til að tryggja að mannréttindi séu ekki aðeins í orði heldur einnig á borði og raunveruleg í daglegu lífi fólks.

Þessi andstæða milli gagnrýni og framfara sýnir að mannréttindi eru ekki endanlegt ástand heldur stöðugt ferli. Annars vegar eru til staðar hugmyndir og aðgerðir sem miða að því að styrkja réttindi og jafna stöðu fólks, en hins vegar gagnrýni og efasemdir um hvernig best sé að ná þeim markmiðum. Þetta undirstrikar að jafnrétti og réttlæti krefjast stöðugrar umræðu, pólitískrar stefnumótunar og virkrar þátttöku samfélagsins alls.

Tökum mannréttindum ekki sem gefnum og höldum merki þeirra á lofti.

 

 

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið-Helgin

    • 10.05.2026
    Um helgina var ég fyrir austan, nánar tiltekið í Fjarðabyggð. Ástæðan fyrir veru minni þar voru samstarfsfélagarnir í leikskólanum. Við eigum gott samstarf og okkur líður vel í vinnunni. Við hittumst reglulega utan vinnu, skemmtum okkur og eflum andann með ýmsum nýungum. Þær nýungar tengjast stundum námi barna en líka lífinu almennt.

  • Framkvæmdir við jöfnunarstöð að hefjast

    • 10.05.2026
    Framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir Strætisvagna Akureyrar eru að hefjast. Stöðin verður staðsett við Borgarbraut, á móti Glerártorgi.

  • Vinir Wathnehúss vilja framtíðarstaðsetningu fyrir húsið

    • 10.05.2026
    Eigendur Wathnehússins, sem staðið hefur við Minjasafnið á Akureyri óhreyft frá árinu 2002 hafa óskað eftir að því verði fundin framtíðarstaðsetning á Akureyri og benda á að þeir telji besta kostinn að húsinu verði fundin staður á uppfyllingu við Höepfnersbryggju. Málið var til umfjöllunar í skipulagsráði sem frestaði afgreiðslu og fól skipulagsfulltrúa að afla frekari upplýsinga.

  • Mannréttindi á okkar dögum

    • 10.05.2026
    Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið í mannréttindamálum á Íslandi á síðustu áratugum má enn sjá merki um að sú framtíðarsýn um jafnrétti og virðingu fyrir öllum hafi ekki að fullu ræst. Í opinberri umræðu, þar á meðal á Alþingi, birtast reglulega deilur sem snerta grunnþætti mannréttinda, svo sem jafnrétti, menntun og stöðu minnihlutahópa.

  • „Okkur tókst að kveikja það bál sem við ætluðum að kveikja“

    • 10.05.2026
    Leikfélag Húsavíkur sýnir í Þjóðleikhúsinu

  • Fjöldi fólks á flugslysaæfingu á Akureyrarflugvelli

    • 10.05.2026
    Um 250 manns tóku þátt í flugslysaæfingu Almannavarna og Isavia sem haldin var á Akureyrarflugvelli laugardaginn 9. maí 2026.  Æfingin var sú fyrsta á flugvöllum landsins í ár.

  • Við ætlum að vinna keppnina um unga fólkið

    • 10.05.2026
    Það hefur aldrei verið auðveldara að taka sig upp og flytja búferlum. Í dag er Akureyri ekki bara í samkeppni við önnur sveitarfélög á Íslandi, heldur allan heiminn. Þess vegna verðum við að taka samkeppnina um fólk, fjölskyldur og framtíðina alvarlega. Ég vel að búa hérna með mína fjölskyldu vegna þess að Akureyri er frábær staður sem hakar við þau box sem ég horfi til. Við megum samt aldrei setja fæturna upp á borð og halda að það sé sjálfgefið að fólk velji að búa á Akureyri. Við þurfum stöðugt að gera betur.

  • Innflytjendur á Íslandi – ég er ein þeirra

    • 09.05.2026
    Þrátt fyrir að hafa búið hér stærstan hluta ævinnar mun ég alltaf vera innflytjandi. Ekki vegna þess hvernig aðrir líta á mig, heldur vegna þess að ég á rætur í annarri menningu og ólst upp við önnur gildi. Ég skil íslenskt samfélag, hugsunarhátt þess og menningu, en mínar rætur eru annars staðar – og þannig mun það alltaf vera.

  • atNorth fær viðbótarlóðir á athafnasvæði sínu

    • 09.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt samhljóða að fyrirtækinu atNorth verði veitt vilyrði fyrir svæði við Hlíðarvelli þar sem nú eru sjö minni athafnalóðir. Lóðirnar eru veittar án auglýsingar.
Sjá meira