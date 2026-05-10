„Okkur tókst að kveikja það bál sem við ætluðum að kveikja“

Greinin birtist fyrst í prentútgáfu Vikublaðsins sem kom út 7. maí sl.
Sýning Leikfélags Húsavíkur á Rocly Horror hefur verið valin Athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins 2026 af valnefnd Þjóðleikhússins. Ásdís Þórhallsdóttir tilkynnti valið á hátíðarkvöldverði Bandalags íslenskra áhugaleikfélaga nú um helgina. Halla Rún Tryggvadóttir tók við verðlaunum fyrir hönd Leikfélags Húsavíkur.
„Ljóst er að mörg handtök fóru í undirbúning þessarar metnaðarfullu og djörfu sýningar. Þarna sást listfengi á mörgum póstum, lifandi tónlistarflutningur, skrautlegir búningar, litrík förðun, glæsileg leikmynd, ævintýraleg lýsing og umgjörðin að öllu leyti til þess fallin að vekja athygli,“ segir í umsögn dómnefndar þar sem Leikfélagi Húsavíkur er jafnframt hrósað fyrir áræðni, þor og dirfsku jafnt í verkefnavali og framvæmd. „Mörg skemmtileg augnablik eru okkur minnisstæð, söngurinn í háum gæðaflokki og túlkunin var oft huguð og frumleg. Innan um glys og gáska tekst líka að snerta á viðkvæmum kjarna verksins, sem er listrænt afrek.“
Þjóðleikhúsið býður Leikfélagi Húsavíkur að sýna Rocky Horror á sviði Þjóðleikhússins laugardaginn 13. júní næstkomandi.
Helga Sveinbjörnsdóttir formaður Leikfélags Húsavíkur var að vonum í sjöunda himni með tíðindin þegar blaðamaður Vikublaðsins heyrði í henni.
„Ég er meyr inn að hjarta rótum eins og kemur margfram í leikritinu. Þetta er búið að vera dásamlegt að taka þátt í þessari vegferð. Tilfinningarússíbani sem skilur svo mikið eftir sig. Þetta ferðalag er vissulega búið að vera yfirþyrmandi á stundum en svo er maður ekkert nema belgingurinn þess á milli,“ segir Helga og hlær.
Sýningar á Rocky Horror urðu 20 talsins og áhorfendur um 1850 og segir Helga að aðsóknina hafi farið fram úr björtustu vonum. „Öll framkvæmdin, öll vinna, mórallinn,- allt hefur gengið eins og í sögu. Við höfum enn ekki rekist á neina hnökra. Það er bara búið að vera frábært flæði, jákvæðni innan hópsins og allir til í þetta,“ segir hún.
Aðspurð segir Helga að það leggist vel í hópinn að stíga á svið í Þjóðleikhúsinu. „Þetta leggst frábærlega í okkur. Við höfum verið að pæla hvort við ættum að vera á stóra sviðinu eða fara á minna svið eins og stendur einnig til boða. Niðurstaðan var að vera ekkert að vera á litla sviðinu heldur því stóra í Þjóðleikhúsinu og fylla salinn af fólki,“ segir Helga og bætir við að samtaða sé lykillinn að velgengni þessa verkefnis.
„Það sköpuðust aðstæður og umhverfi í þessu verkefni sem gerði þetta mögulegt. Okkur tókst að kveikja það bál sem við ætluðum okkur að kveikja og þetta bál er enn lifandi,“ segir Helga að lokum.