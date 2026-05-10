Framkvæmdir við jöfnunarstöð að hefjast

Framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir Strætisvagna Akureyrar eru að hefjast. Stöðin verður staðsett við Borgarbraut, á móti Glerártorgi.
Þar verður meðal annars biðskýli, aðstaða fyrir vagnstjóra, tæknirými og almenningssalerni. Samhliða hefjast framkvæmdir við nýja göngubrú yfir Glerá, rétt við jöfnunarstöðina, um 50 metrum ofan við núverandi vegbrú á Hörgárbraut.
Á svæðinu verður gert ráð fyrir aðstöðu fyrir þrjá innanbæjarstrætisvagna og tvo til þrjá landsbyggðarvagna.
Einnig verður lagður göngustígur frá stöðinni að Gefjunarstíflu, þar sem verða tjarnir og leiksvæði í fallegu umhverfi.
Aðgengi batnar
Með tilkomu brúarinnar og nýrra gönguleiða batnar aðgengi verulega milli Hlíðahverfis og verslunar- og þjónustusvæðis við Glerártorg. Ný gangbraut með ljósastýringu verður við norðurinngang Glerártorgs og tengist hún beint við göngubrúna.
„Með þessum framkvæmdum er verið að styrkja tengingar á svæðinu og bæta aðgengi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur,“ segir Höskuldur R. Höskuldsson, verkefnastjóri nýframkvæmda hjá umhverfis- og mannvirkjasviði á vef Akureyrarbæjar.
Áætlað er að framkvæmdum ljúki um mitt sumar 2027.