„Okkur tókst að kveikja það bál sem við ætluðum að kveikja“

10. maí, 2026 - 19:29 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Helga Sveinbjörnsdóttir, formaður LH.
Helga Sveinbjörnsdóttir, formaður LH.

Greinin birtist fyrst í prentútgáfu Vikublaðsins sem kom út 7. maí sl.

Sýning Leikfélags Húsavíkur á Rocly Horror hefur verið valin Athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins 2026 af valnefnd Þjóðleikhússins. Ásdís Þórhallsdóttir tilkynnti valið á hátíðarkvöldverði Bandalags íslenskra áhugaleikfélaga nú um helgina. Halla Rún Tryggvadóttir tók við verðlaunum fyrir hönd Leikfélags Húsavíkur.

 

„Ljóst er að mörg handtök fóru í undirbúning þessarar metnaðarfullu og djörfu sýningar. Þarna sást listfengi á mörgum póstum, lifandi tónlistarflutningur, skrautlegir búningar, litrík förðun, glæsileg leikmynd, ævintýraleg lýsing og umgjörðin að öllu leyti til þess fallin að vekja athygli,“ segir í umsögn dómnefndar þar sem Leikfélagi Húsavíkur er jafnframt hrósað fyrir áræðni, þor og dirfsku jafnt í verkefnavali og framvæmd. „Mörg skemmtileg augnablik eru okkur minnisstæð, söngurinn í háum gæðaflokki og túlkunin var oft huguð og frumleg. Innan um glys og gáska tekst líka að snerta á viðkvæmum kjarna verksins, sem er listrænt afrek.“

Þjóðleikhúsið býður Leikfélagi Húsavíkur að sýna Rocky Horror á sviði Þjóðleikhússins laugardaginn 13. júní næstkomandi.

Helga Sveinbjörnsdóttir formaður Leikfélags Húsavíkur var að vonum í sjöunda himni með tíðindin þegar blaðamaður Vikublaðsins heyrði í henni.

Dásamleg vegferð

Halla Rún tekur við viðurkenningunni.

 „Ég er meyr inn að hjarta rótum eins og kemur margfram í leikritinu. Þetta er búið að vera dásamlegt að taka þátt í þessari vegferð. Tilfinningarússíbani sem skilur svo mikið eftir sig. Þetta ferðalag er vissulega búið að vera yfirþyrmandi á stundum en svo er maður ekkert nema belgingurinn þess á milli,“ segir Helga og hlær.

Sýningar á Rocky Horror urðu 20 talsins og áhorfendur um 1850 og segir Helga að aðsóknina hafi farið fram úr björtustu vonum. „Öll framkvæmdin, öll vinna, mórallinn,- allt hefur gengið eins og í sögu. Við höfum enn ekki rekist á neina hnökra. Það er bara búið að vera frábært flæði, jákvæðni innan hópsins og allir til í þetta,“ segir hún.

Aðspurð segir Helga að það leggist vel í hópinn að stíga á svið í Þjóðleikhúsinu. „Þetta leggst frábærlega í okkur. Við höfum verið að pæla hvort við ættum að vera á stóra sviðinu eða fara á minna svið eins og stendur einnig til boða. Niðurstaðan var að vera ekkert að vera á litla sviðinu heldur því stóra í Þjóðleikhúsinu og fylla salinn af fólki,“ segir Helga og bætir við að samtaða sé lykillinn að velgengni þessa verkefnis.

„Það sköpuðust aðstæður og umhverfi í þessu verkefni sem gerði þetta mögulegt. Okkur tókst að kveikja það bál sem við ætluðum okkur að kveikja og þetta bál er enn lifandi,“ segir Helga að lokum.

Til baka

Nýjast

  • „Okkur tókst að kveikja það bál sem við ætluðum að kveikja“

    • 10.05.2026
    Leikfélag Húsavíkur sýnir í Þjóðleikhúsinu

  • Fjöldi fólks á flugslysaæfingu á Akureyrarflugvelli

    • 10.05.2026
    Um 250 manns tóku þátt í flugslysaæfingu Almannavarna og Isavia sem haldin var á Akureyrarflugvelli laugardaginn 9. maí 2026.  Æfingin var sú fyrsta á flugvöllum landsins í ár.

  • Við ætlum að vinna keppnina um unga fólkið

    • 10.05.2026
    Það hefur aldrei verið auðveldara að taka sig upp og flytja búferlum. Í dag er Akureyri ekki bara í samkeppni við önnur sveitarfélög á Íslandi, heldur allan heiminn. Þess vegna verðum við að taka samkeppnina um fólk, fjölskyldur og framtíðina alvarlega. Ég vel að búa hérna með mína fjölskyldu vegna þess að Akureyri er frábær staður sem hakar við þau box sem ég horfi til. Við megum samt aldrei setja fæturna upp á borð og halda að það sé sjálfgefið að fólk velji að búa á Akureyri. Við þurfum stöðugt að gera betur.

  • Innflytjendur á Íslandi – ég er ein þeirra

    • 09.05.2026
    Þrátt fyrir að hafa búið hér stærstan hluta ævinnar mun ég alltaf vera innflytjandi. Ekki vegna þess hvernig aðrir líta á mig, heldur vegna þess að ég á rætur í annarri menningu og ólst upp við önnur gildi. Ég skil íslenskt samfélag, hugsunarhátt þess og menningu, en mínar rætur eru annars staðar – og þannig mun það alltaf vera.

  • atNorth fær viðbótarlóðir á athafnasvæði sínu

    • 09.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt samhljóða að fyrirtækinu atNorth verði veitt vilyrði fyrir svæði við Hlíðarvelli þar sem nú eru sjö minni athafnalóðir. Lóðirnar eru veittar án auglýsingar.

  • Edelstein og Vogler með Klassíska krufningu

    • 09.05.2026
    Alexander Smári Kristjánsson Edelstein píanóleikari og Erla Dóra Vogler mezzosópran halda saman aðeins öðruvísi ljóðatónleika dreift um Norðausturland nú í maí mánuði.

  • Hvert stefnir menningin?

    • 09.05.2026
    Menningarstefna Akureyrarbæjar rann út árið 2018. Hún var unnin í nokkuð víðtæku samráði uppúr 2010. Stefnan var metnaðarfull og boðaði jákvæðar breytingar sem margar hafa gengið eftir. Í MA rannsókn minni frá 2021, „Hvernig á að fá þúsund blóm til að blómstra?“ kom m.a. fram að talsverð gjá var á milli þess sem stefnan boðaði og því sem raungerðist. Þetta má reyndar segja um margar stefnur, en einmitt þess vegna er mikilvægt að þær standi undir nafni og innifeli t.d. tímasettar raunhæfar aðgerðir.

  • Uppbygging Hlíðarfjalls krefst nýrrar nálgunar í rekstri

    • 08.05.2026
    Hlíðarfjall hefur á undanförnum árum þróast í einn stærsta vetraráfangastað landsins. Aðsókn hefur aukist jafnt og þétt og um helgar sækja þúsundir gesta fjallið þegar best lætur. Samhliða þessu hefur starf Skíðafélags Akureyrar (SKA) vaxið hratt og iðkendafjöldi tvöfaldast á um þremur árum.

  • Virkar samgöngur eða virka samgöngur?

    • 08.05.2026
    Á Akureyri er frábært að búa, hér er nánast alla þjónustu að fá, útivistarsvæði umlykja bæinn og stutt að fara eiginlega hvert sem er innanbæjar
Sjá meira